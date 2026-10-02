'Što hoćete od mene?!' Katarina se suprotstavila Krneti, a njegov odgovor ledi krv u žilama

Tenzije u zatvoru već danima rastu, ponajviše zbog loših uvjeta i hrane, što je rezultiralo nezadovoljstvom i pobunom među zatvorenicama. U takvoj atmosferi, svaki potez uprave gleda se pod povećalom.
Tijekom razgovora u uredu, Katarina Runje otvoreno je suočila Krnetu sa svojim sumnjama. Jasno mu je dala do znanja kako primjećuje da je se prečesto izdvaja od ostalih. Njezina frustracija kulminirala je izravnim pitanjem o tome što zapravo želi od nje: "Vi kažete da ste bili na suđenju i dovodite me ovamo. Svakom prilikom koju nađete što hoćete od mene."
Krneta je njezine optužbe pokušao smiriti, tvrdeći: "Ja samo radim svoj posao." Potom ju je upitao: "Ti misliš da ja tebe tretiram drugačije nego ostale zatvorenice?" Istaknuo je kako u zatvorskom okruženju sve postaje veće te kako strahovi lako prerastaju u opsesiju.
Na njezinu opasku "pa nisam luda", Krneta je znakovito odgovorio: "Nisi još, ali nastavi li ovako postat ćeš," upozorivši je.
U pokušaju da je umiri ili možda pokaže kontrolu nad situacijom, Krneta joj je jasno poručio: "Ne moraš se više bojati Eve Parać."
"Pa nisam se nikad ni bojala.", odvratila je Katarina.
O Ostaje za vidjeti hoće li ovaj razgovor smiriti tenzije ili će poslužiti kao dodatni okidač za pobunu koja tinja iza zatvorskih zidova.
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