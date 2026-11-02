Sve promjene u novoj sezoni 'Divljih pčela': Tko je umro, tko je završio u zatvoru, a tko ponovno ljubi?

Šest godina promijenilo je baš sve! Neki su stanovnici Vrila izgubili živote, drugi slobodu, a nekadašnje ljubavi zamijenile su nove romanse, izdaje i tajne. Donosimo pregled najvećih promjena u novoj sezoni 'Divljih pčela'

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Nova sezona 'Divljih pčela' donijela je vremenski skok od čak šest godina, a životi omiljenih likova danas izgledaju potpuno drukčije. Dok su neki pronašli sreću, drugi se i dalje bore s posljedicama prošlosti.

Katarina je u zatvoru, a Jakov je izgubio Teodoru

Katarina Runje već šest godina nalazi se iza rešetaka, gdje prolazi kroz teško razdoblje zbog okrutnog upravitelja Lazara Krnete. Ipak, ne odustaje od borbe za slobodu te s drugim zatvorenicama planira bijeg. Jakov Vukas u međuvremenu je ostao bez Teodore, koja je preminula na način da je ubijena ispred sudnice tijekom Katarininog suđenja.

icon-expand icon-close icon-close Teodora i Jakov Vukas FOTO: RTL

Nakon godina skrivanja i bijega od vlasti zbog koruptivnih aktivnosti, Ante Vukas doživio je infarkt i završio u pritvoru. Danas se pak nalazi u kućnom pritvoru, a povratak u Vrilo donio mu je nove probleme. Otkrivena je i Mirjanina afera s Tomom Domazetom, koji je u međuvremenu počinio samoubojstvo nakon što je Ranku Badurini priznao svoju ulogu u mučenju njegova sina Frane.

Cvita i Nikola imaju sina kojem skrivaju istinu

Cvita i Nikola ostali su zajedno i danas odgajaju sina Petra. Ipak, njihov brak nije pošteđen obiteljskih sukoba, posebno zbog Nikolinih poslovnih odluka i njegova odnosa s ocem Antom. Dodatnu pomutnju mogao bi izazvati Johnny, Krstin sin iz prvog braka, koji je stigao u Vrilo i već pokazao zanimanje za Cvitu.

Zora je postala Lola i ima novu ljubav

Zora je napustila Vrilo i u Zagrebu započela glazbenu karijeru pod umjetničkim imenom Lola. Nastupa u hotelu Bellavista, a njezin ljubavni život prava je drama. Nakon veze s glazbenikom i menadžerom Marinom, koji ju je čak zaprosio, Zora se razočarala u njega i ponovno zbližila s bogatim Filipom.

icon-expand Zora (Lola) Runje, Divlje pčele FOTO: RTL

Ivica se vratio iz bolnice, a Čavka je ostao bez oka

Nakon šest godina provedenih u psihijatrijskoj bolnici, Ivica Vukas ponovno se vratio u Vrilo. Karmela ga i dalje voli, no Ivica nije siguran može li joj pružiti zajedničku budućnost. Milan Čavka u međuvremenu je ostao bez oka nakon što ga je Ivica skoro upucao. Njegova majka Rajka je u Švicarskoj, a on još uvijek voli svoju zabranjenu ljubav Terezu.

Nove ljubavi, stare simpatije i neuzvraćeni osjećaji

Jelica je odrasla i sanja o školovanju za primalju, dok je Anđelko postao milicajac. On je zaljubljen u Jelicu, no njezino srce pripada Jakovu Vukasu. Marko je pronašao ljubav s Domenikom, ali njihovi različiti pogledi na budućnost sve više otežavaju odnos. U Vrilo se iz Amerike vratio i Veljko, koji je ostao bez ušteđevine i sada ponovno konobari u gostionici s Karmelom i Krstom.

icon-expand Brico i Veljko, Divlje pčele FOTO: RTL

Tko je sve izgubio život?