Emisije
Novosti
Serije Filmovi Emisije Voyo
Emisije
Vrijeme je za rukomet Gospodin Savršeni Divlje pčele Ljubav je na selu Večera za 5
TV raspored Extra video
Vrijeme je za rukomet Gospodin Savršeni Divlje pčele Ljubav je na selu Večera za 5
Net.HR Prijave GLEDAJ NA Voyo.hr
Divlje pčele

Što zapravo znamo o Ljubi iz 'Divljih pčela'? Spasila je život Anti i Tomi, a cijelo selo joj vjeruje

Na prvu djeluje kao sporedni lik koji zna sve i svašta, ali baba Ljuba već je odavno dokazala da je jedna od ključnih figura 'Divljih pčela'

RTL.hr
08.02.2026 20:00

Lik koji u seriji 'Divlje pčele' tumači Jolanda Tudor istovremeno je savjest sela, hitna pomoć kad nema liječnika i hodajuća kronika svih tuđih tajni i upravo zato njezina uloga u aktualnim epizodama postaje presudna.

Spasila Tomi život kad je bilo najgore

Nakon pucnjave u kojoj je Toma Domazet jedva izvukao živu glavu, upravo je Ljuba bila ta koja je reagirala brzo, smireno i odlučno. Dok su drugi paničarili, ona je znala što treba učiniti. Njezina prisebnost i iskustvo još su jednom pokazali da u Vrilu postoji osoba koja zna kako preživjeti i rat, i zločine, i tuđe pogreške.

Primalja cijelog sela i čuvarica novih početaka

Ljuba nije spasila samo život, ona ga i donosi na svijet. Brine se za Anku Šušnjaru i njezino novorođeno dijete, Ranije je pomogla i Teodori tijekom trudnoće, potvrđujući da je, kad je riječ o ženama i majčinstvu, nezamjenjiva.

Žena koja pamti sve i preživjela je sve

Nije ovo prvi put da je Ljuba doslovno nekome spasila život, gledatelji pamte i trenutak kada je Anti Vukasu pomogla nakon ugriza zmije. 

Iako se Baba Ljuba danas u Vrilu doživljava kao žena koja spašava živote i pomaže kad je najteže, njezina priča puno je slojevitija. Udovica koja godinama sama opstaje u selu, Ljuba je poznata po tome da ima "svoje izvore" i da se snalazi ondje gdje drugi ne mogu. U Vrilu svi znaju da se kod nje može nabaviti ono što drugdje nedostaje, od hrane i potrepština do informacija koje se prenose tiho, ali brzo. Njezin mali dućan naizgled je bezazlen, no zapravo je mjesto gdje se križaju sudbine i gdje se saznaje više nego što bi se smjelo.

Iza tople brige koju pokazuje prema mještanima, krije se žena čvrstih stavova i snažnog karaktera. Baba Ljuba ima izražene patrijarhalne poglede, vjeruje da zna kako stvari trebaju funkcionirati i često se postavlja kao netko tko vidi dalje od drugih. Nije slučajno da se voli miješati u tuđe odnose, brakove i odluke.

Ljuba je nevidljiva sila Vrila

Upravo zato Ljuba nije samo dobra duša Vrila, nego i figura koja oblikuje radnju iz sjene. Dok jedne spašava i porađa, druge nenametljivo usmjerava, a ponekad i potiče tračeve koji pokrenu lavinu događaja. Njezina sposobnost da preživi, zaradi i zadrži kontrolu nad vlastitim svijetom čini je jednom od najopasnijih, ali i najvažnijih žena u seriji.

'Divlje pčele' na rasporedu su večeras od 20.15 sati na RTL-u. Nova epizoda dostupna je i 24 sata prije emitiranja na televiziji na platformi Voyo.

POGLEDAJTE BONUS VIDEO: Intervju s Jolandom Tudor

ljuba divlje pčele baba ljuba divlje pčele jolanda tudor
Moglo bi te zanimati

Glumac Alan iz serije 'Divlje pčele' požalio se na ulogu Ante Vukasa: 'Ti pogledi kada šetam kroz grad'

Cvita priređuje Kati šok! Domazet skriva bolnu tajnu?

Davor Pavić oduševio fanove fotkama sa seta 'Divljih pčela': 'Peaky blinders Klinča Sela'

Zora i Cvita iz 'Divljih pčela' kroz šalu se osvrnule na ljubavni trokut u seriji

Nakon šokantnog prizora Cvita je napokon suočila Zoru: 'Ti ne želiš gledati mene i Nikolu zajedno'

Tomini jezivi ožiljci na leđima više nisu tajna, a evo koje se sve teorije spominju