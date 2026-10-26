Što se zapravo dogodilo između Lazara Krnete i Vukasa? Nova teorija gledatelja mogla bi uzdrmati nastavak serije

Gledatelji popularne RTL-ove serije 'Divlje pčele' na društvenim mrežama sve više raspravljaju o mogućim tajnama koje povezuju Lazara Krnetu i obitelj Vukas. Neki sumnjaju da je Krneta mnogo mračniji lik nego što se dosad pokazalo, a jedna teorija mogla bi potpuno preokrenuti ljubavnu priču Tereze Vukas i Milana Čavke

icon-close

Je li Mirjana skrivala još jednu ljubavnu aferu?

Lazar Krneta svojim je dolaskom u seriju odmah izazvao brojne sumnje. Njegova povezanost s obitelji Vukas, neobičan odnos s Mirjanom i okrutno ponašanje prema Katarini Runje potaknuli su gledatelje na razmišljanje o tome što se zapravo dogodilo u njegovoj prošlosti. Na društvenim mrežama pojavile su se teorije da je Krneta možda nekada bio u ljubavnoj vezi s Mirjanom Vukas. Iako je poznato da je Mirjana supruga Ante Vukasa, ali i da je godinama skrivala aferu s pokojnim Tomom Domazetom, gledatelji se pitaju je li Toma doista bio jedini muškarac s kojim je prevarila supruga. Jedna od najintrigantnijih pretpostavki jest da bi upravo Lazar Krneta mogao biti Terezin biološki otac. Takav bi rasplet otkrio još jednu veliku Mirjaninu tajnu, ali i potpuno promijenio odnose unutar obitelji Vukas.

Bi li Tereza i Milan napokon mogli biti zajedno?

Ako bi se ova teorija pokazala točnom, najveća prepreka ljubavi Tereze Vukas i Milana Čavke mogla bi nestati. Podsjetimo, njih dvoje već dugo skrivaju svoje osjećaje jer vjeruju da su prvi rođaci. Milan je sin Rajke, sestre Ante Vukasa, zbog čega se njihova ljubavna veza smatra zabranjenom.

icon-expand icon-close icon-close Ante Vukas, Divlje pčele FOTO: RTL

No što ako Ante uopće nije Terezin biološki otac? Ako bi se ispostavilo da je Tereza zapravo Krnetina kći, ona i Milan ne bi bili krvni rođaci po toj obiteljskoj liniji. Time bi njihova ljubavna priča dobila sasvim novo značenje, a Mirjanina dugogodišnja upozorenja o njihovoj krvnoj povezanosti postala bi još intrigantnija.

Zašto je Krneta napustio obitelj Vukas?

Dodatnu pozornost izaziva i Krnetina prošlost. Poznato je da je nekada radio za obitelj Vukas i poznavao pokojnog Petra, no još uvijek se otvaraju pitanja o pravoj prirodi njegova odnosa s članovima obitelji. Je li Krneta morao otići zbog nekog ozbiljnog sukoba? Je li možda bio umiješan u zabranjenu ljubavnu aferu ili je nekome nanio zlo? Gledatelji se pitaju skriva li se iza njegova odlaska događaj koji bi mogao objasniti zašto je danas toliko nemilosrdan.

icon-expand Tereza i Mirjana, Divlje pčele FOTO: RTL

Što bi se dogodilo kada bi Ante doznao istinu?