Domenika je bijesna jer joj se Marko nije javljao dok je bio na putu, što je izazvalo sumnje i nemir. Stojan je odlučio preuzeti stvar u svoje ruke i jasno dati do znanja budućem zetu kako se mora ponašati.

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Sumnjivo poslovno putovanje

Marko se našao u nezavidnoj situaciji nakon povratka iz Zagreba. Njegovo opravdanje da je bio na poslovnom putu nije naišlo na plodno tlo, posebno jer se cijelo to vrijeme nije javljao svojoj zaručnici Domeniki. Zbog toga je ona bila ljuta i povrijeđena, sumnjajući u njegove namjere. Stojan, zabrinut za Domenikine osjećaje, odmah je suočio Marka s njegovim propustima. Upozorio ga je da žene po prirodi sumnjaju te da takvo ponašanje nije prihvatljivo za nekoga tko se uskoro treba oženiti.

Stojanove oštre prijetnje

Situacija je kulminirala kada je Stojan jasno dao do znanja Marku da neće tolerirati nikakve ispade prije vjenčanja. Odlučno mu je zaprijetio, naglašavajući da će imati posla s njim ako prekrši pravila ponašanja. Stojan je čak zatražio da prije vjenčanja bude razmak od najmanje dva metra između njih dvoje i da nije s njom pokušavao ništa prije braka.

icon-expand icon-close icon-close Domenika i Marko FOTO: RTL

Marko je pokušao smiriti tenzije, objašnjavajući da je zaista bio posvećen poslu, ali Stojanovo upozorenje shvatio je vrlo ozbiljno. Pritisak oko nadolazećeg vjenčanja očito uzima danak i stvara dodatnu nervozu.

Domenikin dolazak i nove tenzije

Kako bi stvari držala pod kontrolom, Domenika je najavila svoj dolazak i boravak od nekoliko dana kod obitelji Vukas. Stojan vjeruje da je taj potez izravno povezan s Markovim sumnjivim putovanjem, jer Domenika želi sama provjeriti situaciju i držati ga na oku.

icon-expand Marko i Domenika, Divlje pčele FOTO: RTL