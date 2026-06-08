Susret koji mijenja sve! Teodora u suzama tražila oprost od Katarine

U tišini zatvorske ćelije, dok Katarina iščekuje presudu koja bi joj mogla zapečatiti sudbinu, posjetila ju je osoba koju je najmanje očekivala - Teodora

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U kasnim večernjim satima, kada se činilo da je Katarina prepuštena sama sebi i svojim mislima, vrata ćelije su se otvorila. Iznenađena, upitala je stražare: "Kako ste je pustili u ovo doba?", ne sluteći težinu trenutka koji slijedi. Pred njom je stajala Teodora, žena čija je uloga u njezinoj predaji do sada bila obavijena velom tajne.

Neočekivani posjet iza rešetaka

Teodorine prve riječi nagovijestile su konačni obračun s prošlošću. "Rekla sam im da je ovo možda posljednji put da ću ti pričati", izgovorila je drhtavim glasom, dajući naslutiti da je došla s namjerom da razriješi teret koji je predugo nosila. Katarina je, svjesna da bi joj to zaista mogao biti posljednji razgovor s nekim iz vanjskog svijeta, upitala samo: "Što si me došla reći?".

icon-expand Katarina i Teodora, Divlje pčele FOTO: RTL

Priznanje koje slama i najtvrđa srca

Ono što je uslijedilo bio je prizor potpunog emocionalnog sloma. Teodora, koja je do tada djelovala hladno i proračunato, slomila se pred Katarinom. Kroz jecaje je priznala ono što ju je izjedalo - da je upravo ona bila ta koja je ucijenila Katarinu i natjerala je da se preda vlastima, prijeteći joj i stavljajući je pred zid. Vođena grižnjom savjesti koja je postala nepodnošljiva, Teodora je otkrila kako više nije mogla živjeti sa spoznajom da je njezina ucjena dovela Katarinu na rub smrtne kazne. Njezine suze nisu bile samo znak slabosti, već i dubokog kajanja i molba za oprost od žene čiju je sudbinu, barem djelomično, držala u svojim rukama. Taj trenutak ranjivosti razotkrio je složenost njihovog odnosa i ljudsku dramu koja se odvijala daleko od očiju javnosti i sudnice.

icon-expand Katarina i Teodora, Divlje pčele FOTO: RTL

Od ucjene do zagrljaja pomirenja