Susret Rajke i Stojana u trenu otvara stare rane i podiže tenzije do samog vrhunca. Rajka ga bez zadrške suočava s traumom koja joj je zauvijek obilježila život, jasno mu dajući do znanja da nije zaboravila što joj je učinio.

"Ti si mene prisilio", poručila mu je Rajka, na što je Stojan hladnokrvno uzvratio: "Nisam ja tebe ni na što prisilio."

Unatoč njegovu pokušaju da umanji vlastitu ulogu, Rajka ne odustaje od istine i podsjeća ga na težinu njegovih postupaka.

"Znaš ti jako dobro tko sam i što si napravio", inzistirala je, dok ju je on dodatno pokušao poniziti bešćutnim komentarom: "Trebalo mi je neko vrijeme da te se sjetim, ne sjećam se ja svake s kojom sam bio."