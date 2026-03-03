Emisije
Divlje pčele

Što se dogodilo s Rajkinim mužem? Njihova ljubav vodila ih je Europom, a ona o njemu govori s ponosom

Gledatelji 'Divljih pčela' ovih su dana ponovno otvorili pitanje koje se povremeno vraća u komentarima, što se zapravo dogodilo s Rajkinim mužem? Iako se u seriji o njemu ne govori često, Rajka je udovica

RTL.hr
03.03.2026 16:00

Spomenuto je u 'Divljim pčelama' da je njezin suprug preminuo. Okolnosti njegove smrti nisu detaljno objašnjene, a scenarij nikada nije ulazio u konkretne razloge ni vrijeme kada se to dogodilo. No, ono što je jasno jest da je njihov brak bio pun ljubavi i zajedničkih uspomena.

Ljubav o kojoj govori s osmijehom

Rajka o suprugu uvijek priča s posebnom toplinom. Kroz njezine rečenice saznajemo da su zajedno proputovali pola Europe, dijelili avanture i gradili život ispunjen malim radostima. Upravo zato njezine uspomene ne nose težinu tragedije, nego zahvalnosti.

U njezinim pričama nema gorčine. Ima nostalgije, ali i ponosa. Kao da svaki put kada ga spomene, na trenutak ponovno oživi dio tog zajedničkog života.

Rajka Bauer, Divlje pčele
Rajka Bauer, Divlje pčele FOTO: RTL

Tiha snaga udovice

Rajkin lik u seriji odiše smirenošću i dostojanstvom. Status udovice nije definira kroz tugu, nego kroz snagu. Ona je žena koja je voljela i bila voljena i koja tu ljubav nosi sa sobom kao trajnu vrijednost.

Možda scenarij nikada neće detaljno razotkriti što se točno dogodilo njezinu suprugu, ali gledateljima je jasno jedno, bio je važan dio njezina života, a uspomene na njega i dalje su žive.

I upravo zato, iako ga ne vidimo na ekranu, Rajkin suprug ostaje prisutan kroz njezine riječi, njezin osmijeh i način na koji govori o prošlosti.

'Divlje pčele' na rasporedu su večeras od 20.15 sati na RTL-u. Nova epizoda dostupna je i 24 sata prije emitiranja na televiziji na platformi Voyo.

