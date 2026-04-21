Divlje pčele

Što zapravo znači prezime Vukas? Staroslavenska mitologija i folklorne priče kriju njegovo pravo značenje

Prezime koje se veže uz Cetinsku krajinu nosi duboku simboliku vuka, ali i slojevitu priču ukorijenjenu u staroslavenskoj mitologiji, vjerovanjima i narodnim predajama

RTL.hr
21.04.2026 08:00

U svijetu serije Divlje pčele', gdje su odnosi moći, obiteljske tajne i naslijeđe ključni pokretači radnje, prezime Vukas nije samo slučajan odabir

Prema podacima s jezičnih i rodoslovnih portala, prezime Vukas često se javlja u Dalmaciji, osobito u okolici Sinja i Cetinskoj krajini, a riječ je o prezimenu koje je duboko ukorijenjeno u prostor i tradiciju. Prema dostupnim izvorima, prezime Vukas spominje se još 1444. godine, što potvrđuje njegovu dugu povijest na ovim prostorima. 

Prezime nastalo od vuka kao simbola snage i opstanka

Vukas je izvedeno od riječi "vuk", jedne od najmoćnijih i najstrašnijih divljih životinja na području Balkana, koja je u slavenskoj tradiciji imala posebno mjesto. Vuk je simbolizirao snagu, hrabrost, izdržljivost i beskompromisnost, a njegova uloga u mitologiji i folkloru bila je toliko snažna da su se takva imena često davala kako bi štitila pojedinca i naglašavala njegov karakter.

U tom kontekstu, nije neobično da su se ljudi odlučivali za prezime Vukas kako bi istaknuli upravo te osobine. Dodatno tumačenje navodi da nastavak "-as" može označavati junaštvo i hrabrost, pa se prezime često interpretira i kao "hrabri vuk".

Marin Klišmanić, Divlje pčele FOTO: RTL

Staro prezime s poviješću koja seže stoljećima unatrag

Prezime Vukas smatra se starim prezimenom koje datira još iz srednjeg vijeka, a prema dostupnim izvorima spominje se već 1444. godine. Nastajalo je u razdoblju kada su se ljudi počeli organizirati u zajednice i naseljavati nova područja, a prezimena su služila kao važan identitetski marker koji je često bio vezan uz osobine, zanimanja ili obiteljsko podrijetlo.

Zbog svoje simbolike snage i otpornosti, prezime Vukas bilo je posebno cijenjeno u vremenima kada je borba za opstanak bila svakodnevica.

Klemen Novak FOTO: RTL
"Derikoža" - zaboravljeno značenje koje mijenja perspektivu

Iako se prezime najčešće povezuje s pozitivnim osobinama poput hrabrosti i snage, staroslavensko značenje povezano s korijenom "vuk" otkriva i jednu potpuno drugačiju dimenziju.

Pojam derikoža označava osobu koja iskorištava svoj položaj, nemilosrdno podiže cijene i izrabljuje druge, a koristi se i kao sinonim za gulikožu, lihvara ili zelenaša. U prenesenom smislu odnosi se na nekoga tko prekomjerno naplaćuje usluge i koristi situaciju u svoju korist.

Alan Blažević, Divlje pčele FOTO: RTL

Kako se značenje prezimena uklapa u Divlje pčele'?

U kontekstu serije 0Divlje pčele', prezime Vukas dobiva dodatnu dimenziju jer se njegova simbolika jasno može povezati s likovima koji ga nose, a posebno s Antom Vukasom.

Kao najmoćniji i najutjecajniji čovjek u Vrilu, Ante utjelovljuje upravo onu stranu značenja koja se odnosi na kontrolu, autoritet i iskorištavanje pozicije moći. Njegovi postupci često pokazuju spremnost da koristi druge kako bi ostvario vlastite ciljeve, što se lako može povezati s pojmom "derikoža".

Alan Blažević, Divlje pčele FOTO: RTL

Prezime kao simbol, ali i karakter

Kada se u obzir uzmu svi elementi, od staroslavenskog podrijetla i simbolike vuka do dodatnog značenja koje uključuje pojam derikože, jasno je da prezime Vukas nosi slojevitu i kompleksnu priču.

U Divljim pčelama' ono ne djeluje kao slučajan odabir, već kao pažljivo osmišljeni detalj koji dodatno naglašava karaktere i odnose moći unutar same radnje, a kroz lik Ante Vukasa to značenje dolazi do izražaja u gotovo doslovnom smislu.

Marin Klišmanić, Divlje pčele FOTO: RTL

'Divlje pčele' na rasporedu su od ponedjeljka do petka u 20.15 sati na RTL-u. Nova epizoda dostupna je i 24 sata prije emitiranja na televiziji na platformi Voyo.

