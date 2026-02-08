Što se događalo u 'Divljim pčelama' od samog početka? Sve na jednom mjestu!

Serija 'Divlje pčele' već od prve epizode vodi gledatelje kroz složenu priču o tajnama, strasti, odanosti i osveti u malom selu Vrilo. Iako se radnja temelji na teškoj obiteljskoj drami i sukobima različitih interesa, svaka nova epizoda otkriva kako stara tajna može zauvijek promijeniti odnose među ljudima

Sve je započelo u noći koja je zauvijek promijenila sudbine likova u svijetu 'Divljih pčela'. Petar Vukas ubijen je u obračunu u kojem su sudjelovale sestre Runje, a ono što je isprva izgledalo kao nesretan splet okolnosti, ubrzo se pretvorilo u temeljnu tajnu oko koje se počela graditi cijela radnja 'Divljih pčela'. U strahu, panici i pokušaju da zaštite sebe i obitelj, sestre su povukle potez koji će ih obilježiti za cijeli život. Njihova šutnja postala je oružje, ali i teret, a istina o Petrovoj smrti pokrenula je lanac događaja koji je razotkrio mračne odnose, stare osvete i duboko ukorijenjene obiteljske sukobe u selu.

icon-expand Katarina i Petar, Divlje pčele FOTO: RTL

Ante Vukas i mreža moći

U Vrilu se moć ne održava pričama, nego uklanjanjem ljudi koji bi priče mogli potvrditi. U tom smislu, Ante Vukas se pozicionira kao čovjek koji ne pregovara kad je ugrožen. U Antinoj sjeni raste još jedan ključni lik, Milan Čavka. On je čovjek koji izvana djeluje kao "radnik", "čovjek za sve", netko tko je uvijek tu, ali nije u prvom planu. Međutim, njegov stvarni položaj je daleko opasniji. Čavka je Antina produžena ruka i izvršitelj prljavih stvari koje Ante ne želi izgovoriti naglas. Njihov odnos je kombinacija straha, odanosti i ovisnosti. Čavka izvršava, Ante naređuje. I kad se priča počne okretati prema svjedocima, dokazima i onima koji bi mogli razmontirati Antin narativ, upravo Čavka postaje alat kojim Ante "rješava probleme".

icon-expand Ante, Divlje pčele FOTO: RTL

Josipova šutnja i lažna krivnja: čovjek koji je umro štiteći istinu

Ključna figura u zataškavanju Petrova ubojstva bio je Josip Vukas. On je jedini čovjek koji je znao i vidio istinu, da su Petra usmrtile sestre Runje. Svjestan što bi razotkrivanje značilo za njih, ali i za cijelo selo, Josip je donio kobnu odluku, preuzeo je krivnju na sebe. Njegova laž bila je uvjerljiva jer je Josip doista mrzio Petra, što je svima dalo razlog da povjeruju kako je upravo on sposoban za takav zločin. No iza te laži nije stajala mržnja, nego pokušaj da zaštiti sestre i spriječi daljnje krvoproliće. U brutalnom obračunu, Josipa su ubili Ante, Petar i Marko, uklonivši čovjeka koji je nosio najveći teret ove priče. Ironično, Josip je umro kao krivac u očima sela, iako je bio jedini koji je pokušao spriječiti da se tragedija proširi. Njegova smrt dodatno je zacementirala laž, ali i pokrenula lavinu osvete, ucjena i novih ubojstava koja će tek uslijediti.

icon-expand Katarina i Josip, Divlje pčele FOTO: RTL

Toma Domazet je čovjek koji je došao po istinu, a završio na rubu osvete

Njegova uloga se s vremenom pokaže dvostrukom. S jedne strane on je netko tko skuplja informacije, tko zna previše i tko prepoznaje obrasce moći, s druge strane je čovjek koji se veže, zaljubljuje, griješi i zbog toga postaje ranjiv. Nakon Lovrine smrti, Domazet shvati poruku kao da mu je upućena direktno. Ako su uklonili svjedoka, uklonit će i njega. Zato izgovara ono što se do tad samo šaput (a sada prelazi u otvorenu prijetnju), da će ubiti Antu prije nego Ante ubije njega.

icon-expand Toma Domazet, Divlje pčele FOTO: RTL

Rajka Bauer i Ranko Badurina: povjerenje kao rijetka valuta u Vrilu

Paralelno s tim ratom, raste jedna od emocionalno najtežih linija: Rajka Bauer i general Ranko Badurina. Njihov odnos je poseban jer nije izgrađen na flirtu i slatkim riječima, nego na onome što je u Vrilu najrjeđe: povjerenju. Ranko je čovjek koji je prošao svoje ratove, svoje gubitke i svoje razloge za sumnju. Rajka je žena koja je dugi niz godina bila vezana uz obitelj Vukas, ali sve jasnije shvaća da je u toj kući istina samo alat, a ne vrijednost. Kad Rajka počne pucati pod pritiskom, Ranko postaje jedino mjesto gdje može izgovoriti ono što godinama nije smjela. I tu dolazimo do najteže priče.

icon-expand Rajka i Ranko, Divlje pčele FOTO: RTL

Rajkin sin: tajna iz mladosti i pitanje koje tek treba dobiti odgovor

Rajka otkriva da u prošlosti nije doživjela romansu nego tragediju koja joj je obilježila život. Nakon napada koji joj promijeni sve, ostane trudna i rodi sina u potpunoj tajnosti. Ante je taj koji tada pomaže, tako da on uzme dijete i odvede ga u nepoznato, a Rajka ostaje bez odgovora, bez prava da zna gdje joj je sin i bez mogućnosti da ga ikad upozna. Od tada, pitanje tko je Rajkin sin postaje jedna od najvećih misterija u seriji, a publika stalno vrti teorije jer je Vrilo mjesto gdje se ljudi pojavljuju niotkuda, a svaki lik ima rupu u prošlosti.

