Sve se mijenja u Vrilu? Ante se vraća kući, a Jakov s odvjetnikom ponovno posjećuje Katarinu

Čavka stiže u Vrilo iz Ženeve, a prva osoba koju ugleda je Tereza, koja mu otkriva da je Ante u pritvoru.

Nakon sto Neven dozna da je Spiljak ispostovao njihov dogovor, nema mu druge nego pustiti Antu da se brani sa slobode.

Kate uspije doci do vrijednog predmeta koji im može olakšati bijeg. Jakov i odvjetnik stižu joj u posjet, no Krnetin doušnik ponovno ih prisluškuje.