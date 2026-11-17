Susret Rajke i Stojana u trenu otvara stare rane i podiže tenzije do samog vrhunca. Rajka ga bez zadrške suočava s traumom koja joj je zauvijek obilježila život, jasno mu dajući do znanja da nije zaboravila što joj je učinio.
"Ti si mene prisilio", poručila mu je Rajka, na što je Stojan hladnokrvno uzvratio: "Nisam ja tebe ni na što prisilio."
Unatoč njegovu pokušaju da umanji vlastitu ulogu, Rajka ne odustaje od istine i podsjeća ga na težinu njegovih postupaka.
"Znaš ti jako dobro tko sam i što si napravio", inzistirala je, dok ju je on dodatno pokušao poniziti bešćutnim komentarom: "Trebalo mi je neko vrijeme da te se sjetim, ne sjećam se ja svake s kojom sam bio."
Hladnokrvno prebacivanje krivnje
Kada mu je Rajka otvoreno i bez uljepšavanja u lice rekla: "Ja jako dobro znam što se dogodilo. Ti si mene silovao", uslijedila je reakcija koja pokazuje svu surovost njegova karaktera. Umjesto kajanja ili bilo kakvog traga savjesti, Stojan je hladnokrvno odbacio svaku odgovornost za svoj gnjusan čin.
"Niti sam te oteo, niti sam te nožem otjerao u postelju. Tko je tu kriv? Nije nitko", odbrusio joj je Stojan, ostavljajući je bez teksta svojom okrutnošću i potpunim odsustvom empatije.
Rane koje ne zacjeljuju
Ovakav bešćutan odgovor djelovao je poput novog udarca za već duboko ranjenu ženu, produbljujući njezinu traumu i osjećaj nepravde. Stojanovo odbijanje da prizna krivnju razotkrilo je njegovo pravo lice, ali i dodatno učvrstilo jaz među njima.
Rasplet ove teške i potresne priče donosi novu dozu drame i napetosti u nadolazećim epizodama. Gledatelji s velikim iščekivanjem prate kako će se Rajka nositi s ovim bolnim suočavanjem i hoće li pravda na kraju ipak izaći na vidjelo.
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