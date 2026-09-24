'Sve sam u jednom danu izgubio': Suze, očaj i nevjerica u Vrilu

Cvita i Nikola razgovaraju o svemu, ona je uvjerena da je ubojstvo njezine sestre naručio netko iz obitelji Vukas - Mirjana ili Ante. Sikirica s majkom komentira sve što se događa u Vrilu i majci povjerava da razmišlja donijeti tešku odluku. "Plakat ćemo za našeg Ivicu, našu Teu, našeg Jakova koji će ostati sam...", kroz suze je ustvrdila Manda svu težinu koja se srušila nad sudbine mještana Vrila.

Kata provodi prvu noć u zatvoru i upoznaje Krnetu - opakog zatvorskog upravitelja. U zatvoru je, čini se, čekaju teži dani nego što je i očekivala.

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