Što ih čini drugačijima od ostalih? Ove tri junakinje 'Divljih pčela' imaju nešto zajedničko

U svijetu 'Divljih pčela', gdje tradicija, moć i patrijarhalni obrasci još uvijek snažno određuju ritam sela, tri žene istaknule su se kao tiha, ali nezaustavljiva sila. Katarina Runje, Anka Šušnjara i Karmela Poljak možda dolaze iz različitih društvenih pozicija, ali povezuje ih ista nit, unutarnja snaga koja nadilazi očekivanja okoline. One nisu iste, ali su jednako moćne.

Katarina Runje i prkos kao identitet

Katarina je žena koja nikada ne spušta pogled. U svijetu u kojem se od žene očekuje tišina i pokornost, ona bira borbu. Njezina snaga nije samo u tvrdoglavosti, ona je u spremnosti da podnese teret osude, pritvora, laži i izdaje, a da pritom ne izgubi dostojanstvo. Povijesno gledano, žene poput Katarine često su bile etiketirane kao "previše glasne", "previše samostalne" ili 'opasne'. U patrijarhalnom kontekstu Dalmatinske zagore, takva žena ruši ustaljeni poredak. Njezina ženstvenost nije krhka, nego čelična.

Anka Šušnjara i njezina tiha snaga iza zatvorenih vrata

Za razliku od Katarine, Anka je dugo živjela unutar okvira koje joj je društvo zadalo. Supruga načelnika, majka četvero djece, žena koja drži kuću i reputaciju. No njezina borba dolazi iznutra, kroz postporođajnu depresiju, kroz osjećaj izolacije i strah od osude. Ankina snaga nije u prkosu, već u ranjivosti. Odluka da ode, da potraži pomoć i zaštiti sebe i svoju djecu od 'crnih misli', čin je iznimne hrabrosti. U povijesnom kontekstu žena s mentalnim poteškoćama često je bila stigmatizirana, proglašavana 'slabom' ili 'neuračunljivom'. Anka razbija tu stigmu.Njezina moć leži u tome što je priznala da joj treba pomoć.

Karmela Poljak je žena ispred svog vremena

Karmela je možda najmoderniji ženski lik u Vrilu. Ona ne ogovara, ne osuđuje, ne podilazi pravilima sela. Dok druge žene paze što će narod reći, Karmela bira empatiju. Ona je ta koja pruža ruku Anki. Ona je ta koja razumije Katarinu. Povijesno, žene koje su stale uz druge žene često su bile izolirane ili proglašene neprilagođenima. No upravo takve žene pomicale su granice, od prvih učiteljica, liječnica, aktivistica do današnjih poduzetnica i liderica. Karmela nije samo podrška, ona je most između starog i novog svijeta.

Njihova ženstvenost nije definirana ulogama supruge ili majke, već sposobnošću da biraju, čak i kada je izbor težak. U kontekstu male sredine, njihova hrabrost ima još veću težinu. One nisu savršene, ali su stvarne. I upravo zato su snažne. U svijetu 'Divljih pčela' muškarci često misle da drže konce, no radnju zapravo nose žene. Njihove odluke, njihove rane i njihova ljubav pokreću priču. One nisu samo sporedni likovi u muškim dramama, one su srce serije. Možda je to i najveća poruka: Snaga žene ne mora uvijek biti glasna. Ponekad je najjača onda kada je najtiša. 'Divlje pčele' na rasporedu su večeras od 20.15 sati na RTL-u. Nova epizoda dostupna je i 24 sata prije emitiranja na televiziji na platformi Voyo.

