Divlje pčele

'Što se kuha kod Luce?' Ove žene 'Divljih pčela' drže sve konce u rukama

Luce, Karmela, Baba Ljuba i Anka na okupu - scena koja otkriva koliko su snažne, povezane i ključne za sve što se događa u 'Divljim pčelama'

RTL.hr
14.04.2026 08:00

U malom šnajderaju, daleko od očiju sela, odvijaju se neki od najvažnijih trenutaka u seriji 'Divlje pčele'. Upravo takav kadar podijeljen je na društvenim mrežama, a u središtu su četiri žene koje nose priču - Luce Matić, Karmela Poljak, Ljuba i Anka Šušnjara.

Ženska snaga u prvom planu

Luce, koju utjelovljuje Antonija Julija Blaće, srce je ovog prostora. Njezin šnajderaj nije samo mjesto rada, već i utočište, prostor povjerenja i planova koji često mijenjaju tijek radnje.

Uz nju je Karmela (Marija Borić Jerneić), žena koja zna više nego što govori, ali uvijek bira pravi trenutak da progovori. Njezina smirenost skriva iskustvo i snagu koja često drži situaciju pod kontrolom.

Baba Ljuba (Jolanda Tudor) donosi onu starinsku mudrost - njezina prisutnost daje težinu svakoj sceni, a njezine riječi rijetko su bez značenja.

Anka Šušnjara (Monika Vuco) pak unosi posebnu energiju, kombinaciju topline i odlučnosti, žene koja promatra, ali i djeluje kad treba.

Anka, Karmela, Ljuba, Luce, Divlje pčele
Anka, Karmela, Ljuba, Luce, Divlje pčele FOTO: RTL

Više od scene, prostor u kojem se kroji sudbina

Iako na prvi pogled djeluje kao miran, gotovo idiličan trenutak, gledatelji dobro znaju da se upravo u ovakvim situacijama kriju ključni razgovori, odluke i savezi.

Šnajderaj kod Luce već se pokazao kao mjesto gdje se razotkrivaju tajne, gdje se traže rješenja i gdje žene – daleko od muških pogleda i pravila sela, preuzimaju kontrolu nad vlastitim sudbinama.

Tko zapravo vodi igru?

Ova fotografija samo je još jedan podsjetnik da u 'Divljim pčelama' pravu snagu ne nose oni koji su najglasniji, već oni koji znaju kada i kako djelovati.

'Divlje pčele' na rasporedu su od ponedjeljka do petka u 20.15 sati na RTL-u. Nova epizoda dostupna je i 24 sata prije emitiranja na televiziji na platformi Voyo.

