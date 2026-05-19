Što dalje? Toma priznao Jakovu istinu o Katarini: 'Ubila je Petra!'

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Sve je počelo kao još jedan napeti susret dvojice suparnika, Tome i Jakova. Shrvan i ogorčen što ga je Katarina ostavila i odabrala Jakova, Toma ga je odlučio suočiti. "Ti si bio na mom mjestu, Jakove. Nemoj to zaboraviti", poručio mu je Toma, jasno dajući do znanja da se osjeća izdanim i zamijenjenim u 'Divljim pčelama'. Pokušavajući ga otjerati, Jakov nije ni slutio da će Tomin bijes probuditi duhove prošlosti. Rasprava je brzo prerasla u otvorenu prijetnju kada je Toma, povrijeđenog ponosa, počeo aludirati na tajne koje samo on zna. "Ja znam stvari o njoj koje ti ne možeš ni zamisliti", dobacio je Jakovu, pripremajući teren za otkriće koje će uzdrmati temelje obiju obitelji.

icon-expand Jakov i Toma, Divlje pčele FOTO: RTL

"Ubila ga je i bacila u provaliju"

Iako je Jakov pokušao odbaciti njegove riječi kao "gluposti" i laži povrijeđenog čovjeka, Toma je bio neumoljiv. U trenutku potpune nemoći i bijesa, otkrio je šokantnu istinu o smrti Petra Vukasa, događaju koji je godinama bio obavijen velom tajne. "Je LI ti pričala o tome kako je umro?", upitao je Toma, ne čekajući odgovor. "E, pa meni je rekla", nastavio je, prije nego što je izgovorio rečenicu koja je sledila krv u žilama: "Ubila ga je. Ubila i bacila u provaliju."

icon-expand Jakov Vukas, Divlje pčele FOTO: RTL

Ovo stravično otkriće, da je Katarina odgovorna za Petrovu smrt, ostavilo je Jakova bez riječi. Tomino priznanje nije bilo potez očajnika, već dugo skrivana istina koja je napokon izašla na vidjelo, otvarajući Pandorinu kutiju koja prijeti uništenjem svega što su poznavali.

Sjenke prošlosti nad Vrilom

Ovo šokantno otkriće dolazi u najgorem mogućem trenutku. Obitelj Vukas već je pod pritiskom istrage zbog sumnjivih poslova, dok se istovremeno odvija drama oko tajnog poroda i zamjene djeteta, što dodatno komplicira ionako krhke odnose. Tomina istina sada prijeti da će sve dosadašnje probleme baciti u drugi plan.

icon-expand Katarina, Divlje pčele FOTO: RTL