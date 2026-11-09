Sve tajne obitelji Vukas u 'Divljim pčelama': Zabranjene ljubavi, droga, preljubi i ubojstva

Od Mirjaninih opasnih savezništava i tajne veze s Domazetom, preko Marka i Milana te njihovih kriminalnih poslova, sve do Rajkine traume, Jakovljeve nevjere i Nikoline velike obiteljske tajne – donosimo pregled svega što Vukasovi pokušavaju sakriti.
Mirjana Vukas bila je s Domazetom, a iza svega stoji i njezin pakt s Krnetom
Mirjana je jedna od najopasnijih figura u obitelji Vukas. Iza nje je veza s Domazetom, ali njezina prošlost nije ni približno jedina tajna koja bi mogla izazvati potres u obitelji.
Mirjana je povezana i sa zlostavljanjem Katarine, a u pozadini svega nalazi se njezin savez, odnosno pakt s Krnetom. Upravo taj odnos otvara pitanje koliko je Mirjana spremna daleko otići kako bi zaštitila vlastite interese.
Marko i Milan upleteni su u posao s drogom
Ni braća Marko i Milan Vukas nisu ostala izvan mračnih obiteljskih poslova.
Njih dvojica bave se drogom zajedno sa Stojanom Tadićem, koji je ujedno Milanov punac. Tako se obiteljske veze i kriminal u priči Vukasovih potpuno isprepliću.
Stojan nije samo osoba iz njihova privatnog života nego i važan dio poslova koji bi ih sve mogli skupo stajati.
Rajka krije jednu od najtežih životnih trauma
Iza Rajkina života nalazi se iznimno bolna tajna – Rajka je bila silovana.
No tragedija otvara i jedno od najvećih pitanja vezanih uz njezinu prošlost: s kim Rajka ima sina i tko je zapravo njegov otac? Odgovor na to pitanje mogao bi promijeniti odnose među likovima i otkriti vezu koju Vukasovi možda godinama pokušavaju sakriti.
Ivica Vukas htio je ubiti vlastitog brata
Ni odnos među braćom Vukas nije nimalo jednostavan. Ivica Vukas posvađan je sa svojim bratom, a njihov je sukob otišao toliko daleko da ga je Ivica u jednom trenutku čak htio ubiti. No tu tragedijama nije kraj.
Ivičin sin je ubijen, a pitanje njegova ubojice jedna je od najmračnijih tajni priče. Jesu li s njegovom smrću povezani Marko i Milan? Upravo ta sumnja dodatno komplicira već razorene odnose unutar obitelji.
Jakovu je ubijena supruga Teodora
Jakov Vukas iza sebe također ima tragičnu priču.
Njegova supruga Teodora je ubijena, no njihov brak prije njezine smrti nije bio bez tajni. Jakov je, naime, cijeli život bio zaljubljen u Katarinu. Tako se iza tragedije zbog Teodorine smrti skriva i priča o nikad prežaljenoj ljubavi.
Nikola ima dijete sa sestrom vlastite žene
Jedna od najvećih obiteljskih tajni pripada Nikoli. Nikola ima dijete sa Zorom, koja nije bilo tko – ona je sestra njegove supruge Cvite. Time se ljubavni trokut pretvara u pravu obiteljsku bombu. Nikola je dobio dijete sa sestrom žene s kojom je u braku. Cvita je uzela dijete Zori i sada ga odgaja zajedno s Nikolom.
Marko je potajno zaljubljen u Zoru
No Zorina priča time ne završava. U nju je potajno zaljubljen Marko.
Dok ona već nosi veliku tajnu povezanu s Nikolom i njihovim djetetom, Markove emocije stvaraju još jedan sloj napetosti. Zora se sada nalazi u Zagrebu gdje radi kao cabaret pjevačica u hotelu Bellavista.
Tereza pati za Milanom Čavkom – ali njihova ljubav je zabranjena
I Tereza nosi svoju veliku ljubavnu tajnu.
Ona pati za Milanom Čavkom, svojim rođakom, zbog čega je njihov odnos od početka obilježen kao zabranjena ljubav. Osjećaji postoje, ali rodbinska povezanost između njih znači da njihova priča teško može imati jednostavan rasplet.
Vukasovi skrivaju više tajni nego što se činilo
Kad se sve zbroji, gotovo da nema člana obitelji Vukas čija prošlost ne skriva nešto što bi moglo izazvati novi sukob.
Mirjana skriva vezu s Domazetom i savez s Krnetom te je povezana sa zlostavljanjem Katarine. Marko i Milan povezani su s drogom i Stojanom Tadićem. Rajka iza sebe ima traumatičnu priču i tajnu o ocu svog sina. Ivica je u krvavom sukobu s bratom, dok smrt njegova sina još uvijek otvara pitanja. Jakov je izgubio Teodoru, a sada je i Katarina ranjena u bolnici nakon bijega iz zatvora. Nikola ima dijete sa Zorom, sestrom svoje žene Cvite. Marko upravo prema Zori skriva osjećaje, dok Tereza pati za svojim rođakom Milanom Čavkom.
A kada u jednoj obitelji ima toliko preljuba, osvete, kriminala, zabranjenih ljubavi i neriješenih ubojstava, jasno je samo jedno – Vukasovi još dugo neće imati mira.