Napetost u odnosu između Cvite i Nikole doseže vrhunac nakon što ona u sobi pronađe neočekivan predmet koji budi stare rane i sumnje. Riječ je o dekici koja ima duboko značenje i podsjeća na događaje koje Cvita očajnički želi ostaviti iza sebe

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Dekica koju Cvita pronalazi nije tek običan komad tkanine – Zora ju je plela dok je bila trudna i nosila malog Petra. Prilikom poroda htjela ju je pokloniti djetetu, no Cvita je taj dar odbila, dok ju je Nikola ipak sačuvao.

icon-expand icon-close icon-close Zora, Divlje pčele FOTO: RTL

Upravo zato ovaj pronalazak kod Cvite izaziva snažnu reakciju i budi strah od ponovnog otvaranja starih tema. Zatečena onim što je ugledala, odmah doziva Feridu i pita je: "A zašto si ovo ostavila ovdje?" Ferida uzvraća da je dekici mjesto u ormaru, no brzo shvaća da je ona nije tamo pospremila. "Nisam ja", priznaje Ferida, čime sumnja pada izravno na Nikolu i uvjerenje da je upravo on zadržao predmet.

icon-expand Cvita, Divlje pčele FOTO: RTL

Sukob i optužbe na račun Nikole

Pojavom Nikole, Cvita jasno daje do znanja koliko joj smeta što je dekica ponovno isplivala te traži od Feride da je baci jer je više ne želi gledati. Nikola pokušava smiriti situaciju i predlaže da se ne baca: "Možda je nekoj familiji, možda je nekom djetetu potrebno, šta će se to bacit", no Cvita ga prekida poručujući mu da radi što hoće, ali da to ne želi blizu sebe. Napetost kulminira u kasnijem razgovoru kada Cvita otvoreno iznosi svoje najveće strahove i sumnje. "Samo želim da priznaš da želiš moju sestru", optužuje ga te pita je li zbog toga išao tražiti Zoru. Šokirani Nikola odbacuje optužbe i pita je li normalna, ali Cvita ne odustaje i, pokazujući dekicu koju je sačuvao, postavlja mu ključno pitanje: "A šta je onda ovo?"

icon-expand Nikola, Divlje pčele FOTO: RTL