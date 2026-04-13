Divlje pčele

Sve puca! Ante planuo na Mirjanu: 'Od brata si me udaljila, od sestre nećeš!'

Dugo potiskivane zamjerke izbile su na površinu nakon što je Mirjana postavila ultimatum vezan za Antinu sestru Rajku, čime je izazvala žestoku reakciju svog supruga i otkrila pukotine u njihovom odnosu

RTL.hr
13.04.2026 21:00

Mirjana Vukas ne skriva svoje nezadovoljstvo, optužujući Rajku da unosi nemir i da se miješa u obiteljske stvari koje je se ne tiču. "Otkad je došla u kuću, ona radi baš svima sranje", požalila se Mirjana Anti, dodajući kako se Rajka miješa u odgoj njihove djece i konstantno joj se suprotstavlja u seriji 'Divlje pčele'.

Kulminacija se dogodila kada je Mirjana zatražila da Rajka odmah napusti njihov dom. "Znaš da mora iz ove kuće. I to što prije", odlučno je poručila suprugu, uvjerena da je odlazak Antine sestre jedino rješenje za povratak mira. No, umjesto očekivane potpore, naišla je na zid i bijes koji se u Anti nakupljao godinama.

Ante, Divlje pčele
Ante, Divlje pčele FOTO: RTL

Antin neočekivani istup otvara stare rane

Ante Vukas je po prvi put planuo, odbivši poslušati suprugu. Njezin zahtjev da otjera vlastitu sestru bio je kap koja je prelila čašu. U naletu bijesa, Ante je izgovorio riječi koje svjedoče o dubokim i neriješenim problemima iz prošlosti, optuživši Mirjanu za manipulaciju koja je narušila njegove obiteljske veze.

"Deset puta sam ti rekao, dosta više", započeo je Ante, a zatim iznio tešku optužbu: "Udaljila si me od mog brata, bome od sestre nećeš!"

Ovom rečenicom Ante je jasno dao do znanja da Mirjanu smatra odgovornom za prekid odnosa s bratom Ivicom te da neće dopustiti da se ista sudbina ponovi s njegovom sestrom Rajkom. Njegove riječi "ne pravi budalu od mene" potvrdile su da je postao svjestan njezinih postupaka i da više nije spreman tolerirati takvo ponašanje.

Mirjana, Ante, Divlje pčele
Mirjana, Ante, Divlje pčele FOTO: RTL

Ante Vukas povukao je crtu, a obitelj se našla pred novim izazovima. Njegova odluka da zaštiti sestru pod svaku cijenu stavila je na kušnju njegov brak i otvorila pitanje može li se obitelj Vukas, opterećena tajnama i starim zamjerkama, ikada više ujediniti.

'Divlje pčele' na rasporedu su od ponedjeljka do petka u 20.15 sati na RTL-u. Nova epizoda dostupna je i 24 sata prije emitiranja na televiziji na platformi Voyo.

Moglo bi te zanimati

Čavka ulovi Manuelu i Vicu u strastvenom zagrljaju!

Slavni Sinjanin Miro Bulj iskreno o 'Divljim pčelama' koje su osvojile publiku: 'Svi gledaju i hvale!'

Prelijepa Zora! Lidija Kordić osvaja gledatelje, a Zorina priča postaje sve mračnija

Čavka doznao da su Manuela i Vice ljubavnici! Evo što će se dogoditi u seriji 'Divlje pčele'

Ova emotivna scena 'Divljih pčela' podsjetila je sve na snagu majčinske ljubavi

Rajka uplakana potražila spas u zagrljaju generala Badurine: 'To nije sve Ranko...'

Pročitaj na Net.hr
Roštilj, grah ili radno? Evo kako će naši poznati voditelji proslaviti Praznik rada
Zadranka koja je osvojila neženju Petra: Ima brata blizanca, a obitelj joj je na prvom mjestu
Pogledajte kako se družilo i feštalo nekada: Svaka od ovih fotografija nosi svoju priču
Feel good komedije koje savršeno prate produženi vikend na Voyo
Marko postaje jedan od omiljenih likova, a mnogi vjeruju da ga čeka veliki preokret
Ella Dvornik u videu izrazila frustraciju: 'Postalo je poprilično bizarano'
Kako se odmaraju sestre Runje iz 'Divljih pčela' nakon napornih snimanja: 'Doći doma i sve četiri u zrak'
Biraju drukčiji pristup: Ove slavne glumice rijetko ćete vidjeti s puno šminke na licu
Ljubavni život koji je punio naslovnice: Ovako je Igor Kojić izgledao na početku braka sa Severinom
Severina oduševila objavom: Haljina koju je obukla, ukrala je svu pozornost