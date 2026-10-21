Šušnjara u strahu od zatvora: Novi tužitelj steže obruč oko afere s industrijskom zonom

U Vrilo je došao novi tužitelj Neven Barešić koji je preuzeo slučaj industrijske zone i odmah krenuo s ispitivanjima. Njegova odlučnost da istjera pravdu do kraja i pronađe Antu Vukasa izaziva veliki nemir među svima upletenima. Zdravko Šušnjara našao se na meti, a Barešić ga je izravno upozorio na ozbiljne posljedice ako se Ante uskoro ne pojavi.

Zbog tih prijetnji, Zdravko je postao izuzetno uznemiren. Shvaća da se obruč oko njega steže te se panično boji najgoreg scenarija u kojem će on platiti cijenu za tuđa nedjela.