Divlje pčele

Stigao neočekivani svjedok! Ivica izgovorio riječi koje ruše optužnicu

Obrana je kao ključnog svjedoka pozvala Ivicu Vukasa, oca pokojnog Jose, čije se ime dosad provlačilo kroz postupak kao ime mogućeg suučesnika

29.05.2026 21:30

Ivičino svjedočenje otkrilo je mračnu pozadinu odnosa unutar obitelji. Pojasnio je kako je njegov sin bio laka meta i kolateralna žrtva dugogodišnjeg sukoba koji je on imao sa svojim bratom Antom, ocem ubijenog Petra. "Djeca vode ratove svojih roditelja", s gorčinom je izjavio, dodajući kako su Petar i njegov brat Marko sustavno zlostavljali Josu. "Tukli su ga i vrijeđali. Kući bi dolazio sav izprebijan, uplakan."

Joso kao žrtva obiteljskog rata

Ove riječi stvorile su potpuno novu sliku o Josi - ne kao o hladnokrvnom sudioniku zločina, već kao o tragičnoj figuri, mladiću koji je patio zbog tuđih grijeha. Na pitanje zašto bi onda Joso u oproštajnom pismu priznao nešto što nije učinio, Ivica je dao objašnjenje koje je mnoge ostavilo bez riječi. "Kad je Kate rekla da je vidio što se dogodilo i šutnjom ju zaštitio, sve je sjelo na svoje mjesto. To je moj Joso učinio", zaključio je, tvrdeći da je njegov sin žrtvovao sebe kako bi zaštitio Katarinu.

Ivica Vukas, Divlje pčele FOTO: RTL

Sukob braće i uzavrele strasti

Ovakav iskaz izazvao je burnu reakciju Petrove strane obitelji. Ante Vukas, Ivičin brat, nije mogao suspregnuti bijes te je glasno dobacio: "Josip je ubojica, a i ona!". Sudac je jedva uspio uspostaviti red u sudnici. No, netrpeljivost je kulminirala nakon rasprave, kada je Ante optužio brata da od ubojice pokušava napraviti sveca. "Odgojio si ubojicu i sad ga hoćeš pretvoriti u sveca", vikao je Ante, na što mu je Ivica bijesno uzvratio prijetnjom: "Reci još jednu riječ o njemu, kunem ti se da ću ti sve zube strpati u grlo."

Katarina i Josip, Divlje pčele
Katarina i Josip, Divlje pčele FOTO: RTL

Ivičino svjedočenje unijelo je potpuni kaos u sudski proces. Dok je obrana dobila snažan vjetar u leđa, prikazujući Josu kao žrtvu, a ne zločinca, obitelj Vukas je podijeljenija i posvađanija no ikad. Ostaje za vidjeti kako će sudac i porota vrednovati ove nove, potresne informacije koje bacaju sasvim drugačije svjetlo na tragične događaje koji su uništili nekoliko života.

