Stiže beba! Luce i Krsto postat će najslađi roditelji

Omiljeni par, Luce i Krsto, nakon duge i trnovite veze pune uspona i padova, očekuje svoje prvo dijete. Vijest o trudnoći stigla je kao kruna njihove ljubavi koja je uspjela prebroditi sve izazove, uključujući i Krstine nevjere

icon-close

Sve je počelo tijekom jednog naizgled običnog razgovora s prijateljicama. Dok su se žalile na financijske probleme i brige koje donosi svakodnevica, Luce se odjednom osjetila loše. Iznenadna mučnina i osjećaj da joj se "želudac diže" prekinuli su razgovor o novcu i usmjerili pažnju na nju. Iako je u početku odbacivala mogućnost da se radi o nečem ozbiljnijem, ležeran razgovor o mjesečnim ciklusima potaknuo ju je na razmišljanje.

Sumnja koja je sve pokrenula

Nakon što je jedna od prijateljica spomenula datume, Luci je sinulo - kasni joj. U tom trenutku, u njezinim se očima mogla vidjeti mješavina straha, nade i nevjerice. Sumnja je posijana, a tiho uzbuđenje počelo je rasti, nagovještavajući da se u njezinom životu događa najveća promjena do sada.

icon-expand Luce, Divlje pčele FOTO: RTL

'Bit će nas troje'

Nedugo zatim, Krsto je pronašao Lucu, zamišljenu i tihu. U svom prepoznatljivom stilu, tražeći inspiraciju za novu pjesmu, pokušao ju je oraspoložiti, nesvjestan vijesti koja će mu promijeniti život. Primijetivši da nešto nije u redu, upitao ju je što je muči. Nakon kratke stanke koja je za oboje trajala čitavu vječnost, Luce je skupila hrabrost i izgovorila rečenicu koja je zaustavila vrijeme: "Nije ništa loše nego... bit će nas troje."

icon-expand Luce i Krsto, Divlje pčele FOTO: RTL

Krstina reakcija bila je sve ono čemu su se gledatelji nadali. Šok, nevjerica, a zatim neizmjerna sreća preplavili su njegovo lice. U tom je trenutku postalo jasno da su sve prošle nesuglasice, svađe i suze zaboravljene. Njihova ljubav dobila je najljepšu potvrdu, a pred njima je stajalo novo poglavlje - roditeljstvo.

icon-expand Luce i Krsto, Divlje pčele FOTO: RTL

Novi početak za omiljeni par