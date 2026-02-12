Što će Šušnjara sada bez Anke? Načelnik iz 'Divljih pčela' slama se zbog obiteljskog kraha

icon-close

U živopisnom, ali nemilosrdnom svijetu sela Vrilo, gdje se tajne čuvaju čvršće od zlata, a moć mjeri veličinom posjeda, lik načelnika Zdravka Šušnjare nameće se kao ključna figura koja plete mrežu lokalne politike. Iako na prvu djeluje tek kao sporedni lik u vrtlogu obiteljskih drama Runja i Vukas, Šušnjara, kojeg uvjerljivo tumači glumac Jasmin Mekić, zapravo je mnogo više od toga. On je ogledalo sela, čovjek čije ambicije i odluke izravno utječu na sudbine glavnih junaka popularne serije 'Divlje pčele'.

Ambicija koja pokreće selo i sukobe

Zdravko Šušnjara nije klasični negativac, već pragmatični lokalni moćnik koji djeluje u sivoj zoni između javnog interesa i osobne koristi. Njegova glavna preokupacija je projekt izgradnje industrijske zone u Vrilu, plan koji vidi kao spas za siromašnu zajednicu, ali i kao priliku za učvršćivanje vlastitog položaja. U ostvarenju tog cilja, njegov najvažniji saveznik je Ante Vukas, najbogatiji i najutjecajniji čovjek u selu. Njihova suradnja često je na rubu zakona, a Šušnjara ne preza od toga da zažmiri na jedno oko ili čak aktivno sudjeluje u Antinim mutnim poslovima, poput zataškavanja nepravilnosti i krivotvorenih nacrta. Upravo ta beskompromisna želja za napretkom stavlja ga u izravan sukob s Katarinom Runje i svima onima koji se protive prodaji svoje djedovine, pokazujući kako se iza priče o općem dobru često kriju interesi moćnika.

icon-expand Zdravko Šušnjara, Divlje pčele FOTO: RTL

Čovjek dva lica

Ipak, Šušnjara nije jednodimenzionalan lik. Njegov odnos prema učitelju Jakovu Vukas najbolje oslikava njegovu složenost. U jednom trenutku, Šušnjara je taj koji s inspektorom Sikiricom sudjeluje u pretrazi školske knjižnice, što dovodi do pronalaska propagandnog materijala i pokretanja hajke na Jakova. No, kasnije, vođen grižnjom savjesti ili političkim pragmatizmom, upravo on na seoskom trgu javno priznaje nepravdu i moli Jakova za oprost u ime cijelog sela. Taj čin pokazuje njegovu sposobnost da prepozna granicu, ali i vještinu da se prilagodi situaciji i sačuva vlastiti ugled.

icon-expand Zdravko Šušnjara, Divlje pčele FOTO: RTL