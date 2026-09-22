Stigla dugoiščekivana presuda! Katarinin život više nikada neće biti isti

Dugo iščekivana sudska odluka konačno je donesena. Sudac je hladnim tonom pročitao presudu kojom se Katarina Runje proglašava krivom za ubojstvo Petra Vukasa počinjeno s predumišljajem. Izrečena joj je kazna doživotnog zatvora. Dok su članovi njezine obitelji i odvjetnik presudu dočekali s olakšanjem, gledajući na nju kao na pobjedu jer je izbjegnuta smrtna kazna, Petrova majka Mirjana nije mogla sakriti svoj bijes.
"Sram vas može biti. Pa ona je ubila moje dijete", vikala je shrvana majka, smatrajući presudu nepravednom i preblagom za ono što je Katarina učinila. Odvjetnički tim obrane ističe kako je sada najvažnije da se mogu nastaviti boriti i eventualno uložiti žalbu za smanjenje kazne.
Antin tajni plan za preživljavanje
Dok se u sudnici odvijalo pitanje života ili smrti, Ante je daleko od očiju javnosti kovao vlastiti plan preživljavanja. Svjestan opasnosti koja mu prijeti zbog vela tajni obiteljskog poslovanja, započeo je detaljne dogovore oko skrivanja. Njegovi glavni pomagači u ovom opasnom pothvatu su Milan i Marko, nakon što je većinu imovine ostavio svom mlađem sinu Nikoli.
Ante je otkrio kako se planira skriti u kući koja uopće nije zavedena u katastar, vjerujući da ga tamo policija neće ići tražiti osim ako ga netko od njegovih ljudi ne izda. Milana je postavio kao ključnu figuru svog bijega, zaduživši ga da pazi na svaki pokret policije ispred tajne lokacije.
"Ako se pojave panduri, znat ćemo tko ih je poslao", strogo ga je upozorio Ante u razgovoru.
Ova napeta epizoda savršeno je ispreplela dvije naizgled odvojene, ali podjednako dramatične priče. Dok jedan život završava iza zatvorskih rešetaka, drugi se nastavlja u mračnom bijegu, ostavljajući publiku u neizvjesnosti o tome tko će na kraju platiti najveću cijenu.
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