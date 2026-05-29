Stigao neočekivani svjedok! Ivica izgovorio riječi koje ruše optužnicu

Ivičino svjedočenje otkrilo je mračnu pozadinu odnosa unutar obitelji. Pojasnio je kako je njegov sin bio laka meta i kolateralna žrtva dugogodišnjeg sukoba koji je on imao sa svojim bratom Antom, ocem ubijenog Petra. "Djeca vode ratove svojih roditelja", s gorčinom je izjavio, dodajući kako su Petar i njegov brat Marko sustavno zlostavljali Josu. "Tukli su ga i vrijeđali. Kući bi dolazio sav izprebijan, uplakan."

Joso kao žrtva obiteljskog rata

Ove riječi stvorile su potpuno novu sliku o Josi - ne kao o hladnokrvnom sudioniku zločina, već kao o tragičnoj figuri, mladiću koji je patio zbog tuđih grijeha. Na pitanje zašto bi onda Joso u oproštajnom pismu priznao nešto što nije učinio, Ivica je dao objašnjenje koje je mnoge ostavilo bez riječi. "Kad je Kate rekla da je vidio što se dogodilo i šutnjom ju zaštitio, sve je sjelo na svoje mjesto. To je moj Joso učinio", zaključio je, tvrdeći da je njegov sin žrtvovao sebe kako bi zaštitio Katarinu.

Sukob braće i uzavrele strasti

Ovakav iskaz izazvao je burnu reakciju Petrove strane obitelji. Ante Vukas, Ivičin brat, nije mogao suspregnuti bijes te je glasno dobacio: "Josip je ubojica, a i ona!". Sudac je jedva uspio uspostaviti red u sudnici. No, netrpeljivost je kulminirala nakon rasprave, kada je Ante optužio brata da od ubojice pokušava napraviti sveca. "Odgojio si ubojicu i sad ga hoćeš pretvoriti u sveca", vikao je Ante, na što mu je Ivica bijesno uzvratio prijetnjom: "Reci još jednu riječ o njemu, kunem ti se da ću ti sve zube strpati u grlo."

