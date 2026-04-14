'Što se kuha kod Luce?' Ove žene 'Divljih pčela' drže sve konce u rukama

U malom šnajderaju, daleko od očiju sela, odvijaju se neki od najvažnijih trenutaka u seriji 'Divlje pčele' . Upravo takav kadar podijeljen je na društvenim mrežama, a u središtu su četiri žene koje nose priču - Luce Matić, Karmela Poljak , Ljuba i Anka Šušnjara .

Luce, koju utjelovljuje Antonija Julija Blaće, srce je ovog prostora. Njezin šnajderaj nije samo mjesto rada, već i utočište, prostor povjerenja i planova koji često mijenjaju tijek radnje.

Uz nju je Karmela (Marija Borić Jerneić), žena koja zna više nego što govori, ali uvijek bira pravi trenutak da progovori. Njezina smirenost skriva iskustvo i snagu koja često drži situaciju pod kontrolom.

Baba Ljuba (Jolanda Tudor) donosi onu starinsku mudrost - njezina prisutnost daje težinu svakoj sceni, a njezine riječi rijetko su bez značenja.

Anka Šušnjara (Monika Vuco) pak unosi posebnu energiju, kombinaciju topline i odlučnosti, žene koja promatra, ali i djeluje kad treba.