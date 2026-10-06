Sukob zbog zadruge eskalirao: Ante traži hitan sastanak s Nikolom

Pritisnut problemima i nezadovoljan smjerom u kojem ide obiteljski posao, Marko se povjerava Anti. Posebno mu smeta što Nikola pod svaku cijenu želi uvesti obitelj u zadrugu i predati im financijske dokumente, ne mareći za posljedice.

Marko smatra to izdajom svega što su Vukasi godinama mukotrpno gradili na svom imanju. Uvjeren je da njegov brat jednostavno želi izbrisati povijest njihove obitelji u tom kraju, zbog čega je tu informaciju morao podijeliti i s ocem Antom Vukasom.

"Ako potpiše da im se pridružuje, ćaća, sve je gotovo i stoka će upravljati našom didovinom. Ja bih se dao okladiti da on to sigurno radi iz dišpeta", potužio se Marko Anti u njegovom skrovištu.