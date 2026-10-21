Šušnjara u strahu od zatvora: Novi tužitelj steže obruč oko afere s industrijskom zonom

Pritisak novog tužitelja
U Vrilo je došao novi tužitelj Neven Barešić koji je preuzeo slučaj industrijske zone i odmah krenuo s ispitivanjima. Njegova odlučnost da istjera pravdu do kraja i pronađe Antu Vukasa izaziva veliki nemir među svima upletenima. Zdravko Šušnjara našao se na meti, a Barešić ga je izravno upozorio na ozbiljne posljedice ako se Ante uskoro ne pojavi.
Zbog tih prijetnji, Zdravko je postao izuzetno uznemiren. Shvaća da se obruč oko njega steže te se panično boji najgoreg scenarija u kojem će on platiti cijenu za tuđa nedjela.
Strah za obitelj
Šušnjara sve teže podnosi pritisak istrage jer mu najteže pada pomisao da bi mu žena Anka i djeca mogli ostati sami. Kako će se izvući iz ove bezizlazne situacije i hoće li istraga donijeti nove žrtve, tek ostaje za vidjeti.
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