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Divlje pčele

Sve tajne obitelji Vukas u 'Divljim pčelama': Zabranjene ljubavi, droga, preljubi i ubojstva

Obitelj Vukas jedna je od onih u kojoj gotovo svaki član skriva tajnu, a iza prividno čvrstih obiteljskih veza kriju se izdaje, zabranjene ljubavi, kriminal i tragedije. Kako se priča u 'Divljim pčelama' sve više zapliće, postaje jasno da prošlost Vukasovih skriva mnogo više nego što se na prvi pogled činilo

RTL.hr
09.11.2026 17:00

Od Mirjaninih opasnih savezništava i tajne veze s Domazetom, preko Marka i Milana te njihovih kriminalnih poslova, sve do Rajkine traume, Jakovljeve nevjere i Nikoline velike obiteljske tajne – donosimo pregled svega što Vukasovi pokušavaju sakriti.

Mirjana Vukas bila je s Domazetom, a iza svega stoji i njezin pakt s Krnetom

Mirjana je jedna od najopasnijih figura u obitelji Vukas. Iza nje je veza s Domazetom, ali njezina prošlost nije ni približno jedina tajna koja bi mogla izazvati potres u obitelji.

Mirjana je povezana i sa zlostavljanjem Katarine, a u pozadini svega nalazi se njezin savez, odnosno pakt s Krnetom. Upravo taj odnos otvara pitanje koliko je Mirjana spremna daleko otići kako bi zaštitila vlastite interese.

Mirjana i Lazar Krneta, Divlje pčele
Mirjana i Lazar Krneta, Divlje pčele FOTO: RTL

Marko i Milan upleteni su u posao s drogom

Ni braća Marko i Milan Vukas nisu ostala izvan mračnih obiteljskih poslova.

Njih dvojica bave se drogom zajedno sa Stojanom Tadićem, koji je ujedno Milanov punac. Tako se obiteljske veze i kriminal u priči Vukasovih potpuno isprepliću.

Stojan nije samo osoba iz njihova privatnog života nego i važan dio poslova koji bi ih sve mogli skupo stajati.

Milan Čavka i Marko Vukas, Divlje pčele
Milan Čavka i Marko Vukas, Divlje pčele FOTO: RTL

Rajka krije jednu od najtežih životnih trauma

Iza Rajkina života nalazi se iznimno bolna tajna – Rajka je bila silovana.

No tragedija otvara i jedno od najvećih pitanja vezanih uz njezinu prošlost: s kim Rajka ima sina i tko je zapravo njegov otac? Odgovor na to pitanje mogao bi promijeniti odnose među likovima i otkriti vezu koju Vukasovi možda godinama pokušavaju sakriti.

Rajka Vukas, Divlje pčele
Rajka Vukas, Divlje pčele FOTO: RTL

Ivica Vukas htio je ubiti vlastitog brata

Ni odnos među braćom Vukas nije nimalo jednostavan. Ivica Vukas posvađan je sa svojim bratom, a njihov je sukob otišao toliko daleko da ga je Ivica u jednom trenutku čak htio ubiti. No tu tragedijama nije kraj.

Ivičin sin je ubijen, a pitanje njegova ubojice jedna je od najmračnijih tajni priče. Jesu li s njegovom smrću povezani Marko i Milan? Upravo ta sumnja dodatno komplicira već razorene odnose unutar obitelji.

Ivica Vukas, Divlje pčele
Ivica Vukas, Divlje pčele FOTO: RTL

Jakovu je ubijena supruga Teodora

Jakov Vukas iza sebe također ima tragičnu priču.

Njegova supruga Teodora je ubijena, no njihov brak prije njezine smrti nije bio bez tajni. Jakov je, naime, cijeli život bio zaljubljen u Katarinu. Tako se iza tragedije zbog Teodorine smrti skriva i priča o nikad prežaljenoj ljubavi.

Katarina i Jakov, Divlje pčele
Katarina i Jakov, Divlje pčele FOTO: RTL

Nikola ima dijete sa sestrom vlastite žene

Jedna od najvećih obiteljskih tajni pripada Nikoli. Nikola ima dijete sa Zorom, koja nije bilo tko – ona je sestra njegove supruge Cvite. Time se ljubavni trokut pretvara u pravu obiteljsku bombu. Nikola je dobio dijete sa sestrom žene s kojom je u braku. Cvita je uzela dijete Zori i sada ga odgaja zajedno s Nikolom.

Nikola i Cvita, Divlje pčele
Nikola i Cvita, Divlje pčele FOTO: RTL

Marko je potajno zaljubljen u Zoru

No Zorina priča time ne završava. U nju je potajno zaljubljen Marko.

Dok ona već nosi veliku tajnu povezanu s Nikolom i njihovim djetetom, Markove emocije stvaraju još jedan sloj napetosti. Zora se sada nalazi u Zagrebu gdje radi kao cabaret pjevačica u hotelu Bellavista. 

Marko Vukas i Zora Runje, Divlje pčele
Marko Vukas i Zora Runje, Divlje pčele FOTO: RTL

Tereza pati za Milanom Čavkom – ali njihova ljubav je zabranjena

I Tereza nosi svoju veliku ljubavnu tajnu.

Ona pati za Milanom Čavkom, svojim rođakom, zbog čega je njihov odnos od početka obilježen kao zabranjena ljubav. Osjećaji postoje, ali rodbinska povezanost između njih znači da njihova priča teško može imati jednostavan rasplet.

Tereza i Milan, Divlje pčele
Tereza i Milan, Divlje pčele FOTO: RTL

Vukasovi skrivaju više tajni nego što se činilo

Kad se sve zbroji, gotovo da nema člana obitelji Vukas čija prošlost ne skriva nešto što bi moglo izazvati novi sukob.

Mirjana skriva vezu s Domazetom i savez s Krnetom te je povezana sa zlostavljanjem Katarine. Marko i Milan povezani su s drogom i Stojanom Tadićem. Rajka iza sebe ima traumatičnu priču i tajnu o ocu svog sina. Ivica je u krvavom sukobu s bratom, dok smrt njegova sina još uvijek otvara pitanja. Jakov je izgubio Teodoru, a sada je i Katarina ranjena u bolnici nakon bijega iz zatvora. Nikola ima dijete sa Zorom, sestrom svoje žene Cvite. Marko upravo prema Zori skriva osjećaje, dok Tereza pati za svojim rođakom Milanom Čavkom.

A kada u jednoj obitelji ima toliko preljuba, osvete, kriminala, zabranjenih ljubavi i neriješenih ubojstava, jasno je samo jedno – Vukasovi još dugo neće imati mira.

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Divlje pčele

Hoće li se vratiti stari osjećaji između Marka i Zore?

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