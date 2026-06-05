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Divlje pčele

Stiže beba! Luce i Krsto postat će najslađi roditelji

Omiljeni par, Luce i Krsto, nakon duge i trnovite veze pune uspona i padova, očekuje svoje prvo dijete. Vijest o trudnoći stigla je kao kruna njihove ljubavi koja je uspjela prebroditi sve izazove, uključujući i Krstine nevjere

RTL.hr
05.06.2026 07:00

Sve je počelo tijekom jednog naizgled običnog razgovora s prijateljicama. Dok su se žalile na financijske probleme i brige koje donosi svakodnevica, Luce se odjednom osjetila loše. Iznenadna mučnina i osjećaj da joj se "želudac diže" prekinuli su razgovor o novcu i usmjerili pažnju na nju. Iako je u početku odbacivala mogućnost da se radi o nečem ozbiljnijem, ležeran razgovor o mjesečnim ciklusima potaknuo ju je na razmišljanje.

Sumnja koja je sve pokrenula

Nakon što je jedna od prijateljica spomenula datume, Luci je sinulo - kasni joj. U tom trenutku, u njezinim se očima mogla vidjeti mješavina straha, nade i nevjerice. Sumnja je posijana, a tiho uzbuđenje počelo je rasti, nagovještavajući da se u njezinom životu događa najveća promjena do sada.

Luce, Divlje pčele
Luce, Divlje pčele FOTO: RTL

'Bit će nas troje'

Nedugo zatim, Krsto je pronašao Lucu, zamišljenu i tihu. U svom prepoznatljivom stilu, tražeći inspiraciju za novu pjesmu, pokušao ju je oraspoložiti, nesvjestan vijesti koja će mu promijeniti život. Primijetivši da nešto nije u redu, upitao ju je što je muči.

Nakon kratke stanke koja je za oboje trajala čitavu vječnost, Luce je skupila hrabrost i izgovorila rečenicu koja je zaustavila vrijeme: "Nije ništa loše nego... bit će nas troje."

Luce i Krsto, Divlje pčele
Luce i Krsto, Divlje pčele FOTO: RTL

Krstina reakcija bila je sve ono čemu su se gledatelji nadali. Šok, nevjerica, a zatim neizmjerna sreća preplavili su njegovo lice. U tom je trenutku postalo jasno da su sve prošle nesuglasice, svađe i suze zaboravljene. Njihova ljubav dobila je najljepšu potvrdu, a pred njima je stajalo novo poglavlje - roditeljstvo.

Luce i Krsto, Divlje pčele
Luce i Krsto, Divlje pčele FOTO: RTL

Novi početak za omiljeni par

Put Luce i Krste bio je sve samo ne jednostavan. Njihova veza testirana je na brojne načine, a Krstine slabosti često su ih dovodile na rub prekida. Ipak, unatoč svemu, njihova povezanost i ljubav uvijek su pronalazile put natrag. Ova trudnoća nije samo sretna vijest, već i simbol njihove pobjede nad svim nedaćama.

Dok se oko njih pletu mreže intriga i starih zamjerki, Luce i Krsto dobili su priliku stvoriti svoj mali svijet, ispunjen ljubavlju i iščekivanjem novog života. Njihova priča podsjetnik je da i nakon najvećih oluja može zasjati sunce, a sreća često dolazi onda kad je najmanje očekujemo. Obožavatelji s nestrpljenjem iščekuju vidjeti kako će se ovaj dinamični par snaći u najvažnijoj ulozi života - onoj roditelja.

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