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Divlje pčele

'Što hoćete od mene?!' Katarina se suprotstavila Krneti, a njegov odgovor ledi krv u žilama

U vrlo napetom razgovoru u njegovom uredu, na površinu su isplivali strahovi, nepovjerenje, ali i sumnje u prave namjere zatvorskog upravitelja prema pojedinim zatvorenicama

RTL
02.10.2026 20:30

Tenzije u zatvoru već danima rastu, ponajviše zbog loših uvjeta i hrane, što je rezultiralo nezadovoljstvom i pobunom među zatvorenicama. U takvoj atmosferi, svaki potez uprave gleda se pod povećalom.

Tijekom razgovora u uredu, Katarina Runje otvoreno je suočila Krnetu sa svojim sumnjama. Jasno mu je dala do znanja kako primjećuje da je se prečesto izdvaja od ostalih. Njezina frustracija kulminirala je izravnim pitanjem o tome što zapravo želi od nje: "Vi kažete da ste bili na suđenju i dovodite me ovamo. Svakom prilikom koju nađete što hoćete od mene."

Krneta je njezine optužbe pokušao smiriti, tvrdeći: "Ja samo radim svoj posao." Potom ju je upitao: "Ti misliš da ja tebe tretiram drugačije nego ostale zatvorenice?" Istaknuo je kako u zatvorskom okruženju sve postaje veće te kako strahovi lako prerastaju u opsesiju.

Lazar Krneta i Katarina Runje, Divlje pčele
Lazar Krneta i Katarina Runje, Divlje pčele FOTO: RTL

Na njezinu opasku "pa nisam luda", Krneta je znakovito odgovorio: "Nisi još, ali nastavi li ovako postat ćeš," upozorivši je.

U pokušaju da je umiri ili možda pokaže kontrolu nad situacijom, Krneta joj je jasno poručio: "Ne moraš se više bojati Eve Parać."

"Pa nisam se nikad ni bojala.", odvratila je Katarina.

O Ostaje za vidjeti hoće li ovaj razgovor smiriti tenzije ili će poslužiti kao dodatni okidač za pobunu koja tinja iza zatvorskih zidova.

Drugu sezonu 'Divljih pčela' gledajte od ponedjeljka do petka u 20:15 na RTL-u i 24 sata ranije na platformi Voyo.

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