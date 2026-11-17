Napetost oko obiteljskih odnosa dosegnula je novu razinu nakon što je Stojan počeo ispitivati Milana o njegovom pravom ocu. Milan mu je brzo odbrusio, no Stojanove sumnje dovele su do teških optužbi usmjerenih prema Rajki.

icon-close

Neugodna pitanja

Sve je počelo naizgled bezazlenim razgovorom kada je Stojan upitao Milana o njegovim životnim planovima i zašto ne sagradi vlastiti dom. "Nego Milan, ti imaš para, zašto ne izgradiš svoju kuću", upitao je. Milan mu je na to mirno odgovorio: "Jer sam navikao ovdje i ovdje mi ništa ne fali." Međutim, Stojan nije tu stao, već je prešao na puno osjetljiviju temu obitelji, izravno spomenuvši ono o čemu se šuška. "Ante mi je rekao da ti ne znaš ko ti je pravi ćaća", provocirao je Stojan, na što mu je vidno nezadovoljni Milan kratko odbrusio: "Ante previše govori."

Otkrivanje istine

Pokušavajući smiriti situaciju, Stojan mu je pojasnio svoje namjere i opravdao svoja pitanja. "Dobro, nije on to rekao iz zlobe. Mi ćemo sad polako svi biti familija. Slobodno mi reci, ako previše pitan", rekao je Stojan.

icon-expand icon-close icon-close Milan Čavka, Divlje pčele FOTO: RTL

Milan se potom otvorio i priznao tešku istinu o svom djetinjstvu i podrijetlu. "Ionako će sve saznati. Odrastao sam uvijek s drugima i tek sam prije par godina saznao da mi je Rajka mater", izjavio je Milan. Čuvši to, Stojan je napokon shvatio dinamiku njihovog odnosa pa je zaključio: "I zato nisi u dobrim odnosima s njom."

Teške optužbe

Nakon razgovora s Milanom, Stojanove sumnje samo su rasle. Susret s Rajkom ubrzo se pretvorio u žestok sukob prepun gorčine. "Šta si ti opet motaš po kući? Nemaš pametnijeg posla?", upitala ga je Rajka, vidno iznervirana njegovom prisutnošću.

icon-expand Rajka i Stojan, Divlje pčele FOTO: RTL