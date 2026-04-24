Divlje pčele

Sve je spremno! Tereza i Milan zajedno bježe: 'To je to - više nema nazad'

Njihov bijeg, planiran pod okriljem noći, ostavit će za sobom ne samo prazninu, već i gorku spoznaju o izdaji i krađi koja mu je prethodila. Sve je spremno za njihov odlazak, a povratka, čini se, više nema

RTL.hr
24.04.2026 08:00

Dok je obitelj Vukas slavila zbog dobivenog sudskod spora, Tereza je u tajnosti kovala plan koji će zauvijek promijeniti tijek njihovih života u seriji 'Divlje pčele'. Suočena s budućnošću bez nade, donijela je radikalnu odluku: bijeg je jedini izlaz. U toj odluci nije bila sama. Njen partner, Milan Čavka, postao je izvršitelj plana koji je uključivao krađu od njezine vlastite obitelji.

Plan skovan u očaju

Prema informacijama, upravo je Tereza dala Milanu upute da u tajnosti uzme novac i sve vrijednosti do kojih može doći, osiguravajući im tako sredstva za početak novog života daleko od svega. Nakon što je Milan uspio u svom naumu, našao se s Terezom kako bi joj to potvrdio. Ta je potvrda bila točka s koje nema povratka. "To je to, više nema nazad", rekli su jedno drugome. "Navečer kad svi odu leć, mi bježimo", dogovorili su posljednje detalje, jasno dajući do znanja da je odluka konačna.

Tereza i Čavka, Divlje pčele
Tereza i Čavka, Divlje pčele FOTO: RTL

Izdaja koja ostavlja bez riječi

Dok obitelj Vukas još uvijek ne sluti što se događa, izdaja je već počinjena. Spoznaja da ih nije opljačkao stranac, već vlastita kći i sestra, koja se s Milanom sprema pobjeći u nepoznato, bit će bolna istina s kojom će se tek morati suočiti.

Njihov bijeg nije samo ljubavna priča, već priča o očajničkom potezu dvoje ljudi pritisnutih uza zid. U okruženju u kojem su pravda i budućnost izgledale kao nedostižni snovi, odlučili su stvoriti vlastita pravila. Ipak, njihov novi život započet će na temeljima laži i krađe, ostavljajući pitanje hoće li ih duhovi prošlosti ikada prestati proganjati. Za obitelj Vukas, ovo će biti još jedan težak udarac u nizu nesreća, onaj koji dolazi iznutra i boli najviše.

Milan Čavka, Divlje pčele
Milan Čavka, Divlje pčele FOTO: RTL

Nova epizoda 'Divljih pčela' na rasporedu je večeras od 20.15 sati na RTL-u. Epizoda je dostupna odmah i na platformi Voyo.

divlje pčele tereza vukas divlje pčele milan čavka divlje pčele tereza i milan divlje pčele
Moglo bi te zanimati

Pere Eranović danas slavi 36. rođendan! Glumac iz 'Divljih pčela' otkriva: 'Kad ne snimam, najviše sam tata'

Katarina gubi sve, a Čavka dobiva teški zadatak od Ante!

Koje to sličnosti povezuju Marka i Teodoru? Gledatelji sve glasnije: 'Možda imamo novi par!'

ANKETA Trebaju li Kate i Toma pokušati ponovno ili je vrijeme za kraj?

Ante Vukas je pobijedio! 'Kuća i oranica Katarine idu na dražbu'

Rajka Bauer spakirala kofere za Ženevu, a sa sobom vodi i Milana

Pročitaj na Net.hr
Pogledajte kako se družilo i feštalo nekada: Svaka od ovih fotografija nosi svoju priču
Feel good komedije koje savršeno prate produženi vikend na Voyo
Marko postaje jedan od omiljenih likova, a mnogi vjeruju da ga čeka veliki preokret
Ella Dvornik u videu izrazila frustraciju: 'Postalo je poprilično bizarano'
Kako se odmaraju sestre Runje iz 'Divljih pčela' nakon napornih snimanja: 'Doći doma i sve četiri u zrak'
Biraju drukčiji pristup: Ove slavne glumice rijetko ćete vidjeti s puno šminke na licu
Ljubavni život koji je punio naslovnice: Ovako je Igor Kojić izgledao na početku braka sa Severinom
Severina oduševila objavom: Haljina koju je obukla, ukrala je svu pozornost
Heather Locklear je upoznala partnera prije 40 godina na snimanju za 18+ časopis
Kanye West ovog ljeta nastupa u glavnom gradu Albanije, tim povodom gradi se poseban stadion?