Divlje pčele

Što će učiniti? Toma zna da je na meti Badurine i da nema puno vremena

Slučajan pronalazak skrivenih dokumenata razotkrio je zastrašujuću istinu: Ranko, vođen očinskom boli, vodi vlastitu tajnu istragu, uvjeren da je upravo Toma odgovoran za tragičnu smrt njegova sina Frane i prijatelja Dušana

25.04.2026 20:00

Sve je počelo kada je Toma, u potrazi za Rankom, ušao u kuću i zatekao prizor koji je budio nemir. Među naizgled razbacanim stvarima, pronašao je pažljivo složen svežanj papira koji je svjedočio o Rankovoj opsesivnoj potrazi za pravdom. Nisu to bile obične bilješke, već pravi istražni dosje ispunjen fotografijama, zabilješkama i vremenskim crtama događaja koji su prethodili pogibiji dvojice muškaraca u seriji 'Divlje pčele'.

Skriveni dosje izlazi na vidjelo

Ono što je Domazeta najviše potreslo bio je crtež njegova lica, postavljen tik uz fotografiju, očito korišten za usporedbu i identifikaciju. Taj je prizor bio nedvojben dokaz da ga Ranko ne vidi samo kao osobu od interesa, već kao glavnog osumnjičenika. Svaki papir u tom dosjeu bio je dio slagalice koju je ožalošćeni otac sastavljao u tišini, daleko od očiju zakona i zajednice.

Toma Domazet, Divlje pčele FOTO: RTL

Sjena sumnje

Za Tomu Domazeta, ovo otkriće nije značilo samo opasnost, već i bolnu izdaju povjerenja. Čovjek kojeg je smatrao prijateljem, s kojim je dijelio dane, sada ga vidi kao ubojicu vlastitog djeteta. Postalo je jasno da Rankova rečenica, koju je nedavno podijelio s bliskom osobom - "Ja vjerujem da istina na kraju uvijek pobijedi" - nije bila tek izraz nade, već zavjet. Iz Tomine perspektive, taj zavjet sada zvuči kao izravna prijetnja.

Rankova istraga, motivirana dubokom boli i sumnjom, prijeti uništenjem ne samo Tomina života, već i krhkog mira u cijeloj zajednici. On više nije samo otac koji tuguje; preuzeo je uloge istražitelja, tužitelja i suca, a njegova presuda, čini se, već je donesena.

Toma Domazet, Divlje pčele FOTO: RTL

Potraga za istinom ili lov na vještice?

Otkriće dosjea postavlja ključna pitanja. Djeluje li Ranko na temelju čvrstih dokaza ili ga je tuga odvela na put neutemeljene osvete? S druge strane, je li Toma Domazet zaista nedužan čovjek uhvaćen u mrežu tragičnih okolnosti ili vješto skriva svoju mračnu stranu? Ovo saznanje gurnulo ga je u poziciju u kojoj se mora braniti od optužbi koje nikada nisu službeno izrečene, ali su smrtonosnije od bilo koje sudske presude.

Nova epizoda 'Divljih pčela' na rasporedu je večeras od 20.15 sati na RTL-u. Epizoda je dostupna odmah i na platformi Voyo.

Moglo bi te zanimati

Marko se udvara Teodori, a Ante ucjenjuje Zdravka!

Zvijezda 'Divljih pčela' otkrio što mu govore na ulici: 'Vi ništa ne bi riješili da nema mame!'

Gledatelji presudili Tomi i Katarini! Evo zašto većina misli da je kraj

Je li ovo posljednji put da joj čuva leđa? Toma uz Katarinu: 'Nije kraj svijeta'

Sve je spremno! Tereza i Milan zajedno bježe: 'To je to - više nema nazad'

Hoće li pristati? Đordano nudi Zori spas iz bezizlazne situacije: 'Katarina može živjeti s nama'

Pročitaj na Net.hr
Roštilj, grah ili radno? Evo kako će naši poznati voditelji proslaviti Praznik rada
Zadranka koja je osvojila neženju Petra: Ima brata blizanca, a obitelj joj je na prvom mjestu
Pogledajte kako se družilo i feštalo nekada: Svaka od ovih fotografija nosi svoju priču
Feel good komedije koje savršeno prate produženi vikend na Voyo
Marko postaje jedan od omiljenih likova, a mnogi vjeruju da ga čeka veliki preokret
Ella Dvornik u videu izrazila frustraciju: 'Postalo je poprilično bizarano'
Kako se odmaraju sestre Runje iz 'Divljih pčela' nakon napornih snimanja: 'Doći doma i sve četiri u zrak'
Biraju drukčiji pristup: Ove slavne glumice rijetko ćete vidjeti s puno šminke na licu
Ljubavni život koji je punio naslovnice: Ovako je Igor Kojić izgledao na početku braka sa Severinom
Severina oduševila objavom: Haljina koju je obukla, ukrala je svu pozornost