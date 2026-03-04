Emisije
Divlje pčele

Što se sve događa s Markom Vukasom? U sjeni braće, bez očevog povjerenja i sve bliže potpunom slomu

Hoće li Marko pronaći način da se izvuče iz začaranog kruga ili će ga bijes, alkohol i osjećaj odbačenosti odvesti još dalje?

RTL.hr
04.03.2026 13:00

U posljednjim epizodama serije 'Divlje pčele' sve je jasnije da Marko Vukas prolazi kroz jedno od najtežih razdoblja u svom životu. Drugi sin u obitelji Vukas oduvijek je živio u sjeni braće, a posljednji događaji pokazali su koliko ga taj osjećaj odbačenosti i nepovjerenja zapravo razara.

Sin kojem Ante najmanje vjeruje

U obitelji Vukas Marko nikada nije bio onaj na kojeg se računa. Dok otac Ante najviše povjerenja ima u sina Nikolu, često se oslanja i na zeta Vicu te na pomoćnika Milana Čavku, Marko je ostao po strani.

Njegove odluke često su nepromišljene, a dodatni problem predstavlja i alkohol, zbog kojeg nerijetko gubi kontrolu nad sobom. Takva reputacija dovela je do toga da ga i vlastita obitelj gleda s nepovjerenjem, što je samo produbilo njegov osjećaj da je najmanje voljen i najmanje vrijedan.

Marko Vukas, Divlje pčele
Marko Vukas, Divlje pčele FOTO: RTL

Laž koja ga je javno ponizila

Napetosti su kulminirale u jednoj od posljednjih scena, kada je Marko, pokušavajući se dokazati, lagao da je spavao sa Zorom.

Katarina Runje nije mogla prešutjeti takvu optužbu na račun svoje sestre. U bijesu ga je napala i zahtijevala istinu.

Marko je naposljetku morao priznati da je sve izmislio. Taj trenutak bio je iznimno ponižavajući, ne samo pred Katarinom, nego i pred njegovim ocem, ali i cijelim selom koje je svjedočilo njegovu slomu.

Marko i Milan, Divlje pčele
Marko i Milan, Divlje pčele FOTO: RTL

Bijes koji je prerastao u osvetu

Ponižen i bijesan, Marko nije mogao podnijeti sramotu koju je doživio. U naletu očaja i bijesa odlučio je spaliti kuću sestara Runje.

No prije nego što je uspio provesti svoju osvetu, zaustavili su ga Ante i Čavka.

Sukob je brzo eskalirao, a Ante je u bijesu udario sina, jasno mu dajući do znanja koliko je razočaran njegovim postupcima. Riječi koje su uslijedile bile su jednako teške kao i udarac, optužio ga je da svojim ponašanjem samo sramoti obitelj.

Marko Vukas, Divlje pčele
Marko Vukas, Divlje pčele FOTO: RTL

Čovjek na rubu

Sve što se dogodilo dodatno je produbilo Markov osjećaj da je gurnut na margine vlastite obitelji. Bez povjerenja, bez podrške i s reputacijom čovjeka koji stalno radi pogreške, Marko sve više djeluje kao netko tko gubi kontrolu nad vlastitim životom.

A ono što najviše boli možda nije ni udarac ni sramota pred selom, nego činjenica da u očima vlastitog oca nikada nije bio onaj sin na kojeg se može osloniti.

