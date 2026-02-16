Stotine obožavatelja 'Divljih pčela' potegnulo je iz cijele Hrvatske! Provjerili smo kako je bilo na setu: 'Zbog ovakvih se trenutaka radi ovaj posao'

Na Danu otvorenih vrata, koji je RTL organizirao na setu serije, stotine vjernih gledatelja iz cijele Hrvatske dobilo je priliku prošetati ulicama fiktivnog sela Vrila, upoznati glumce i svjedočiti stvaranju televizijske čarolije

Brojni obožavatelji popularne serije 'Divlje pčele' dobili su jedinstvenu priliku zaviriti iza kulisa i upoznati svijet u kojem nastaju njihovi omiljeni likovi. Među njima su bile i Nela i Petra, koje su na ovo posebno putovanje stigle čak iz Splita. Samo kako bi provele nekoliko sati u svijetu koji inače gledaju isključivo preko malih ekrana, bez problema su prešle stotine kilometara.

Svijet serije veći nego što su zamišljale

Za vjerne gledatelje, prilika da stupe na set gdje se snimaju 'Divlje pčele' bila je ostvarenje sna. Posjetitelji su imali organiziranu turu kroz ključne lokacije: od Karmelinine gostionice, preko prepoznatljive kuće obitelji Vukas, pa sve do glavnog gradskog trga koji je srce svih zbivanja u seriji. Nela i Petra, koje seriju prate od samog početka, nisu skrivale oduševljenje viđenim. "Iskreno, zamišljale smo da je set manji. Sve izgleda veće uživo", podijelila je jedna od njih svoje dojmove. "No, oduševljene smo kako je sve dobro ukomponirano. Svaki detalj je na svome mjestu i sve izgleda točno onako kako bi i trebalo biti, baš kao na televiziji. "Priznale su da seriju prate od prve epizode i da do sada nisu propustile niti jedan nastavak, a izbliza vidjeti kako se snima jedna od scena za njih je bilo neprocjenjivo iskustvo.

Junakinja koja je postala inspiracija: 'Kate je Kate'

Na pitanje tko im je najdraži lik, odgovor je stigao bez puno razmišljanja i gotovo uglas: Kate. Iako su spomenule i druge drage likove poput Tome i Zore, upravo je glavna junakinja ostavila najdublji trag na ove Splićanke. Objašnjenje zašto im je toliko prirasla srcu otkriva dublju poruku koju serija šalje svojoj publici. "Kate me je osvojila. Svidjela mi se jer se bori", s puno strasti objasnila je Petra. "Ona je pravi borac u seriji, ide do kraja i nikada ne odustaje. Kate je Kate." Njezina borbenost, kako kaže, nije samo element radnje, već ima i snažan odjek u stvarnom životu. "Kada gledam nju, osjećam kao da daje neku moć svim ženama."

Oduševljenje u studiju je bilo obostrano

Glumci Domagoj Janković, publici poznat kao Stipan Šabić, i Antonio Scarpa, koji tumači lik Brice Željka Budimira, podijelili su svoje dojmove o nevjerojatnoj atmosferi i podršci koju su doživjeli. Susret s gledateljima uživo za glumce je bio posebno emotivan. Antonio Scarpa istaknuo je kako je odaziv bio iznad svih očekivanja te da je reakcija ljudi prilikom ulaska u studio bila neprocjenjiva. "Sigurno nam je jako drago da je bio toliko veliki odaziv i ta reakcija ljudi kad su ušli u studio i kad su vidjeli kako mi to snimamo. To oduševljenje s njihove strane, a onda i s naše, bilo je nevjerojatno. Stvarno, zbog takvih se trenutaka radi ovaj posao", rekao je Scarpa, naglašavajući kako je upravo ta izravna veza s publikom najveća nagrada za njihov trud.

Vjerni gledatelji potegnuli iz daleka