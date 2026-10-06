Sukob zbog zadruge eskalirao: Ante traži hitan sastanak s Nikolom

Pritisnut problemima i nezadovoljan smjerom u kojem ide obiteljski posao, Marko se povjerava Anti. Posebno mu smeta što Nikola pod svaku cijenu želi uvesti obitelj u zadrugu i predati im financijske dokumente, ne mareći za posljedice.
Marko smatra to izdajom svega što su Vukasi godinama mukotrpno gradili na svom imanju. Uvjeren je da njegov brat jednostavno želi izbrisati povijest njihove obitelji u tom kraju, zbog čega je tu informaciju morao podijeliti i s ocem Antom Vukasom.
"Ako potpiše da im se pridružuje, ćaća, sve je gotovo i stoka će upravljati našom didovinom. Ja bih se dao okladiti da on to sigurno radi iz dišpeta", potužio se Marko Anti u njegovom skrovištu.
Ante želi vidjeti sina pod svaku cijenu
Nakon što je saslušao Markove riječi, Ante je odlučio preuzeti stvar u svoje ruke iako se nalazi u bijegu pred zakonom. Nije želio gubiti vrijeme na nagađanja te je jasno dao do znanja da mora odmah osobno razgovarati s Nikolom.
Zatražio je da mu hitno dovedu sina, ne prihvaćajući mogućnost odbijanja. "Dovedite ga, moram ga čuti, vidjeti", naredio je Ante, a kada mu je sugerirano da Nikola možda neće htjeti doći milom, Ante je bio kratak i odrješit te poručio da ga donesu makar preko ramena.
Napetost u obitelji Vukas može se rezati nožem. Ostaje tek za vidjeti hoće li Nikola uspjeti u svom naumu sa zadrugom ili će očev pritisak na kraju ipak biti prejak.
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