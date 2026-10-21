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Divlje pčele

Šušnjara u strahu od zatvora: Novi tužitelj steže obruč oko afere s industrijskom zonom

Novi tužitelj Neven Barešić ozbiljno je shvatio istragu oko industrijske zone, što je izazvalo paniku kod Zdravka Šušnjare. Izravne prijetnje i pritisci tjeraju ga u strah da bi zbog tuđih grešaka mogao završiti iza rešetaka

RTL
21.10.2026 07:00

Pritisak novog tužitelja

U Vrilo je došao novi tužitelj Neven Barešić koji je preuzeo slučaj industrijske zone i odmah krenuo s ispitivanjima. Njegova odlučnost da istjera pravdu do kraja i pronađe Antu Vukasa izaziva veliki nemir među svima upletenima. Zdravko Šušnjara našao se na meti, a Barešić ga je izravno upozorio na ozbiljne posljedice ako se Ante uskoro ne pojavi. 

Zbog tih prijetnji, Zdravko je postao izuzetno uznemiren. Shvaća da se obruč oko njega steže te se panično boji najgoreg scenarija u kojem će on platiti cijenu za tuđa nedjela.

Neven Barešić i Zdravko Šušnjara, Divlje pčele
Neven Barešić i Zdravko Šušnjara, Divlje pčele FOTO: RTL

Strah za obitelj

Šušnjara sve teže podnosi pritisak istrage jer mu najteže pada pomisao da bi mu žena Anka i djeca mogli ostati sami. Kako će se izvući iz ove bezizlazne situacije i hoće li istraga donijeti nove žrtve, tek ostaje za vidjeti.

Seriju 'Divlje pčele' ne propustite od ponedjeljka do petka od 20.15 sati na RTL-u ili 24 sata prije na platformi Voyo.

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