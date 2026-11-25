Povratak Zore u Vrilo unio je velik nemir među Mirjanu, Cvitu i Nikolu, jedine koji znaju pravu istinu o svemu što se dogodilo. Strah da bi se dugo čuvana tajna mogla razotkriti sve je veći, a tenzije među njima rastu iz trenutka u trenutak.

U napetom razgovoru sa Zorom, Nikola joj jasno daje do znanja koliko je situacija ozbiljna i upozorava je na posljedice. "Šta god osjećaš, ne smiš mi nikad reć istinu, znaš i sama da ćemo najviše nastradat ako istina izađe na vidjelo", poručuje joj Nikola, svjestan da bi svako priznanje moglo imati kobne posljedice.