Ljubavni trenuci Jelice i Anđelka nakratko su donijeli vedrinu u Vrilo, no mir nije dugo potrajao. Tek što je Anđelko otišao, situaciju je iskoristio novi komandir milicije Lazar Krneta, koji je prišao Jelici i svojim nastupom izazvao nelagodu i niz pitanja o tome što zapravo smjera

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Dok su Jelica i Anđelko uživali u zajedničkom vremenu i zarukama, Krneta ih je promatrao sa strane, no nije reagirao dok su bili zajedno. Tek kada se Anđelko udaljio i Jelica ostala sama, Krneta je odlučio prići i započeti razgovor koji je od prvog trenutka odisao prikrivenom provokacijom. Pretvarajući se da ne zna tko je mladić s kojim je bila, obratio joj se naizgled ležerno: "Ne bi htio zabadat nos, al jesi li to ti i ovi mali Andrija?" Jelica ga je odmah ispravila: "Anđelko?"

icon-expand icon-close icon-close Krneta, Jelica, Anđelko, Divlje pčele FOTO: RTL

Neugodna prisnost i skrivena prijetnja

Krneta je potom nastavio ispitivati njihov odnos pitanjem: "A, da. Jesu li to prijatelji?", na što mu je Jelica kratko i odlučno odgovorila: "Nismo prijatelji. Zaručeni smo." Umjesto da se povuče, Krneta je ubacio komentar koji je zvučao više kao upozorenje nego kao bezazlena opaska: "Vidiš, ti tako mlad, a već si navlači nevolje." Vidno zbunjena i zatečena takvim tonom, Jelica mu je oprezno uzvratila: "Ne, ne razumijem šta vam to..." Tada je naglo promijenio ploču i dodao: "Ništa, šalim se. Dobro. Neka vam je sa srićom." No tu nije stao – približio joj se i dao joj poljubac u obraz, ostavivši Jelicu zatečenu neugodnom prisnošću i pitanjem kakve su zapravo njegove namjere.

icon-expand Krneta i Jelica, Divlje pčele FOTO: RTL