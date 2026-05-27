Stara Mirjana Vukas se vratila, a sada je opasnija i krvožednija nego ikada prije

Dok su drugi tražili krivca u nevinom Josipu i pleli razne teorije, Mirjana Vukas nikada nije odustala od svojih sumnji. Riječi koje su joj upućene, "Bila si u pravu, Mirjana. Cijelo ovo vrijeme bila si u pravu", odjeknule su kao potvrda njezinih najcrnjih slutnji. Za nju, Katarinino priznanje nije donijelo olakšanje, već je probudilo ledeni bijes i želju za konačnim obračunom. Istina je izašla na vidjelo, ali umjesto mira, donijela je oluju osvete koju je Mirjana dugo pripremala.
Mračna potvrda majčinih slutnji
Njezina opsesija pravdom za sina sada je jača no ikad. Više ne vjeruje nikome i spremna je uzeti stvari u svoje ruke. Godina dana tuge pretvorila se u čelik, a njezina bol postala je oružje kojim je odlučila uništiti sve one koji su, po njenom mišljenju, odgovorni ne samo za Petrovu smrt, već i za dugotrajnu agoniju njezine obitelji.
Obračun u sjeni: "Trebala sam pustiti Antu da te ubije"
Mirjanin bijes nije usmjeren samo na Katarinu, već i na sve one koje smatra suučesnicima u zataškavanju. Njezin hladni i proračunati gnjev najjasnije se očitovao u sučeljavanju s Tomom, s kojim je upletena u mrežu ucjena i tajni. Njezine riječi lede krv u žilama i otkrivaju dubinu njezine tame.
"Trebala sam pustiti Antu da te ubije kad je htio", poručila mu je bez trunke kajanja, pokazujući da je spremna ići do samog kraja. Njezin plan je jasan: Toma mora uzeti novac i zauvijek nestati iz Vrila. Za nju, on nije samo ucjenjivač, već i netko tko je predugo branio ubojicu njezina sina. "Ove te pare neće spasiti, ni tebe ni nju", zaprijetila je, jasno dajući do znanja da njezin gnjev neće utažiti samo novac. Ona traži potpunu pobjedu i uništenje svojih neprijatelja.
Za majku koja je izgubila sina, istina je došla prekasno i s previsokom cijenom. Katarinino priznanje samo je početak novog, još mračnijeg poglavlja u Vrilu, a u središtu te oluje stoji Mirjana Vukas, čiji je majčinski bijes postao sila koja prijeti uništiti sve pred sobom. Pitanje je samo tko će na kraju platiti najveći ceh.