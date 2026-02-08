Što zapravo znamo o Ljubi iz 'Divljih pčela'? Spasila je život Anti i Tomi, a cijelo selo joj vjeruje

Lik koji u seriji 'Divlje pčele' tumači Jolanda Tudor istovremeno je savjest sela, hitna pomoć kad nema liječnika i hodajuća kronika svih tuđih tajni i upravo zato njezina uloga u aktualnim epizodama postaje presudna.
Spasila Tomi život kad je bilo najgore
Nakon pucnjave u kojoj je Toma Domazet jedva izvukao živu glavu, upravo je Ljuba bila ta koja je reagirala brzo, smireno i odlučno. Dok su drugi paničarili, ona je znala što treba učiniti. Njezina prisebnost i iskustvo još su jednom pokazali da u Vrilu postoji osoba koja zna kako preživjeti i rat, i zločine, i tuđe pogreške.
Primalja cijelog sela i čuvarica novih početaka
Ljuba nije spasila samo život, ona ga i donosi na svijet. Brine se za Anku Šušnjaru i njezino novorođeno dijete, Ranije je pomogla i Teodori tijekom trudnoće, potvrđujući da je, kad je riječ o ženama i majčinstvu, nezamjenjiva.
- FOTO: RTL
- FOTO: RTL
- FOTO: RTL
- FOTO: RTL
- FOTO: RTL
- FOTO: RTL
- FOTO: RTL
- FOTO: RTL
- FOTO: RTL
- FOTO: RTL
- FOTO: RTL
Žena koja pamti sve i preživjela je sve
Nije ovo prvi put da je Ljuba doslovno nekome spasila život, gledatelji pamte i trenutak kada je Anti Vukasu pomogla nakon ugriza zmije.
Iako se Baba Ljuba danas u Vrilu doživljava kao žena koja spašava živote i pomaže kad je najteže, njezina priča puno je slojevitija. Udovica koja godinama sama opstaje u selu, Ljuba je poznata po tome da ima "svoje izvore" i da se snalazi ondje gdje drugi ne mogu. U Vrilu svi znaju da se kod nje može nabaviti ono što drugdje nedostaje, od hrane i potrepština do informacija koje se prenose tiho, ali brzo. Njezin mali dućan naizgled je bezazlen, no zapravo je mjesto gdje se križaju sudbine i gdje se saznaje više nego što bi se smjelo.
Iza tople brige koju pokazuje prema mještanima, krije se žena čvrstih stavova i snažnog karaktera. Baba Ljuba ima izražene patrijarhalne poglede, vjeruje da zna kako stvari trebaju funkcionirati i često se postavlja kao netko tko vidi dalje od drugih. Nije slučajno da se voli miješati u tuđe odnose, brakove i odluke.
Ljuba je nevidljiva sila Vrila
Upravo zato Ljuba nije samo dobra duša Vrila, nego i figura koja oblikuje radnju iz sjene. Dok jedne spašava i porađa, druge nenametljivo usmjerava, a ponekad i potiče tračeve koji pokrenu lavinu događaja. Njezina sposobnost da preživi, zaradi i zadrži kontrolu nad vlastitim svijetom čini je jednom od najopasnijih, ali i najvažnijih žena u seriji.
'Divlje pčele' na rasporedu su večeras od 20.15 sati na RTL-u. Nova epizoda dostupna je i 24 sata prije emitiranja na televiziji na platformi Voyo.