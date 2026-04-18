Emisije
Novosti
Serije Filmovi Emisije Voyo
Emisije
Igra chefova Tko bi rekao? Gospodin Savršeni Divlje pčele Ljubav je na selu Večera za 5 Formula 1
TV raspored Extra video
Vrijeme je za rukomet Gospodin Savršeni Divlje pčele Ljubav je na selu Večera za 5
Net.HR Prijave GLEDAJ NA Voyo.hr
Divlje pčele

Što stoji iza Teodorinog zlatnog lančića? Pokušala ga se riješiti, Marko je uskočio, a završio je kod Kate

Od očajničkog pokušaja da dođe do novca pa sve do trenutka pada, lančić s križićem postaje ključan simbol u jednoj od najnapetijih priča

RTL.hr
18.04.2026 08:00

U moru dramatičnih obrata u 'Divljim pčelama', jedan naizgled sitan detalj posebno je zaintrigirao gledatelje - Teodorin zlatni lančić s križićem. Ono što se isprva činilo kao običan komad nakita, sada dobiva potpuno novo značenje i povezuje niz ključnih događaja.

Očajnički potez zbog Jakova

Teodora se našla u bezizlaznoj situaciji, novac joj je hitno trebao za odvjetnika u borbi oko Jakova. U očaju je odlučila založiti svoj lančić, očito joj vrlo važan, tražeći za njega 2000 dinara.

No, stvari nisu išle kako je planirala. Čovjek joj je ponudio svega 1000 dinara, što nije bilo dovoljno, a dogovor je na kraju propao. Teodora je ostala bez novca i bez rješenja.

Teodora Vukas, Divlje pčele FOTO: RTL

Marko sve vidi... i povlači potez

Cijelu situaciju iz prikrajka je pratio Marko. U trenutku kad se činilo da je Teodora ostala bez izlaza, dogodio se preokret.

Lančić joj je u međuvremenu ispao, a upravo ga je Marko pronašao. No nije stao samo na tome, odlučio je napraviti potez koji mijenja dinamiku odnosa.

Vratio joj je lančić, ali i potajno dao zalagaoničaru dodatni novac kako bi prihvatio Teodorinu ponudu. Bez velike priče i bez potrebe za zahvalnošću, Marko je riješio njezin problem, ili ga barem odgodio.

Marko, Divlje pčele FOTO: RTL
Teodora i Marko, Divlje pčele FOTO: RTL

Lančić u trenutku pada

No, prava težina ovog detalja dolazi tek kasnije, u trenutku šokantnog pada Katarine.

U kaosu sukoba, dok je Katarina padala, uspjela je istrgnuti Teodori lančić s vrata. Je li to bio refleks, pokušaj da se zadrži ili svjesni potez, ostaje nejasno.

Lančić tako postaje posljednja poveznica između njih dvije u trenutku koji bi mogao promijeniti sve.

Teodora i Katarina, Divlje pčele FOTO: RTL

Sada se postavlja pitanje - je li lančić samo slučajni detalj ili ključan trag?

Njegov put, preko Marka, pa sve do trenutka pada, sugerira da nije riječ o običnom predmetu. Upravo suprotno - mogao bi postati simbol Teodorine borbe, ali i potencijalni dokaz u onome što slijedi.

Nova epizoda 'Divljih pčela' na rasporedu je večeras od 20.15 sati na RTL-u. Epizoda je dostupna odmah i na platformi Voyo.

Moglo bi te zanimati

Divlje pčele: Đordano se udvara Zori, a Katarina odlazi u posjet Jakovu

Gdje je nestala Ferida iz 'Divljih pčela'? Gledatelji primijetili da je nema, a njezina uloga krije veliku tajnu

Ivan Barišić otkrio koga bi rado glumio u 'Divljim pčelama': 'Htio bih biti Toma Domazet, a u ulozi Teodore...'

Zašto je Mirjana udaljila braću i što Ivica zapravo zna? Nova teorija šokirala fanove

Vice diže sidro? Nakon sukoba s Antom planira bijeg u Čile

Sve za Zoru! Đordano ide korak dalje i moli babu Ljubu za pomoć

Pročitaj na Net.hr
Nina Badrić priredila spektakl za pamćenje: Pogledajte prizore s prepune splitske Pjace
Roštilj, grah ili radno? Evo kako će naši poznati voditelji proslaviti Praznik rada
Zadranka koja je osvojila neženju Petra: Ima brata blizanca, a obitelj joj je na prvom mjestu
Pogledajte kako se družilo i feštalo nekada: Svaka od ovih fotografija nosi svoju priču
Feel good komedije koje savršeno prate produženi vikend na Voyo
Marko postaje jedan od omiljenih likova, a mnogi vjeruju da ga čeka veliki preokret
Ella Dvornik u videu izrazila frustraciju: 'Postalo je poprilično bizarano'
Kako se odmaraju sestre Runje iz 'Divljih pčela' nakon napornih snimanja: 'Doći doma i sve četiri u zrak'
Biraju drukčiji pristup: Ove slavne glumice rijetko ćete vidjeti s puno šminke na licu
Ljubavni život koji je punio naslovnice: Ovako je Igor Kojić izgledao na početku braka sa Severinom