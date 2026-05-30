Stoji li Ivica Vukas uz Katarinu Runje?

Nakon mučnih trenutaka u sudnici, Ivica Vukas zatražio je da na trenutak ostane sam s Katarinom. U zraku se osjećala težina neizrečenih riječi i zajedničke patnje koja ih povezuje. Katarina je bila ta koja je prva prekinula tišinu, osjećajući potrebu da se opravda čovjeku čijeg sina više nema, dijelom i zbog njezinih tajni.
Susret Katarine i Ivice
"Ivice, hoću da znaš da ja nikad nisam htjela Josipi ništa namjerno napraviti", započela je Katarina drhtavim glasom, pokušavajući objasniti svoju ulogu u događajima koji su doveli do Josine smrti. Njezine riječi bile su ispunjene kajanjem, no odgovor koji je dobila bio je sve samo ne očekivan.
Isprika i neočekivano priznanje krivnje
Umjesto osude ili bijesa, Ivica Vukas pogledao ju je s dubokom tugom i preuzeo teret koji ga godinama muči. "Znam ja sve. Ja sam kriv", rekao je tiho, ali odlučno. Njegovo priznanje nije se odnosilo na zločin, već na grijehe prošlosti koji su uništili njihove živote.
Ivica nije okrivio Katarinu. Umjesto toga, krivnju je pronašao u sebi i u dugogodišnjem, besmislenom ratu koji je vodio s vlastitim bratom. "Djeca nikad nisu kriva za grijehe roditelja, a nekad za njih plaćaju. Joso je platio rat između mene i brata svojim životom", objasnio je, razotkrivajući bolnu istinu o obiteljskom raskolu koji je uzeo najvišu cijenu. U tom trenutku, postalo je jasno da on u Katarini ne vidi ubojicu, već još jednu žrtvu iste tragedije.
Zajednički teret tuge i obećanje za budućnost
Katarina, dirnuta njegovim riječima, zavjetovala se da će zauvijek braniti uspomenu na Josu, priznajući da nikada neće u potpunosti razumjeti njegove motive, ali da će štititi njegovo ime. Taj trenutak stvorio je neočekivanu vezu između dvoje ljudi koje je sudbina spojila na najbolniji mogući način.
Vrhunac njihovog razgovora bio je Ivičin apel, molba koja nadilazi sudnicu i presudu. Gledajući ženu koju drugi vide kao hladnokrvnu ubojicu, on je u njoj vidio nadu za iskupljenje i prekid ciklusa patnje. "Kate, obećaj da ćeš iz ovog izaći živa", rekao je, a njegove su riječi odzvanjale kao očinski savjet. "Previše smo toga izgubili."