icon-expand Rajka i Ivica, Divlje pčele FOTO: RTL

Nikola i Cvita, brak koji izgleda mirno, ali u sebi nosi tempiranu bombu

Cvita i Nikola dugo djeluju kao par koji bi mogao opstati mimo ludila Vrila. Cvita vjeruje u ljubav, u brak, u zajedništvo. Nikola često pokušava odrezati obiteljske drame i sačuvati svoj mir. I upravo zato njihova priča postaje toliko bolna: jer publika zna ono što Cvita ne zna. Nikola je prevario Cvitu sa Zorom. I to nije samo afera, nego događaj koji mijenja dinamiku cijele obitelji Runje. Nikola se kaje, pokušava to gurnuti pod tepih, pokušava zadržati brak i nastaviti dalje kao da je to bio trenutak slabosti. Ali Zora ne može isto.

icon-expand Nikola i Cvita, Divlje pčele FOTO: RTL

Jakov, Katarina i Teodora

Drugi veliki ljubavni lom u seriji je Jakov - Katarina - Teodora. Jakov i Teodora su brak koji je već imao pukotine, ali sve se prelomilo kad se Jakov približio Katarini. Jakov je bio spreman ići do kraja, htio je ostaviti Teodoru zbog Katarine. Katarina to izgovori jasno i time potvrdi da to nije bila puka simpatija nego plan. Teodora, kad osjeti da gubi, mijenja pristup. Više nije samo povrijeđena žena, postaje žena koja se bori prljavije, kroz ultimatum i kroz priču koja će Katu udariti tamo gdje najviše boli, u ugled.

icon-expand Katarina, Jakov, Teodora, Divlje pčele FOTO: RTL

Tereza Vukas, Vice i svježi udar na obitelj

U priči postoji i linija koja u kuću Vukasovih unosi drugačiju vrstu napetosti: Tereza Vukas i Vice Radonić. Vice dolazi izvana s aureolom tajnovitosti, ambicije i potrebe da uzme ono što smatra svojim. Nije došao samo voljeti, došao je i po položaj, po sigurnost, po budućnost. Kad se stvari ubrzaju i dođe do zaruka, to nije samo romantični događaj nego i politička poruka unutar obitelji.

icon-expand Vice i Tereza, Divlje pčele FOTO: RTL

Čavka i Tereza, osjećaj koji mu ruši plan i otkriva slabost

Usred svega, Čavka nije samo izvršitelj naredbi, on je i čovjek koji se emotivno zapetlja. Zaljubljuje se u Terezu, i ta ljubav mu ne koristi, nego ga komplicira. Jer kad si čovjek za prljave poslove, ljubav te čini predvidljivim i ranjivim. Rivalstva, ljubomora i potreba da se dokaže postaju dodatni sloj koji prijeti da mu jednog dana dođe glave.

icon-expand Čavka i Tereza Vukas, Divlje pčele FOTO: RTL

Sporedni likovi koji drže puls mjesta

I dok se u kućama vode ratovi, Vrilo ima srce koje sve pamti, a to je Karmelina gostionica. To je mjesto gdje se ljudi skupljaju da se nasmiju, da zaborave tugu, da komentiraju, ali i da nesvjesno šire informacije koje poslije eksplodiraju. U gostionici se pojavljuju stalni likovi koji nose atmosferu i humor, ali i informacije: Veljko, don Jere, inspektor Jerko, brico Željko, načelnik Šušnjara... i svaki od njih je dio mozaika koji čini da Vrilo djeluje živo.

icon-expand don Jere, Željko, Veljko, Divlje pčele FOTO: RTL

A gdje smo sada? Tajne su još veće, a ratovi otvoreniji

Ovotjedna radnja 'Divljih pčela' dodatno se zaoštrila. Ante Vukas povukao je najopasniji potez dosad kada je naredio Čavki da upuca Tomu Domazeta, no Toma je preživio ranjavanje, a Čavka je završio u pritvoru iz kojeg je ubrzo pušten nakon što ga Toma nije odao i obojica su se držala drukčije, dogovorene verzije događaja. U isto vrijeme, Cvita je napokon smogla snage i Nikoli priznala da ju Mirjana sustavno omalovažava i maltretira, ostavljajući Nikolu potpuno rastrganog između odanosti majci i zaštite žene koju voli.

icon-expand Cvita, Divlje pčele FOTO: RTL

Emocionalni vrhunac tjedna dogodio se kada je Toma Domazet Katarini otkrio cijelu istinu o sebi i priznao joj ljubav, dok se paralelno sve češće suočava s ratnim sjećanjima u kojima se pojavljuje i sin Ranka Badurine, poveznica koja još nije do kraja razjašnjena, ali jasno nagovještava dublju prošlost. Ranko Badurina u međuvremenu odlazi u grad kako bi se pobrinuo za suprugu svog preminulog sina, dodatno naglašavajući težinu gubitka koji ga prati. Za razliku od mračnih linija radnje, Vice i Tereza slave zaruke, no i ta naizgled sretna priča odvija se u sjeni brojnih tajni koje prijete da uskoro isplivaju na površinu.

icon-expand Toma Domazet, Divlje pčele FOTO: RTL

'Divlje pčele' gledajte od ponedjeljka do petka od 20:15 na RTL-u ili prije svih na platformi Voyo.