Stojan kod Vukasovih o odgoju kćeri Domenike: Otkrio zašto se nije ponovno oženio

Tijekom opuštenog obiteljskog razgovora doznali su više detalja o tome kako je izgledao odgoj njegove kćeri Domenike bez majke

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Odgoj bez majke

Tijekom razgovora u kući obitelji Vukas, Ante je pitao Stojana o izazovima samohranog očinstva. Zanimalo ga je kako je uspio sam podići kćer. Stojan mu je iskreno odgovorio kako nije imao previše drugih opcija s obzirom na to da mu je supruga preminula. "Lako je, što se mora", pojasnio je kratko. "Nisam imao izbora."

Domenika nije htjela drugu

Mirjana je potom upitala Stojana zašto se nije ponovno oženio, spomenuvši da bi mu tada sigurno bilo lakše. Međutim, Stojan je otkrio da se njegova kći Domenika snažno protivila ideji o novoj ženi u njihovoj kući.

icon-expand icon-close icon-close Stojan, Mirjana i Rajka, Divlje pčele FOTO: RTL

"Razmišljao sam o tome, ali Domenika nije htjela", ispričao je. "Trinaest godina je imala, rekla mi je: 'Ćaća, ja ne bih drugu mater. Ti si meni dovoljan'", dodao je.

Jasna poruka Rajke

Iako je godinama kasnije Stojan ipak pokušao pronaći novu partnericu, ni to nije prošlo dobro. "Onda sam opet probao za nekoliko godina s jednom udovicom, Domenika me samo pogledala i rekla ne", prisjetio se.

icon-expand Domenika i Stojan Tadić, Divlje pčele FOTO: RTL