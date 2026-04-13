Sve puca! Ante planuo na Mirjanu: 'Od brata si me udaljila, od sestre nećeš!'

Dugo potiskivane zamjerke izbile su na površinu nakon što je Mirjana postavila ultimatum vezan za Antinu sestru Rajku, čime je izazvala žestoku reakciju svog supruga i otkrila pukotine u njihovom odnosu

Mirjana Vukas ne skriva svoje nezadovoljstvo, optužujući Rajku da unosi nemir i da se miješa u obiteljske stvari koje je se ne tiču. "Otkad je došla u kuću, ona radi baš svima sranje", požalila se Mirjana Anti, dodajući kako se Rajka miješa u odgoj njihove djece i konstantno joj se suprotstavlja u seriji 'Divlje pčele'. Kulminacija se dogodila kada je Mirjana zatražila da Rajka odmah napusti njihov dom. "Znaš da mora iz ove kuće. I to što prije", odlučno je poručila suprugu, uvjerena da je odlazak Antine sestre jedino rješenje za povratak mira. No, umjesto očekivane potpore, naišla je na zid i bijes koji se u Anti nakupljao godinama.

Ante, Divlje pčele FOTO: RTL

Antin neočekivani istup otvara stare rane

Ante Vukas je po prvi put planuo, odbivši poslušati suprugu. Njezin zahtjev da otjera vlastitu sestru bio je kap koja je prelila čašu. U naletu bijesa, Ante je izgovorio riječi koje svjedoče o dubokim i neriješenim problemima iz prošlosti, optuživši Mirjanu za manipulaciju koja je narušila njegove obiteljske veze. "Deset puta sam ti rekao, dosta više", započeo je Ante, a zatim iznio tešku optužbu: "Udaljila si me od mog brata, bome od sestre nećeš!" Ovom rečenicom Ante je jasno dao do znanja da Mirjanu smatra odgovornom za prekid odnosa s bratom Ivicom te da neće dopustiti da se ista sudbina ponovi s njegovom sestrom Rajkom. Njegove riječi "ne pravi budalu od mene" potvrdile su da je postao svjestan njezinih postupaka i da više nije spreman tolerirati takvo ponašanje.

Mirjana, Ante, Divlje pčele FOTO: RTL