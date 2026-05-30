Stoji li Ivica Vukas uz Katarinu Runje?

Nakon mučnih trenutaka u sudnici, Ivica Vukas zatražio je da na trenutak ostane sam s Katarinom. U zraku se osjećala težina neizrečenih riječi i zajedničke patnje koja ih povezuje. Katarina je bila ta koja je prva prekinula tišinu, osjećajući potrebu da se opravda čovjeku čijeg sina više nema, dijelom i zbog njezinih tajni.

Susret Katarine i Ivice

"Ivice, hoću da znaš da ja nikad nisam htjela Josipi ništa namjerno napraviti", započela je Katarina drhtavim glasom, pokušavajući objasniti svoju ulogu u događajima koji su doveli do Josine smrti. Njezine riječi bile su ispunjene kajanjem, no odgovor koji je dobila bio je sve samo ne očekivan.

Ivica i Katarina, Divlje pčele FOTO: RTL

Isprika i neočekivano priznanje krivnje

Umjesto osude ili bijesa, Ivica Vukas pogledao ju je s dubokom tugom i preuzeo teret koji ga godinama muči. "Znam ja sve. Ja sam kriv", rekao je tiho, ali odlučno. Njegovo priznanje nije se odnosilo na zločin, već na grijehe prošlosti koji su uništili njihove živote.

Ivica Vukas, Divlje pčele FOTO: RTL

Ivica nije okrivio Katarinu. Umjesto toga, krivnju je pronašao u sebi i u dugogodišnjem, besmislenom ratu koji je vodio s vlastitim bratom. "Djeca nikad nisu kriva za grijehe roditelja, a nekad za njih plaćaju. Joso je platio rat između mene i brata svojim životom", objasnio je, razotkrivajući bolnu istinu o obiteljskom raskolu koji je uzeo najvišu cijenu. U tom trenutku, postalo je jasno da on u Katarini ne vidi ubojicu, već još jednu žrtvu iste tragedije.

Katarina, Divlje pčele FOTO: RTL

Zajednički teret tuge i obećanje za budućnost