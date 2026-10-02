'Što hoćete od mene?!' Katarina se suprotstavila Krneti, a njegov odgovor ledi krv u žilama

Tenzije u zatvoru već danima rastu, ponajviše zbog loših uvjeta i hrane, što je rezultiralo nezadovoljstvom i pobunom među zatvorenicama. U takvoj atmosferi, svaki potez uprave gleda se pod povećalom.

Tijekom razgovora u uredu, Katarina Runje otvoreno je suočila Krnetu sa svojim sumnjama. Jasno mu je dala do znanja kako primjećuje da je se prečesto izdvaja od ostalih. Njezina frustracija kulminirala je izravnim pitanjem o tome što zapravo želi od nje: "Vi kažete da ste bili na suđenju i dovodite me ovamo. Svakom prilikom koju nađete što hoćete od mene."

Krneta je njezine optužbe pokušao smiriti, tvrdeći: "Ja samo radim svoj posao." Potom ju je upitao: "Ti misliš da ja tebe tretiram drugačije nego ostale zatvorenice?" Istaknuo je kako u zatvorskom okruženju sve postaje veće te kako strahovi lako prerastaju u opsesiju.