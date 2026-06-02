Što sve znamo o liku Ivana Barišića u novoj seriji 'Specijalisti Zagreb'? Stiže Splićanin s mračnom prošlošću

Nakon što je potvrđeno da zvijezda hit-serije 'Divlje pčele' ulazi u glumačku postavu ovog ambicioznog projekta, otkriveni su i detalji o liku kojeg će utjeloviti. Ivan Barišić ovoga puta bježi od uloga na kakve smo navikli i skače u cipele kompleksnog, temperamentnog i prilično tajanstvenog mladog detektiva.
Glumac rođen 1998. godine u Münchenu, koji je zanat pekao u njemačkim hitovima poput 'Betty's Diagnose' i 'Alles was zählt', iskoristit će svo svoje međunarodno iskustvo kako bi na ekrane donio lik s nevjerojatnim glumačkim rasponom - od neizmjernog šarma do duboke autodestrukcije.
Detektiv Toni Kovačić: Splitski temperament na zagrebačkom asfaltu
Ivan Barišić u seriji tumači Tonija Kovačića, 30-godišnjeg inspektora koji se tek nedavno pridružio elitnom zagrebačkom timu. Toni je rođeni Splićanin, što u zagrebački ured unosi specifičnu energiju, ali i prve profesionalne i karakterne sudare s kolegama.
On izrazito impulzivan, temperamentan i pomalo nepredvidljiv istražitelj. Njegove metode rada često plešu na rubu pravila, no ono što ga spašava jest urođeni šarm. Toni posjeduje rijetku karizmu kojom ljude oko sebe može u jednom trenutku potpuno razoružati i natjerati ih da mu se povjere, dok ih već u idućem može opasno isprovocirati i izbaciti iz takta.
Tajanstveni premještaj i grijesi iz prošlosti
Ono što Tonija Kovačića čini jednim od najzanimljivijih likova u seriji jest njegova mračna pozadina. Prije dolaska u Zagreb, Toni je gradio uspješnu karijeru u Splitu kao zaposlenik USKOK-a. Međutim, njegov život i karijeru uzdrmala je velika, još uvijek nerazjašnjena afera.
Upravo je ta tajanstvena afera razlog zbog kojeg je po kazni ili pod velom tajne dobio premještaj u zagrebačku policiju. Umjesto novog, mirnog početka, Zagreb za Tonija postaje poligon za suočavanje s vlastitim demonima. Njegov najveći izazov tijekom sezone neće biti samo rješavanje kompliciranih ubojstava i društvene korupcije, već suočavanje s grijesima" iz prošlosti i grčevita borba da prevlada autodestruktivne obrasce ponašanja koji mu stalno prijete uništenjem.