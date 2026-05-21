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Divlje pčele

Što predstavlja detalj novčića u 'Divljim pčelama'? Povezuje generacije i štiti obiteljsku lozu

Običaj koji skriva duboku simboliku zaštite, loze i neprekinutoga obiteljskog koda

RTL.hr
21.05.2026 16:00

U jeku slavlja i unutarnjih nemira koji potresaju obitelj Vukas, jedan tihi, intimni trenutak privukao je posebnu pozornost gledatelja hit serije 'Divlje pčele'. Kada je Ante Vukas zaustavio svoga sina Nikolu i predao mu stari obiteljski novčić, amajliju koju je dobio od svoga djeda, s uputom da je stavi malenom Petru pod jastuk, serija je dotaknula autentične, duboko ukorijenjene narodne običaje.

Ovaj čin nadilazi puku televizijsku dramaturgiju. Smješten u kontekst pedesetih godina prošlog stoljeća i podneblje surovog, ali tradicijom bogatog cetinjskog kraja, ovaj gest skriva fascinantnu simboliku koja otkriva kako su naši stari disali, preživljavali i štitili ono najsvetije – novi život.

Nikola Vukas, Divlje pčele
Nikola Vukas, Divlje pčele FOTO: RTL

Amajlija pod kušinom: Štit od uroka i nevidljivih sila

U tradiciji tog kraja, ali i šireg dalmatinskog zaleđa sredinom 20. stoljeća, vjerovalo se da su novorođenčad iznimno ranjiva na zle oči", uroke i nečiste sile, posebice u razdoblju prije krštenja. Stavljanje metalnih predmeta, a prvenstveno vrijednoga kovanog novca, srebrnjaka ili starih dukata pod dječji jastuk, imalo je ulogu apotropejskog štita.

Smatralo se da plemeniti metal ima moć odbiti" negativnu energiju i bolest od djeteta. Riječi koje je Ante uputio Nikoli: Ostavi sinu pod kušin da ga štiti, da bude snažan i zdrav", doslovno oslikavaju vjerovanje tog vremena – novčić nije bio dar za trošenje, već duhovni stražar koji bdije nad kolijevkom dok obitelj spava.

Rajka, Cvita, Nikola, Divlje pčele
Rajka, Cvita, Nikola, Divlje pčele FOTO: RTL

Krvna loza utkana u metal: Povezivanje četiriju generacija

Drugi, još dublji sloj ovoga običaja jest inicijacija i potvrda kontinuiteta obitelji. Kada Ante ponosno ističe da je taj isti novčić dobio od svoga djeda, a sada ga prosljeđuje unuku, on vrši simbolički prijenos obiteljskoga koda. U patrijarhalnim društvima Cetinske krajine pedesetih godina, muški je nasljednik bio jamac opstanka ognjišta i prezimena.

Predajom amajlije, maleni Petar biva energetski i simbolički povezan sa svojim precima koje nikada neće upoznati. Taj drevni predmet postaje fizički dokaz da dijete nije samo jedinka, već nastavak jedne snažne loze, predodređen da izdrži sve nedaće koje donosi život u kršu.

Etnološka zanimljivost: Često su se u ovim krajevima pod jastuk stavljali stari mletački taliri, austrijske krune ili stariji srebrni novčići koji su se u obiteljima čuvali generacijama, preživljavajući ratove, glad i bune. Vjerovalo se da novčić koji je preživio" djedove i pradjedove u sebi nosi akumuliranu snagu preživljavanja koju prenosi na slabašno dijete.

Ante i Nikola, Divlje pčele
Ante i Nikola, Divlje pčele FOTO: RTL

Znak nade u vremenima obiteljskih bura

Dok se oko kolijevke malenog Petra pletu mreže teških obiteljskih tajni, laži i sudbinskih preokreta, djedov dar ispod jastuka ostaje simbol čiste, nepokvarene ljubavi. Obiteljski korijeni u ovakvim trenucima postaju sidro koje drži cijelu zajednicu na okupu.

U scenariju Divljih pčela", ovaj detalj sjajno oslikava mentalitet tog vremena i prostora, unoseći u modernu dramu miris starine, krša i običaja koji su stoljećima čuvali ljude od propasti.

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