Sve je spremno! Tereza i Milan zajedno bježe: 'To je to - više nema nazad'

Dok je obitelj Vukas slavila zbog dobivenog sudskod spora, Tereza je u tajnosti kovala plan koji će zauvijek promijeniti tijek njihovih života u seriji 'Divlje pčele' . Suočena s budućnošću bez nade, donijela je radikalnu odluku: bijeg je jedini izlaz. U toj odluci nije bila sama. Njen partner, Milan Čavka , postao je izvršitelj plana koji je uključivao krađu od njezine vlastite obitelji.

Prema informacijama, upravo je Tereza dala Milanu upute da u tajnosti uzme novac i sve vrijednosti do kojih može doći, osiguravajući im tako sredstva za početak novog života daleko od svega. Nakon što je Milan uspio u svom naumu, našao se s Terezom kako bi joj to potvrdio. Ta je potvrda bila točka s koje nema povratka. "To je to, više nema nazad", rekli su jedno drugome. "Navečer kad svi odu leć, mi bježimo", dogovorili su posljednje detalje, jasno dajući do znanja da je odluka konačna.

Dok obitelj Vukas još uvijek ne sluti što se događa, izdaja je već počinjena. Spoznaja da ih nije opljačkao stranac, već vlastita kći i sestra, koja se s Milanom sprema pobjeći u nepoznato, bit će bolna istina s kojom će se tek morati suočiti.

Njihov bijeg nije samo ljubavna priča, već priča o očajničkom potezu dvoje ljudi pritisnutih uza zid. U okruženju u kojem su pravda i budućnost izgledale kao nedostižni snovi, odlučili su stvoriti vlastita pravila. Ipak, njihov novi život započet će na temeljima laži i krađe, ostavljajući pitanje hoće li ih duhovi prošlosti ikada prestati proganjati. Za obitelj Vukas, ovo će biti još jedan težak udarac u nizu nesreća, onaj koji dolazi iznutra i boli najviše.