Što čeka Marka Vukasa u drugoj sezoni? Marin Klišmanić za RTL.hr otkrio: 'I dalje će braniti boje Vukasa'

Gledatelji RTL-ove serije 'Divlje pčele' već nekoliko tjedana uživaju u drugoj sezoni, koja je donijela nove zaplete, neočekivane preokrete i zanimljive likove. A da uzbuđenjima tu nije kraj, u razgovoru za RTL.hr potvrdio je i glumac Marin Klišmanić, koji u popularnoj seriji utjelovljuje Marka Vukasa.

Marin je otkrio da druga sezona donosi brojne događaje koje gledatelji zasigurno ne očekuju, a posebno je istaknuo dolazak novih lica koja će dodatno zakomplicirati već ionako zamršene odnose među stanovnicima Vrila. Kako je objasnio, novi likovi nisu tu slučajno.

"U drugoj sezoni je puno neočekivanih stvari i puno novih lica koja imaju veze s prošlošću Vrila i glavnih junaka", rekao je Klišmanić.