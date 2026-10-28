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Divlje pčele

Sve se mijenja u Vrilu? Ante se vraća kući, a Jakov s odvjetnikom ponovno posjećuje Katarinu

Večeras od 20.15 sati na RTL-u na rasporedu je nova epizoda omiljene serije 'Divlje pčele'

RTL.hr
28.10.2026 11:55

Čavka stiže u Vrilo iz Ženeve, a prva osoba koju ugleda je Tereza, koja mu otkriva da je Ante u pritvoru.

Nakon sto Neven dozna da je Spiljak ispostovao njihov dogovor, nema mu druge nego pustiti Antu da se brani sa slobode.

Kate uspije doci do vrijednog predmeta koji im može olakšati bijeg. Jakov i odvjetnik stižu joj u posjet, no Krnetin doušnik ponovno ih prisluškuje.

Kod kate u zatvoru
Kod kate u zatvoru FOTO: RTL

Ante se vraca kuci, a osim djeci, najviše se veseli unuku Petru kojeg je zadnji put vidio kao novorođenče. Mirjana se nada da joj je sve oprostio, no on je prema njoj hladan i ne može zaboraviti koliko ga je izdala.

Večera kod Šušnjara
Večera kod Šušnjara FOTO: RTL

Jelica pred roditeljima i Badurinom odbija brak s Anđelkom, ali njegove riječi na nju ipak ostave dubok dojam.

Krneta ponovno odvodi Katarinu kući, a nakon novih optužbi na račun nje i sestara, zaprijeti mu da ce si oduzeti zivot njemu pred ocima.

'Divlje pčele' na rasporedu su večeras od 20.15 sati na RTL-u. Epizoda je već dostupna na platformi Voyo.

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