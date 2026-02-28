Što Toma vuče iz ratnih dana? 'Divlje pčele' otvaraju temu o kojoj se rijetko govori

U 'Divljim pčelama' posljednjih tjedana gledamo Tomu Domazeta u najtežim trenucima njegova života. Njegovi nagli potezi, povlačenje, šutnja i slom na dan vjenčanja nisu samo posljedica trenutačne krize

icon-close

U posljednjim epizodama 'Divljih pčela' Toma Domazet prolazi kroz razdoblje koje je mnoge gledatelje uznemirilo. Njegov nagli slom, povlačenje i vidljiva uznemirenost nakon susreta s osobama iz ratne prošlosti otvorili su pitanje koje nadilazi samu radnju serije.

Rat koji ne prestaje kad utihnu oružja

Kod nekih ljudi traumatična iskustva iz rata mogu ostaviti dugotrajne posljedice. To se može manifestirati kroz nagle reakcije, izbjegavanje određenih osoba ili situacija, osjećaj tjeskobe, povlačenje ili snažne emocionalne reakcije na "okidače" iz prošlosti. U Tominom slučaju, dolazak Dušana bio je očito snažan podsjetnik na događaje koje je godinama potiskivao. Njegova reakcija nije izgledala kao obična nelagoda, nego kao duboka unutarnja borba.

icon-expand Toma, Divlje pčele FOTO: RTL

Šutnja kao obrambeni mehanizam

U seriji se jasno vidi da Toma o ratnim iskustvima gotovo nikada ne govori. Umjesto toga, nosi ih sam. U mnogim sredinama, osobito među muškarcima njegove generacije, razgovor o psihičkim posljedicama rata često je bio tabu. Umjesto priznanja boli, dolazila je šutnja. Umjesto traženja pomoći, dolazilo je povlačenje.

icon-expand Katarina i Toma, Divlje pčele FOTO: RTL

Mogućnost o kojoj se rijetko govori

Postoji mogućnost da se Toma suočava s dugotrajnim posljedicama traumatičnih iskustava. To ne mora značiti konkretan poremećaj, ali može značiti da prošlost još uvijek snažno utječe na njegovu sadašnjost. Upravo je to važno, trauma ne mora uvijek biti glasna. Ponekad se očituje kroz izbjegavanje, kroz pretjeranu potrebu za kontrolom ili kroz bijeg u trenucima pritiska.

icon-expand Toma Domazet, Divlje pčele FOTO: RTL

Važna poruka serije