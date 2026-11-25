Povratak Zore u Vrilo unio je velik nemir među Mirjanu, Cvitu i Nikolu, jedine koji znaju pravu istinu o svemu što se dogodilo. Strah da bi se dugo čuvana tajna mogla razotkriti sve je veći, a tenzije među njima rastu iz trenutka u trenutak.
U napetom razgovoru sa Zorom, Nikola joj jasno daje do znanja koliko je situacija ozbiljna i upozorava je na posljedice. "Šta god osjećaš, ne smiš mi nikad reć istinu, znaš i sama da ćemo najviše nastradat ako istina izađe na vidjelo", poručuje joj Nikola, svjestan da bi svako priznanje moglo imati kobne posljedice.
Stojan odbija otići iz Vrila
Napeto je i u odnosu između Rajke i Stojana. Rajka ga pokušava nagovoriti da napusti Vrilo i ode, no Stojan na to oštro negoduje i ne želi ni čuti za odlazak. Jasno joj daje do znanja da će, ako njegova kći Domenika bude živjela ondje, i on ostati u mjestu, bez namjere da se povuče.
Katarinin iskaz o Krneti i zabrinjavajuće stanje Ivice
Dodatnu dramu u večerašnjoj epizodi donosi Katarina, koja, čini se, progovara i daje iskaz o Krneti, što bi moglo otvoriti novo poglavlje u raspletu događaja u Vrilu. Istovremeno, situacija oko Ivice postaje sve zabrinjavajuća jer postaje jasno da psihički nije dobro.
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