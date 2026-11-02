Sve promjene u novoj sezoni 'Divljih pčela': Tko je umro, tko je završio u zatvoru, a tko ponovno ljubi?

Nova sezona 'Divljih pčela' donijela je vremenski skok od čak šest godina, a životi omiljenih likova danas izgledaju potpuno drukčije. Dok su neki pronašli sreću, drugi se i dalje bore s posljedicama prošlosti.
Katarina je u zatvoru, a Jakov je izgubio Teodoru
Katarina Runje već šest godina nalazi se iza rešetaka, gdje prolazi kroz teško razdoblje zbog okrutnog upravitelja Lazara Krnete. Ipak, ne odustaje od borbe za slobodu te s drugim zatvorenicama planira bijeg.
Jakov Vukas u međuvremenu je ostao bez Teodore, koja je preminula na način da je ubijena ispred sudnice tijekom Katarininog suđenja.
Nakon godina skrivanja i bijega od vlasti zbog koruptivnih aktivnosti, Ante Vukas doživio je infarkt i završio u pritvoru. Danas se pak nalazi u kućnom pritvoru, a povratak u Vrilo donio mu je nove probleme.
Otkrivena je i Mirjanina afera s Tomom Domazetom, koji je u međuvremenu počinio samoubojstvo nakon što je Ranku Badurini priznao svoju ulogu u mučenju njegova sina Frane.
Cvita i Nikola imaju sina kojem skrivaju istinu
Cvita i Nikola ostali su zajedno i danas odgajaju sina Petra. Ipak, njihov brak nije pošteđen obiteljskih sukoba, posebno zbog Nikolinih poslovnih odluka i njegova odnosa s ocem Antom. Dodatnu pomutnju mogao bi izazvati Johnny, Krstin sin iz prvog braka, koji je stigao u Vrilo i već pokazao zanimanje za Cvitu.
Zora je postala Lola i ima novu ljubav
Zora je napustila Vrilo i u Zagrebu započela glazbenu karijeru pod umjetničkim imenom Lola. Nastupa u hotelu Bellavista, a njezin ljubavni život prava je drama. Nakon veze s glazbenikom i menadžerom Marinom, koji ju je čak zaprosio, Zora se razočarala u njega i ponovno zbližila s bogatim Filipom.
Ivica se vratio iz bolnice, a Čavka je ostao bez oka
Nakon šest godina provedenih u psihijatrijskoj bolnici, Ivica Vukas ponovno se vratio u Vrilo. Karmela ga i dalje voli, no Ivica nije siguran može li joj pružiti zajedničku budućnost. Milan Čavka u međuvremenu je ostao bez oka nakon što ga je Ivica skoro upucao. Njegova majka Rajka je u Švicarskoj, a on još uvijek voli svoju zabranjenu ljubav Terezu.
Nove ljubavi, stare simpatije i neuzvraćeni osjećaji
Jelica je odrasla i sanja o školovanju za primalju, dok je Anđelko postao milicajac. On je zaljubljen u Jelicu, no njezino srce pripada Jakovu Vukasu.
Marko je pronašao ljubav s Domenikom, ali njihovi različiti pogledi na budućnost sve više otežavaju odnos.
U Vrilo se iz Amerike vratio i Veljko, koji je ostao bez ušteđevine i sada ponovno konobari u gostionici s Karmelom i Krstom.
Tko je sve izgubio život?
Smrti i dalje obilježavaju sudbine stanovnika Vrila. Petar Vukas je ubijen, nema ni Jose. U međuvremenu su preminuli i Teodora te Toma Domazet, čija je smrt ostavila brojne posljedice.
Šest godina kasnije, gotovo ništa nije isto. Neki su pronašli novu ljubav, neki izgubili sve što su imali, a neki još uvijek pokušavaju pobjeći od vlastite prošlosti. No jedno je sigurno - u Vrilu tajne nikada ne ostaju dugo skrivene.
'Divlje pčele' pratite od ponedjeljka do petka od 20.15 sati na RTL-u, a nove epizode dostupne su 24 sata ranije na platformi Voyo.