Što će učiniti? Toma zna da je na meti Badurine i da nema puno vremena

Sve je počelo kada je Toma, u potrazi za Rankom, ušao u kuću i zatekao prizor koji je budio nemir. Među naizgled razbacanim stvarima, pronašao je pažljivo složen svežanj papira koji je svjedočio o Rankovoj opsesivnoj potrazi za pravdom. Nisu to bile obične bilješke, već pravi istražni dosje ispunjen fotografijama, zabilješkama i vremenskim crtama događaja koji su prethodili pogibiji dvojice muškaraca u seriji 'Divlje pčele'.
Skriveni dosje izlazi na vidjelo
Ono što je Domazeta najviše potreslo bio je crtež njegova lica, postavljen tik uz fotografiju, očito korišten za usporedbu i identifikaciju. Taj je prizor bio nedvojben dokaz da ga Ranko ne vidi samo kao osobu od interesa, već kao glavnog osumnjičenika. Svaki papir u tom dosjeu bio je dio slagalice koju je ožalošćeni otac sastavljao u tišini, daleko od očiju zakona i zajednice.
Sjena sumnje
Za Tomu Domazeta, ovo otkriće nije značilo samo opasnost, već i bolnu izdaju povjerenja. Čovjek kojeg je smatrao prijateljem, s kojim je dijelio dane, sada ga vidi kao ubojicu vlastitog djeteta. Postalo je jasno da Rankova rečenica, koju je nedavno podijelio s bliskom osobom - "Ja vjerujem da istina na kraju uvijek pobijedi" - nije bila tek izraz nade, već zavjet. Iz Tomine perspektive, taj zavjet sada zvuči kao izravna prijetnja.
Rankova istraga, motivirana dubokom boli i sumnjom, prijeti uništenjem ne samo Tomina života, već i krhkog mira u cijeloj zajednici. On više nije samo otac koji tuguje; preuzeo je uloge istražitelja, tužitelja i suca, a njegova presuda, čini se, već je donesena.
Potraga za istinom ili lov na vještice?
Otkriće dosjea postavlja ključna pitanja. Djeluje li Ranko na temelju čvrstih dokaza ili ga je tuga odvela na put neutemeljene osvete? S druge strane, je li Toma Domazet zaista nedužan čovjek uhvaćen u mrežu tragičnih okolnosti ili vješto skriva svoju mračnu stranu? Ovo saznanje gurnulo ga je u poziciju u kojoj se mora braniti od optužbi koje nikada nisu službeno izrečene, ali su smrtonosnije od bilo koje sudske presude.
Nova epizoda 'Divljih pčela' na rasporedu je večeras od 20.15 sati na RTL-u. Epizoda je dostupna odmah i na platformi Voyo.