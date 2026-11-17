Neugodna pitanja
Sve je počelo naizgled bezazlenim razgovorom kada je Stojan upitao Milana o njegovim životnim planovima i zašto ne sagradi vlastiti dom. "Nego Milan, ti imaš para, zašto ne izgradiš svoju kuću", upitao je. Milan mu je na to mirno odgovorio: "Jer sam navikao ovdje i ovdje mi ništa ne fali."
Međutim, Stojan nije tu stao, već je prešao na puno osjetljiviju temu obitelji, izravno spomenuvši ono o čemu se šuška. "Ante mi je rekao da ti ne znaš ko ti je pravi ćaća", provocirao je Stojan, na što mu je vidno nezadovoljni Milan kratko odbrusio: "Ante previše govori."
Otkrivanje istine
Pokušavajući smiriti situaciju, Stojan mu je pojasnio svoje namjere i opravdao svoja pitanja. "Dobro, nije on to rekao iz zlobe. Mi ćemo sad polako svi biti familija. Slobodno mi reci, ako previše pitan", rekao je Stojan.
Milan se potom otvorio i priznao tešku istinu o svom djetinjstvu i podrijetlu. "Ionako će sve saznati. Odrastao sam uvijek s drugima i tek sam prije par godina saznao da mi je Rajka mater", izjavio je Milan. Čuvši to, Stojan je napokon shvatio dinamiku njihovog odnosa pa je zaključio: "I zato nisi u dobrim odnosima s njom."
Teške optužbe
Nakon razgovora s Milanom, Stojanove sumnje samo su rasle. Susret s Rajkom ubrzo se pretvorio u žestok sukob prepun gorčine. "Šta si ti opet motaš po kući? Nemaš pametnijeg posla?", upitala ga je Rajka, vidno iznervirana njegovom prisutnošću.
Stojan, uvjeren u skrivene namjere i sumnjajući da je upravo on možda otac, bez okolišanja ju je napao teškim riječima. "Ti bi meni uvalila kopile. Je li to tvoj plan?", izravno ju je suočio sa svojim sumnjama.
Hoće li se napokon otkriti cijela istina o Milanovom ocu, tek ostaje za vidjeti.
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