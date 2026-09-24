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Divlje pčele

'Sve sam u jednom danu izgubio': Suze, očaj i nevjerica u Vrilu

Jakov je u šoku i suzama zbog svega što se događa. Karmela ga tješi, no on je u očaju: 'Sve sam u jednom danu izgubio'. General Badurina teško se nosi s onim što je saznao, a i u obitelji Vukas je teška atmosfera. Marko čeka vijesti o Čavki i s Feridom razgovara o svemu, uskoro mu otkriva da je ubijena Teodora

RTL.hr
24.09.2026 11:16

Cvita i Nikola razgovaraju o svemu, ona je uvjerena da je ubojstvo njezine sestre naručio netko iz obitelji Vukas - Mirjana ili Ante. Sikirica s majkom komentira sve što se događa u Vrilu i majci povjerava da razmišlja donijeti tešku odluku. "Plakat ćemo za našeg Ivicu, našu Teu, našeg Jakova koji će ostati sam...", kroz suze je ustvrdila Manda svu težinu koja se srušila nad sudbine mještana Vrila.

Jakov, Divlje pčele
Jakov, Divlje pčele FOTO: RTL

Kata provodi prvu noć u zatvoru i upoznaje Krnetu - opakog zatvorskog upravitelja. U zatvoru je, čini se, čekaju teži dani nego što je i očekivala.

Novu sezonu omiljene serije 'Divlje pčele' ne propustite večeras od 20.15 sati na RTL-u!

divlje pčele
Divlje pčele

Nikola optužio Mirjanu za Teodorino ubojstvo: 'Ženu su nam ubili prid očima, a ti se ponašaš ki da se ništa nije dogodilo'

Divlje pčele

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