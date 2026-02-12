Emisije
Novosti
Serije Filmovi Emisije Voyo
Emisije
Vrijeme je za rukomet Gospodin Savršeni Divlje pčele Ljubav je na selu Večera za 5
TV raspored Extra video
Vrijeme je za rukomet Gospodin Savršeni Divlje pčele Ljubav je na selu Večera za 5
Net.HR Prijave GLEDAJ NA Voyo.hr
Divlje pčele

Što će Šušnjara sada bez Anke? Načelnik iz 'Divljih pčela' slama se zbog obiteljskog kraha

Zdravko Šušnjara ostavljen je s četvero djece u seriji 'Divlje pčele'

RTL.hr
12.02.2026 18:00

U živopisnom, ali nemilosrdnom svijetu sela Vrilo, gdje se tajne čuvaju čvršće od zlata, a moć mjeri veličinom posjeda, lik načelnika Zdravka Šušnjare nameće se kao ključna figura koja plete mrežu lokalne politike. Iako na prvu djeluje tek kao sporedni lik u vrtlogu obiteljskih drama Runja i Vukas, Šušnjara, kojeg uvjerljivo tumači glumac Jasmin Mekić, zapravo je mnogo više od toga. On je ogledalo sela, čovjek čije ambicije i odluke izravno utječu na sudbine glavnih junaka popularne serije 'Divlje pčele'.

Ambicija koja pokreće selo i sukobe

Zdravko Šušnjara nije klasični negativac, već pragmatični lokalni moćnik koji djeluje u sivoj zoni između javnog interesa i osobne koristi. Njegova glavna preokupacija je projekt izgradnje industrijske zone u Vrilu, plan koji vidi kao spas za siromašnu zajednicu, ali i kao priliku za učvršćivanje vlastitog položaja. U ostvarenju tog cilja, njegov najvažniji saveznik je Ante Vukas, najbogatiji i najutjecajniji čovjek u selu. Njihova suradnja često je na rubu zakona, a Šušnjara ne preza od toga da zažmiri na jedno oko ili čak aktivno sudjeluje u Antinim mutnim poslovima, poput zataškavanja nepravilnosti i krivotvorenih nacrta. Upravo ta beskompromisna želja za napretkom stavlja ga u izravan sukob s Katarinom Runje i svima onima koji se protive prodaji svoje djedovine, pokazujući kako se iza priče o općem dobru često kriju interesi moćnika.

Zdravko Šušnjara, Divlje pčele
Zdravko Šušnjara, Divlje pčele FOTO: RTL

Čovjek dva lica

Ipak, Šušnjara nije jednodimenzionalan lik. Njegov odnos prema učitelju Jakovu Vukas najbolje oslikava njegovu složenost. U jednom trenutku, Šušnjara je taj koji s inspektorom Sikiricom sudjeluje u pretrazi školske knjižnice, što dovodi do pronalaska propagandnog materijala i pokretanja hajke na Jakova. No, kasnije, vođen grižnjom savjesti ili političkim pragmatizmom, upravo on na seoskom trgu javno priznaje nepravdu i moli Jakova za oprost u ime cijelog sela. Taj čin pokazuje njegovu sposobnost da prepozna granicu, ali i vještinu da se prilagodi situaciji i sačuva vlastiti ugled.

Zdravko Šušnjara, Divlje pčele
Zdravko Šušnjara, Divlje pčele FOTO: RTL

U privatnom životu, daleko od političkih spletki, načelnik pokazuje svoju ranjiviju stranu. Oženjen je Ankom, koja se bori s teškom postporođajnom depresijom. U tim trenucima, Zdravko se trudi biti suprug pun razumijevanja i oslonac, pružajući joj utjehu i sigurnost. Ta dimenzija njegova karaktera daje mu ljudskost i dubinu, otkrivajući da se iza fasade ambicioznog političara krije čovjek opterećen vlastitim obiteljskim problemima. Sada je najviše u problemima jer njegova supruga odazi iz obiteljskog doma. Što će dalje učiniti?

šušnjara divlje pčele divlje pčele
Moglo bi te zanimati

Katarina završila iza rešetaka! Hoće li ovo biti kraj za sestre Runje?

Je li Rajkin izgubljeni sin dio Vicinog plana? Teorija koja sve mijenja

Postoje li iskre između Luce i Šušnjare? Gledateljima 'Divljih pčela' ništa ne promiče

Odlazi zauvijek? Anka u tajnosti napustila Vrilo, razlog je teži nego što mislite

Je li ovo početak nečeg novog? Kad su najteži dani iza njih, Rajka i Ranko pokazali koliko si znače

Zajedno od mladih dana! Davor Pavić i Ana Marija Veselčić prijateljstvo su gradili puno prije 'Divljih pčela'