Svadba je za samo dva dana! Ranko je kum, a Katarina djeluje sve sjetnije

Toma Domazet i Katarina Runje odlučili su stati pred oltar, a sretni mladoženja već je za kuma odabrao najboljeg prijatelja Ranka. Svadba je zakazana za prekosutra, u uskom krugu najbližih, no umjesto predsvadbene euforije, zrakom treperi napetost

icon-close

Dok Toma ne skriva oduševljenje, planirajući budućnost i radujući se maloj, intimnoj ceremoniji, Katarina se nalazi u procijepu između ljubavi i straha. Njezina sanjiva odsutnost i zabrinutost na licu odaju tešku unutarnju borbu. Iako je pristala na brak s čovjekom kojeg voli, iznad njihove sreće nadvio se tamni oblak prošlosti, teži od bilo kojeg zavjeta koji se spremaju izreći. Sreća je, čini se, krhka, a povjerenje na najvećoj kušnji do sada u seriji 'Divlje pčele'.

Otkrivena tajna koja prijeti idili

Najveći strah sestara Runje postao je stvarnost: Toma Domazet zna njihovu najmračniju tajnu. Saznanje da je upoznat s okolnostima Petrove smrti unosi paniku i nepovjerenje u obitelj. Čovjek za kojeg se Katarina treba udati za samo dva dana drži njihovu sudbinu i slobodu u svojim rukama. "Zato se tako brzo pristala udati", optužuju sestre Katarinu, sumnjajući u ucjenu. Ipak, ona ga brani, podsjećajući ih na trenutke kada im je mogao nauditi, a nije. "A što si ti zaboravila da me spasio iz zatvora?", pita ih Katarina, očajnički se držeći za vjeru u njegovu ljubav i odanost. Iako tvrdi da mu vjeruje, sumnja ostaje, a odluka da mu pokloni puno povjerenje postaje najveći rizik koji je ikada preuzela.

icon-expand Katarina, Divlje pčele FOTO: RTL

Vijest o prosidbi stigla i do neprijatelja

Kao da unutarnji nemiri nisu dovoljni, vijest o vjenčanju brzo se širi mjestom i stiže do onih koji im ne žele dobro. Informacija o prosidbi došla je i do obitelji Vukas, starih neprijatelja, a nema sumnje da će je Mirjana Vukas iskoristiti kako bi dodatno zakomplicirala situaciju. Njezina hladna reakcija na vijest da se udovica njezinog sina ponovno udaje najavljuje novu oluju na horizontu.

icon-expand Katarina, Toma, Divlje pčele FOTO: RTL

Dok sat otkucava i pripreme za vjenčanje su u punom jeku, budućnost Tome i Katarine nikad nije bila neizvjesnija. Hoće li njihova ljubav biti dovoljno jaka da prebrodi teret smrtonosne tajne ili će ih prošlost sustići pred samim oltarom? Odgovori se kriju u danima koji dolaze, a do tada Vrilo sa strepnjom iščekuje rasplet ove dramatične priče. 'Divlje pčele' na rasporedu su večeras od 20.15 sati na RTL-u. Nova epizoda dostupna je i 24 sata prije emitiranja na televiziji na platformi Voyo.

POGLEDAJTE BONUS VIDEO: Intervju s Ana Marijom Veselčić