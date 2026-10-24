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Divlje pčele

Sumnjive namjere tužitelja: Marko i Mirjana ne vjeruju Nevenu

Marko i Mirjana sumnjaju u iskrenost novog tužitelja, a napeta situacija oko Ante dodatno se komplicira

RTL.hr
24.10.2026 20:00

Skeptični prema Barešiću

Marko i Mirjana suočavaju se s novim tužiteljem Nevenom Barešićem, koji dolazi s prilično neobičnim prijedlogom. Traži da mu se odbjegli Ante osobno preda, i to bez prisutnosti milicije, što odmah izaziva sumnju.

Iako ih Neven pokušava uvjeriti da je na njihovoj strani, obitelj mu nimalo ne vjeruje i propitkuje njegove prave motive. "Rekao sam tvojoj mami neka poruči svom ocu da se osobno meni preda", jasan je bio Neven, ističući da Ante nema potrebe dalje patiti.

Telefonski poziv koji otkriva istinu

Ubrzo nakon toga, Marko prima neočekivani poziv od Siniše Špiljka. Otkriva se da upravo Siniša stoji iza cijelog plana te on pokušava uvjeriti Marka da ipak mogu potpuno vjerovati Nevenu.

"Marko, ćaća ti je u opasnosti. Otkrili su mu skrovište", upozorava ga Siniša preko telefona, jasno mu dajući do znanja da vremena za premišljanje više nema.

Neven Barešić, Divlje pčele
Neven Barešić, Divlje pčele FOTO: RTL

Siniša jasno objašnjava Marku da se Ante nalazi u ozbiljnoj opasnosti te da će stvari izmaknuti kontroli ako ga vlasti prve uhvate. Neven potom preuzima slušalicu i naglašava težinu situacije.

"Jako je važno da se tvoj otac sam preda. Jer ako ga vlasti uhapse, situacija će se samo još više zakomplicirati", ističe Neven, dodajući da iznad svega želi provesti pravni postupak točno po planu kako bi izbjegli katastrofu.

Hoće li Neven Barešić na kraju izigrati Vukasove i dodatno ugroziti Antinu sudbinu? I hoće li Ante, unatoč sumnjama svoje obitelji, imati dovoljno povjerenja u novog tužitelja da mu se dobrovoljno preda ili će ipak odlučiti ostati u bijegu?

Seriju 'Divlje pčele' ne propustite od ponedjeljka do petka od 20.15 sati na RTL-u ili 24 sata prije na platformi Voyo.

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