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Divlje pčele

Što nas čeka u novim epizodama 'Divljih pčela'? Toma priznaje da Katarina stoji iza Petrove smrti, Cviti pripada dijete, Teodora dolazi do velikog otkrića

U novim epizodama napetosti u Vrilu dosežu vrhunac, stare tajne izlaze na vidjelo, a nekoliko sudbina moglo bi se nepovratno promijeniti

RTL.hr
18.05.2026 13:10

'Divlje pčele' na rasporedu su od ponedjeljka do petka u 20.15 sati na RTL-u. Nova epizoda dostupna je i 24 sata prije emitiranja na televiziji na platformi Voyo.

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