Što će se dogoditi u novim epizodama 'Divljih pčela'? Nakon što svi doznaju da je Katarina kriva, Ante je odluči ubiti

Gospodin Savršeni Anastasia i Petar iz 'Gospodina Savršenog' otkrili svoj jezik ljubavi: 'Ne treba nam puno riječi'

Divlje pčele Dragan Veselić iz 'Divljih pčela' za RTL.hr: 'Casting serije nije rađen prema talentima, nego po kompatibilnim horoskopskim znakovima'