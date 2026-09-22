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Divlje pčele

Stigla dugoiščekivana presuda! Katarinin život više nikada neće biti isti

Najnovija epizoda popularne RTL serije 'Divlje pčele' donosi zaplet koji gledatelje ostaviti bez daha. Dok se u sudnici odvijala prava drama s izricanjem presude Katarini Runje za ubojstvo Petra Vukasa, u pozadini se kuju mračni planovi. Napetost raste dok Ante u strogoj tajnosti organizira svoj bijeg, oslanjajući se na uski krug suradnika kako bi izbjegao ruku pravde

RTL.hr
22.09.2026 20:25

Dugo iščekivana sudska odluka konačno je donesena. Sudac je hladnim tonom pročitao presudu kojom se Katarina Runje proglašava krivom za ubojstvo Petra Vukasa počinjeno s predumišljajem. Izrečena joj je kazna doživotnog zatvora. Dok su članovi njezine obitelji i odvjetnik presudu dočekali s olakšanjem, gledajući na nju kao na pobjedu jer je izbjegnuta smrtna kazna, Petrova majka Mirjana nije mogla sakriti svoj bijes.

"Sram vas može biti. Pa ona je ubila moje dijete", vikala je shrvana majka, smatrajući presudu nepravednom i preblagom za ono što je Katarina učinila. Odvjetnički tim obrane ističe kako je sada najvažnije da se mogu nastaviti boriti i eventualno uložiti žalbu za smanjenje kazne.

Kate, Divlje pčele
Kate, Divlje pčele FOTO: RTL

Antin tajni plan za preživljavanje

Dok se u sudnici odvijalo pitanje života ili smrti, Ante je daleko od očiju javnosti kovao vlastiti plan preživljavanja. Svjestan opasnosti koja mu prijeti zbog vela tajni obiteljskog poslovanja, započeo je detaljne dogovore oko skrivanja. Njegovi glavni pomagači u ovom opasnom pothvatu su Milan i Marko, nakon što je većinu imovine ostavio svom mlađem sinu Nikoli.

Ante je otkrio kako se planira skriti u kući koja uopće nije zavedena u katastar, vjerujući da ga tamo policija neće ići tražiti osim ako ga netko od njegovih ljudi ne izda. Milana je postavio kao ključnu figuru svog bijega, zaduživši ga da pazi na svaki pokret policije ispred tajne lokacije.

Divlje pčele
Divlje pčele FOTO: RTL

"Ako se pojave panduri, znat ćemo tko ih je poslao", strogo ga je upozorio Ante u razgovoru.

Ova napeta epizoda savršeno je ispreplela dvije naizgled odvojene, ali podjednako dramatične priče. Dok jedan život završava iza zatvorskih rešetaka, drugi se nastavlja u mračnom bijegu, ostavljajući publiku u neizvjesnosti o tome tko će na kraju platiti najveću cijenu.

Seriju 'Divlje pčele' ne propustite od ponedjeljka do petka od 20.15 sati na RTL-u i platformi Voyo.

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Divlje pčele

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