Što se sve događa s Markom Vukasom? U sjeni braće, bez očevog povjerenja i sve bliže potpunom slomu

U posljednjim epizodama serije 'Divlje pčele' sve je jasnije da Marko Vukas prolazi kroz jedno od najtežih razdoblja u svom životu. Drugi sin u obitelji Vukas oduvijek je živio u sjeni braće, a posljednji događaji pokazali su koliko ga taj osjećaj odbačenosti i nepovjerenja zapravo razara.
Sin kojem Ante najmanje vjeruje
U obitelji Vukas Marko nikada nije bio onaj na kojeg se računa. Dok otac Ante najviše povjerenja ima u sina Nikolu, često se oslanja i na zeta Vicu te na pomoćnika Milana Čavku, Marko je ostao po strani.
Njegove odluke često su nepromišljene, a dodatni problem predstavlja i alkohol, zbog kojeg nerijetko gubi kontrolu nad sobom. Takva reputacija dovela je do toga da ga i vlastita obitelj gleda s nepovjerenjem, što je samo produbilo njegov osjećaj da je najmanje voljen i najmanje vrijedan.
Laž koja ga je javno ponizila
Napetosti su kulminirale u jednoj od posljednjih scena, kada je Marko, pokušavajući se dokazati, lagao da je spavao sa Zorom.
Katarina Runje nije mogla prešutjeti takvu optužbu na račun svoje sestre. U bijesu ga je napala i zahtijevala istinu.
Marko je naposljetku morao priznati da je sve izmislio. Taj trenutak bio je iznimno ponižavajući, ne samo pred Katarinom, nego i pred njegovim ocem, ali i cijelim selom koje je svjedočilo njegovu slomu.
Bijes koji je prerastao u osvetu
Ponižen i bijesan, Marko nije mogao podnijeti sramotu koju je doživio. U naletu očaja i bijesa odlučio je spaliti kuću sestara Runje.
No prije nego što je uspio provesti svoju osvetu, zaustavili su ga Ante i Čavka.
Sukob je brzo eskalirao, a Ante je u bijesu udario sina, jasno mu dajući do znanja koliko je razočaran njegovim postupcima. Riječi koje su uslijedile bile su jednako teške kao i udarac, optužio ga je da svojim ponašanjem samo sramoti obitelj.
Čovjek na rubu
Sve što se dogodilo dodatno je produbilo Markov osjećaj da je gurnut na margine vlastite obitelji. Bez povjerenja, bez podrške i s reputacijom čovjeka koji stalno radi pogreške, Marko sve više djeluje kao netko tko gubi kontrolu nad vlastitim životom.
A ono što najviše boli možda nije ni udarac ni sramota pred selom, nego činjenica da u očima vlastitog oca nikada nije bio onaj sin na kojeg se može osloniti.