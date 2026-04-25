Što će učiniti? Toma zna da je na meti Badurine i da nema puno vremena

Sve je počelo kada je Toma, u potrazi za Rankom, ušao u kuću i zatekao prizor koji je budio nemir. Među naizgled razbacanim stvarima, pronašao je pažljivo složen svežanj papira koji je svjedočio o Rankovoj opsesivnoj potrazi za pravdom. Nisu to bile obične bilješke, već pravi istražni dosje ispunjen fotografijama, zabilješkama i vremenskim crtama događaja koji su prethodili pogibiji dvojice muškaraca u seriji 'Divlje pčele'.

Skriveni dosje izlazi na vidjelo

Ono što je Domazeta najviše potreslo bio je crtež njegova lica, postavljen tik uz fotografiju, očito korišten za usporedbu i identifikaciju. Taj je prizor bio nedvojben dokaz da ga Ranko ne vidi samo kao osobu od interesa, već kao glavnog osumnjičenika. Svaki papir u tom dosjeu bio je dio slagalice koju je ožalošćeni otac sastavljao u tišini, daleko od očiju zakona i zajednice.

icon-expand Toma Domazet, Divlje pčele FOTO: RTL

Sjena sumnje

Za Tomu Domazeta, ovo otkriće nije značilo samo opasnost, već i bolnu izdaju povjerenja. Čovjek kojeg je smatrao prijateljem, s kojim je dijelio dane, sada ga vidi kao ubojicu vlastitog djeteta. Postalo je jasno da Rankova rečenica, koju je nedavno podijelio s bliskom osobom - "Ja vjerujem da istina na kraju uvijek pobijedi" - nije bila tek izraz nade, već zavjet. Iz Tomine perspektive, taj zavjet sada zvuči kao izravna prijetnja. Rankova istraga, motivirana dubokom boli i sumnjom, prijeti uništenjem ne samo Tomina života, već i krhkog mira u cijeloj zajednici. On više nije samo otac koji tuguje; preuzeo je uloge istražitelja, tužitelja i suca, a njegova presuda, čini se, već je donesena.

Potraga za istinom ili lov na vještice?