Stipan kao ključni svjedok? Katarinina šutnja o padu postaje sve sumnjivija

Dok Katarina svima govori kako je bila sama u trenutku pada, Stipan je jedini koji ima razloga sumnjati u to u seriji 'Divlje pčele' . U razgovoru s Katarinom, otkrio je kako je vidio Teodoru na samom mjestu nesreće, nedugo nakon događaja. Prema njegovim riječima, Teodora je nešto grozničavo tražila po tlu, upravo ondje gdje je Katarina pala. Ovaj detalj je alarmantan, jer izravno povezuje Teodoru s lokacijom u kritično vrijeme, što je u potpunoj suprotnosti s Katarininom pričom.

Zabrinut za prijateljicu i potaknut sumnjom, Stipan je odlučio izravno suočiti Katarinu s onim što je vidio. "Jesi ti sigurno bila sama kad si pala?", upitao ju je, no naišao je na zid šutnje. Katarina je oštro porekla da je itko bio s njom, pokušavajući logički objasniti kako bi joj netko sigurno pomogao da je bio prisutan. "Sama sam pala", ustrajala je, a njezina nervoza i nagli prekid razgovora samo su produbili Stipanovu sumnju. "Nemoj to više spominjati, jesi me razumio?", odrješito mu je poručila, jasno dajući do znanja da želi zataškati cijelu priču.

Katarinina odluka da štiti Teodoru - ženu koja ju je gurnula u provaliju - sada je na velikoj kušnji. Stipan, vođen iskrenom brigom, ne odustaje od potrage za istinom. Njegovo svjedočanstvo jedini je dokaz koji narušava pažljivo izgrađenu laž. Pitanje koje se postavlja jest koliko će dugo Katarina moći održavati svoju priču pod pritiskom prijatelja koji ne vjeruje u slučajnost. Stipan je nesvjesno postao jedina nada da se otkrije što se zaista dogodilo toga kobnog dana.

Tajna koju su dijelile samo Katarina i Teodora više nije sigurna. Stipan u rukama drži djelić slagalice koji bi mogao razotkriti sve. Hoće li nastaviti istraživati i riskirati prijateljstvo kako bi saznao istinu ili će povjerovati Katarininim uvjeravanjima? Napetost raste, a sudbina dviju žena sada ovisi o idućem potezu ključnog svjedoka.