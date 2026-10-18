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Divlje pčele

Što čeka Marka Vukasa u drugoj sezoni? Marin Klišmanić za RTL.hr otkrio: 'I dalje će braniti boje Vukasa'

Druga sezona 'Divljih pčela' već je donijela brojne preokrete, no glumac Marin Klišmanić, kojeg gledatelji prate u ulozi Marka Vukasa, otkriva da najuzbudljiviji događaji tek slijede

RTL.hr
18.10.2026 09:00

Gledatelji RTL-ove serije 'Divlje pčele' već nekoliko tjedana uživaju u drugoj sezoni, koja je donijela nove zaplete, neočekivane preokrete i zanimljive likove. A da uzbuđenjima tu nije kraj, u razgovoru za RTL.hr potvrdio je i glumac Marin Klišmanić, koji u popularnoj seriji utjelovljuje Marka Vukasa.

Marin je otkrio da druga sezona donosi brojne događaje koje gledatelji zasigurno ne očekuju, a posebno je istaknuo dolazak novih lica koja će dodatno zakomplicirati već ionako zamršene odnose među stanovnicima Vrila. Kako je objasnio, novi likovi nisu tu slučajno.

"U drugoj sezoni je puno neočekivanih stvari i puno novih lica koja imaju veze s prošlošću Vrila i glavnih junaka", rekao je Klišmanić.

Marin Klišmanić, Marko Vukas, Divlje pčele
Marin Klišmanić, Marko Vukas, Divlje pčele FOTO: RTL

Upravo zato smatra da je druga sezona još uzbudljivija od prve. Priča se dodatno razvija, odnosi među likovima postaju složeniji, a prošlost, čini se, još uvijek ima velik utjecaj na njihovu sadašnjost.

Naravno, gledatelje posebno zanima što sve očekuje Marka Vukasa, lika koji je tijekom prve sezone prošao kroz brojne teške trenutke i obiteljske sukobe. Za kraj razgovora imao je i jasnu poruku za sve koji vjerno prate seriju. "Nećete biti razočarani, a Marko će i dalje braniti boje Vukasa", poručio je Marin.

Seriju 'Divlje pčele' ne propustite od ponedjeljka do petka od 20.15 sati na RTL-u ili 24 sata prije na platformi Voyo.

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