Sumnjive namjere tužitelja: Marko i Mirjana ne vjeruju Nevenu

Marko i Mirjana sumnjaju u iskrenost novog tužitelja, a napeta situacija oko Ante dodatno se komplicira

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Skeptični prema Barešiću

Marko i Mirjana suočavaju se s novim tužiteljem Nevenom Barešićem, koji dolazi s prilično neobičnim prijedlogom. Traži da mu se odbjegli Ante osobno preda, i to bez prisutnosti milicije, što odmah izaziva sumnju. Iako ih Neven pokušava uvjeriti da je na njihovoj strani, obitelj mu nimalo ne vjeruje i propitkuje njegove prave motive. "Rekao sam tvojoj mami neka poruči svom ocu da se osobno meni preda", jasan je bio Neven, ističući da Ante nema potrebe dalje patiti.

Telefonski poziv koji otkriva istinu

Ubrzo nakon toga, Marko prima neočekivani poziv od Siniše Špiljka. Otkriva se da upravo Siniša stoji iza cijelog plana te on pokušava uvjeriti Marka da ipak mogu potpuno vjerovati Nevenu. "Marko, ćaća ti je u opasnosti. Otkrili su mu skrovište", upozorava ga Siniša preko telefona, jasno mu dajući do znanja da vremena za premišljanje više nema.

icon-expand icon-close icon-close Neven Barešić, Divlje pčele FOTO: RTL