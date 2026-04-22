Emisije
Novosti
Serije Filmovi Emisije Voyo
Emisije
Igra chefova Tko bi rekao? Gospodin Savršeni Divlje pčele Ljubav je na selu Večera za 5 Formula 1
TV raspored Extra video
Vrijeme je za rukomet Gospodin Savršeni Divlje pčele Ljubav je na selu Večera za 5
Net.HR Prijave GLEDAJ NA Voyo.hr
Divlje pčele

Stipan kao ključni svjedok? Katarinina šutnja o padu postaje sve sumnjivija

Nakon šokantnog događaja u kojem je Katarina jedva preživjela pad u provaliju, cijelo mjesto je na nogama. Iako se Katarina oporavlja i tvrdi da je riječ o nesretnom slučaju, pojava novih detalja baca sumnju na njezinu priču, a njezin prijatelj Stipan mogao bi postati ključna osoba u otkrivanju prave istine

RTL.hr
22.04.2026 14:00

Dok Katarina svima govori kako je bila sama u trenutku pada, Stipan je jedini koji ima razloga sumnjati u to u seriji 'Divlje pčele'. U razgovoru s Katarinom, otkrio je kako je vidio Teodoru na samom mjestu nesreće, nedugo nakon događaja. Prema njegovim riječima, Teodora je nešto grozničavo tražila po tlu, upravo ondje gdje je Katarina pala. Ovaj detalj je alarmantan, jer izravno povezuje Teodoru s lokacijom u kritično vrijeme, što je u potpunoj suprotnosti s Katarininom pričom. 

Suočavanje i Katarinino uporno poricanje

Zabrinut za prijateljicu i potaknut sumnjom, Stipan je odlučio izravno suočiti Katarinu s onim što je vidio. "Jesi ti sigurno bila sama kad si pala?", upitao ju je, no naišao je na zid šutnje. Katarina je oštro porekla da je itko bio s njom, pokušavajući logički objasniti kako bi joj netko sigurno pomogao da je bio prisutan. "Sama sam pala", ustrajala je, a njezina nervoza i nagli prekid razgovora samo su produbili Stipanovu sumnju. "Nemoj to više spominjati, jesi me razumio?", odrješito mu je poručila, jasno dajući do znanja da želi zataškati cijelu priču.

Stipan, Divlje pčele
Stipan, Divlje pčele FOTO: RTL

Prijateljska briga protiv smrtonosne tajne

Katarinina odluka da štiti Teodoru - ženu koja ju je gurnula u provaliju - sada je na velikoj kušnji. Stipan, vođen iskrenom brigom, ne odustaje od potrage za istinom. Njegovo svjedočanstvo jedini je dokaz koji narušava pažljivo izgrađenu laž. Pitanje koje se postavlja jest koliko će dugo Katarina moći održavati svoju priču pod pritiskom prijatelja koji ne vjeruje u slučajnost. Stipan je nesvjesno postao jedina nada da se otkrije što se zaista dogodilo toga kobnog dana.

Tajna koju su dijelile samo Katarina i Teodora više nije sigurna. Stipan u rukama drži djelić slagalice koji bi mogao razotkriti sve. Hoće li nastaviti istraživati i riskirati prijateljstvo kako bi saznao istinu ili će povjerovati Katarininim uvjeravanjima? Napetost raste, a sudbina dviju žena sada ovisi o idućem potezu ključnog svjedoka.

Katarina i Stipan, Divlje pčele
Katarina i Stipan, Divlje pčele FOTO: RTL

Nova epizoda 'Divljih pčela' na rasporedu je večeras od 20.15 sati na RTL-u. Epizoda je dostupna odmah i na platformi Voyo.

