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Divlje pčele

Stiže trenutak odluke za Katarinu! Zora slomljena od straha: 'Kao da idemo na streljanje, a ne na sud'

Svi u Vrilu s nestrpljenjem čekaju Katarininu presudu

RTL.hr
21.09.2026 20:30

Napetost u Vrilu dosegla je vrhunac dok se iščekuje sudski epilog tragičnog događaja koji je potresao cijelu zajednicu. U središtu pozornosti je suđenje Katarini Runje za ubojstvo Petra Vukasa, a obitelj žrtve ne posustaje u traženju pravde, dok se optužena suočava s jezivom mogućnošću izricanja smrtne kazne.

Zora, Divlje pčele
Zora, Divlje pčele FOTO: RTL

Atmosfera uoči čitanja presude izrazito je mučna. Zora ne skriva strah i anksioznost kada ju je ujutro baba Ljuba posjetila. "Vidi se da nisi oka sklopila, moramo ti vratiti boju u obraze da te sestra takvu ne vidi", kazala joj je baba Ljubav.

"A što ako je ovo zadnji put da me vidi. Što je više čekam to mi je gore, isto kao da idemo na streljanje, a ne na sud", upitala je Zora.

Seriju 'Divlje pčele' ne propustite od ponedjeljka do petka od 20.15 sati na RTL-u i platformi Voyo.

divlje pčele
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