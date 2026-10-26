Emisije
Novosti
Serije Filmovi Emisije Voyo
Emisije
Love Island Adria Divlje pčele Asia Express: Zmajeva ruta Specijalisti Zagreb Gospodin Savršeni Večera za 5 Formula 1
TV raspored Extra video
Vrijeme je za rukomet Gospodin Savršeni Divlje pčele Ljubav je na selu Večera za 5
Vijesti Prijave GLEDAJ NA Voyo.hr
Divlje pčele

Što se zapravo dogodilo između Lazara Krnete i Vukasa? Nova teorija gledatelja mogla bi uzdrmati nastavak serije

Gledatelji popularne RTL-ove serije 'Divlje pčele' na društvenim mrežama sve više raspravljaju o mogućim tajnama koje povezuju Lazara Krnetu i obitelj Vukas. Neki sumnjaju da je Krneta mnogo mračniji lik nego što se dosad pokazalo, a jedna teorija mogla bi potpuno preokrenuti ljubavnu priču Tereze Vukas i Milana Čavke

RTL.hr
26.10.2026 17:00

Je li Mirjana skrivala još jednu ljubavnu aferu?

Lazar Krneta svojim je dolaskom u seriju odmah izazvao brojne sumnje. Njegova povezanost s obitelji Vukas, neobičan odnos s Mirjanom i okrutno ponašanje prema Katarini Runje potaknuli su gledatelje na razmišljanje o tome što se zapravo dogodilo u njegovoj prošlosti.

Na društvenim mrežama pojavile su se teorije da je Krneta možda nekada bio u ljubavnoj vezi s Mirjanom Vukas. Iako je poznato da je Mirjana supruga Ante Vukasa, ali i da je godinama skrivala aferu s pokojnim Tomom Domazetom, gledatelji se pitaju je li Toma doista bio jedini muškarac s kojim je prevarila supruga.

Jedna od najintrigantnijih pretpostavki jest da bi upravo Lazar Krneta mogao biti Terezin biološki otac. Takav bi rasplet otkrio još jednu veliku Mirjaninu tajnu, ali i potpuno promijenio odnose unutar obitelji Vukas.

Bi li Tereza i Milan napokon mogli biti zajedno?

Ako bi se ova teorija pokazala točnom, najveća prepreka ljubavi Tereze Vukas i Milana Čavke mogla bi nestati.

Podsjetimo, njih dvoje već dugo skrivaju svoje osjećaje jer vjeruju da su prvi rođaci. Milan je sin Rajke, sestre Ante Vukasa, zbog čega se njihova ljubavna veza smatra zabranjenom.

Ante Vukas, Divlje pčele
Ante Vukas, Divlje pčele FOTO: RTL

No što ako Ante uopće nije Terezin biološki otac? Ako bi se ispostavilo da je Tereza zapravo Krnetina kći, ona i Milan ne bi bili krvni rođaci po toj obiteljskoj liniji. Time bi njihova ljubavna priča dobila sasvim novo značenje, a Mirjanina dugogodišnja upozorenja o njihovoj krvnoj povezanosti postala bi još intrigantnija.

Zašto je Krneta napustio obitelj Vukas?

Dodatnu pozornost izaziva i Krnetina prošlost. Poznato je da je nekada radio za obitelj Vukas i poznavao pokojnog Petra, no još uvijek se otvaraju pitanja o pravoj prirodi njegova odnosa s članovima obitelji.

Je li Krneta morao otići zbog nekog ozbiljnog sukoba? Je li možda bio umiješan u zabranjenu ljubavnu aferu ili je nekome nanio zlo? Gledatelji se pitaju skriva li se iza njegova odlaska događaj koji bi mogao objasniti zašto je danas toliko nemilosrdan.

Tereza i Mirjana, Divlje pčele
Tereza i Mirjana, Divlje pčele FOTO: RTL

Što bi se dogodilo kada bi Ante doznao istinu?

Još jedno pitanje koje intrigira gledatelje jest zna li Ante Vukas kakvu moć Lazar Krneta danas ima kao upravitelj ženskog zatvora u Splitu.

Bi li Antu iznenadilo kada bi saznao da čovjek iz prošlosti njegove obitelji danas odlučuje o sudbini Katarine Runje? A što bi se tek dogodilo kada bi se pokazalo da između Krnete i Mirjane postoji mnogo dublja povezanost nego što se dosad činilo?

Poznavajući Antinu narav i njegovu potrebu da kontrolira obiteljske odnose, takvo bi otkriće moglo izazvati novu buru u Vrilu.

'Divlje pčele' pratite od ponedjeljka do petka od 20.15 sati na RTL-u ili 24 sata prije na platformi Voyo.

divlje pčele divlje pcele lazar krneta ante vukas mirjana vukas
Divlje pčele

Nove napetosti u obitelji Vukas! Mirjana najavila Antin povratak, a Cvita je izbacila iz takta

Divlje pčele

Sanja Vejnović iz 'Divljih pčela' uživa u prirodi sa svojim četveronožnim ljubimcem

Moglo bi te zanimati

Ante se odlazi predati, a Kate ima plan za bijeg iz zatvora

Sanja Vejnović iz 'Divljih pčela' uživa u prirodi sa svojim četveronožnim ljubimcem

Što donose nove epizode 'Divljih pčela'? Jelica pred svima: 'Neću se udati za Anđelka'

Eva sumnja u Aldove namjere: 'Ne bi me čudilo da je on rekao Kati da je noseća'

Kristina Sertić planira bijeg iz zatvora: 'Ne mogu ovo više izdržati'

Ivica se prisjetio važne stvari: 'Lazar Krneta je radio za mog oca'

Pročitaj na Net.hr
Kada se kamere ugase: Antonija Blaće odvela pratitelje na virtualno putovanje Azijom
Kći Mille Jovovich njezina je preslika, već osvaja Hollywood, a ima zanimljivo ime
Lidija Bačić objavila naslovnice na kojima je ona u glavnoj ulozi: 'Koja vam se najviše sviđa?'
Sjećate li se zvijezde filma 'Povratak u budućnost'? Pogledajte čime se Lea danas bavi
Preminuo Walter Koenig, zvijezda serije 'Zvjezdane staze': Imao je 90 godina
Kanadski glumac Rob Stewart čestitao srpskim studentima na pobjedi: 'Bravo, Srbijo!'
Dama u crvenoj haljini i široki osmijesi unijeli boju u tmuran jesenski dan uz Muru
Za rođendan joj poklonio tortu s porukom 'Ostavljam te': Amy Schumer se službeno rastala
Ammar Mešić nije šutio o Vučiću, a sada slavi pobjedu: 'Platio sam cijenu, ali ne kajem se'
Nekad su muškarci zbog nje gubili glavu: Ovako danas izgleda fatalna Charliejeva anđelica