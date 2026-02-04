Što se događa s Mirjanom Vukas? Od majke zaštitnice do žene koja gubi tlo pod nogama

icon-close

Majka koja štiti svoje, žena koja zna kako stvari drži pod nadzorom i supruga koja s Antom dijeli moć, ali i odgovornost. No posljednji događaji u seriji 'Divlje pčele' sve češće otvaraju pitanje: gubi li Mirjana kontrolu nad vlastitim životom, obitelji i ulogom koju je gradila desetljećima?

Cvita je prva pukotina u Mirjaninoj fasadi

Najveći udarac Mirjaninoj slici brižne majke i snažne žene dolazi iz vlastitog doma. Odnos s nevjestom Cvita razotkrio je stranu Mirjane koju Nikola dosad nije vidio, onu grubu, hladnu i nespremnu na suosjećanje. Cvita je napokon progovorila i priznala Nikoli da je trpjela Mirjanino maltretiranje, uključujući i fizički čin koji je šokirao i gledatelje i samu obitelj. U tom trenutku Mirjana više nije bila zaštitnica obitelji, nego izvor straha. Masku autoriteta zamijenila je slika žene koja vlastitu moć koristi protiv slabijih.

Ante i brak koji se pretvara u bojno polje

Brak s Antom Vukasom dodatno razotkriva Mirjaninu unutarnju nestabilnost. Nekada su djelovali kao savršeno uigran par, ona tiha strateginja, on javno lice moći. Danas su sumnje, kontrola i nepovjerenje zamijenili bliskost. Ante je sve svjesniji da Mirjana nije iskrena, njezina viđanja s Tomom, izgovori i nervoza ne prolaze nezapaženo. Umjesto sigurnosti koju je nekad pronalazila u braku, Mirjana sada djeluje kao žena rastrgana između straha i potrebe da zadrži utjecaj. U toj dinamici ona više ne vuče konce, nego reagira, često prekasno.

Afera s Tomom koja je izmakla kontroli

Odnos s Tomom Domazetom nije za Mirjanu bio klasična ljubavna priča, već bijeg. Bijeg od braka koji puca, od uloge žene koja sve mora držati pod nadzorom i od života u kojem je godinama potiskivala vlastite slabosti. Čini se da se Mirjana nije zaljubila u Tomu koliko u samu ideju njihove afere u osjećaj da još uvijek ima moć, da može nešto voditi tajno, po svojim pravilima. Umjesto žene koja vuče konce iz sjene, Mirjana se sada nalazi u poziciji osobe koja gubi tlo pod nogama. Afera koja joj je davala osjećaj kontrole pretvorila se u izvor straha, krivnje i panike. Toma više nije tajna koju može skrivati, nego ranjeni čovjek koji simbolizira sve ono što joj je izmaklo iz ruku.

Majka koja više ne vidi granice

U odnosu prema kćeri Tereza Vukas Mirjana pokazuje drugu krajnost, pretjeranu kontrolu umotanu u brigu. Zaruke koje su trebale biti trenutak radosti pretvaraju se u još jedan teren na kojem Mirjana pokušava zadržati utjecaj, komentirajući, procjenjujući i ne skrivajući nezadovoljstvo. Njezina potreba da sve drži pod nadzorom sada dolazi nauštrb odnosa s djecom. Umjesto zaštite, Tereza dobiva pritisak, a Mirjanina briga sve češće izgleda kao strah od gubitka kontrole, a ne majčinska ljubav.

Od kontrole do pucanja po šavovima

Sve što se posljednjih tjedana događa oko Mirjane Vukas pokazuje jasan obrazac: žena koja je cijeli život držala stvari pod kontrolom sada više ne uspijeva upravljati vlastitim postupcima. Sukobi s Cvitom, raspad povjerenja s Antom, opasna igra s Tomom i pritisak nad Terezom stvaraju sliku osobe koja reagira iz straha, a ne iz snage. 'Divlje pčele' gledajte od ponedjeljka do petka od 20:15 na RTL-u ili prije svih na platformi Voyo.

