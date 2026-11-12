Stojan kod Vukasovih o odgoju kćeri Domenike: Otkrio zašto se nije ponovno oženio

Odgoj bez majke
Tijekom razgovora u kući obitelji Vukas, Ante je pitao Stojana o izazovima samohranog očinstva. Zanimalo ga je kako je uspio sam podići kćer.
Stojan mu je iskreno odgovorio kako nije imao previše drugih opcija s obzirom na to da mu je supruga preminula. "Lako je, što se mora", pojasnio je kratko. "Nisam imao izbora."
Domenika nije htjela drugu
Mirjana je potom upitala Stojana zašto se nije ponovno oženio, spomenuvši da bi mu tada sigurno bilo lakše. Međutim, Stojan je otkrio da se njegova kći Domenika snažno protivila ideji o novoj ženi u njihovoj kući.
"Razmišljao sam o tome, ali Domenika nije htjela", ispričao je. "Trinaest godina je imala, rekla mi je: 'Ćaća, ja ne bih drugu mater. Ti si meni dovoljan'", dodao je.
Jasna poruka Rajke
Iako je godinama kasnije Stojan ipak pokušao pronaći novu partnericu, ni to nije prošlo dobro. "Onda sam opet probao za nekoliko godina s jednom udovicom, Domenika me samo pogledala i rekla ne", prisjetio se.
Na to se u razgovor ubacila Rajka, uz snažnu i direktnu poruku za sve prisutne. "A kad žena reče ne, onda je to ne. Jel tako?", zaključila je u svom prepoznatljivom stilu.
Seriju 'Divlje pčele' ne propustite od ponedjeljka do petka od 20.15 sati na RTL-u ili 24 sata prije na platformi Voyo.