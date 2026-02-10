Sve više sumnji! Je li sudbina Rajkina sina povezana s jednim od glavnih likova?

Rajka Bauer odlučila je prekinuti desetljeća šutnje i suočiti svoga brata, Antu Vukasa, s najbolnijim pitanjem svoga života. Dugo čuvana tajna o sudbini djeteta koje je rodila prije mnogo godina isplivala je na površinu

icon-close

Sukob je eskalirao kada je Rajka dovela u pitanje Antinu navodnu nesebičnost, tvrdeći kako on nikada u životu nije učinio ništa bez osobne koristi. To je otvorilo put prema ključnoj temi koja je opterećuje. "A kakve si koristi imao kad si meni pomogao prije toliko godina?" upitala ga je, aludirajući na događaj koji je oboma promijenio živote. Ante, braneći se, ustvrdio je kako to nije bila korist, već njegova "dužnost". Međutim, Rajku više nisu zanimale izlike. Sva potisnuta bol i neizvjesnost izbili su iz nje u obliku izravnih pitanja koja su odjeknula prostorijom: "Što si napravio? S djetetom koje sam rodila? Kome si ga dao?". Njezin očajnički vapaj za istinom označio je kraj prešutnog dogovora koji su očito imali u seriji 'Divlje pčele'.

icon-expand Rajka, Ante, Divlje pčele FOTO: RTL

Sukob brata i sestre oko prekršenog dogovora

Antin odgovor bio je prožet bijesom i osjećajem izdaje. Podsjetio ju je na njihov davni dogovor, optužujući je da ga sada proziva u vlastitoj kući umjesto da mu zahvali. "Sjećam se", priznala je Rajka, no to nije umanjilo njezinu odlučnost. Ante, povrijeđen i ljut, nije birao riječi. "Ali ipak me pitaš kome sam dao tvoje kopile", odbrusio je, koristeći pogrdan izraz koji svjedoči o dubini sukoba i stigmi koju su nekoć pokušali sakriti. Smatrajući je nezahvalnom i bezobraznom, Vukas je jasno dao do znanja da je očekivao njezinu doživotnu zahvalnost. No, Rajka je odbacila ulogu pokajnice. "Što si mislio, da ću ti se klanjati do kraja života? Da ću mirno gledati kako kradeš i lažeš i brata i mene?" uzvratila je, pretvarajući osobnu dramu u optužbu za dugogodišnju manipulaciju i nepoštenje.

icon-expand Rajka i Ante, Divlje pčele FOTO: RTL

Napetost je dosegla vrhunac kada je Rajka ponovno, sada već sigurnija u svoju sumnju, izjavila: "Ti znaš gdje mi je dijete". Ante je, nakon kratke stanke, to i potvrdio, ali je njezin tračak nade odmah ugasio odlučnim i hladnim odgovorom: "Neću reći". Rajka je zaključila da ga na šutnju obvezuje zakletva, što je on prešutno potvrdio. Misterij o sudbini njezina sina tako ostaje zaključan iza Antinog zida šutnje, ostavljajući Rajku samu s boli i pitanjima koja su teža nego ikad prije. 'Divlje pčele' na rasporedu su večeras od 20.15 sati na RTL-u. Nova epizoda dostupna je i 24 sata prije emitiranja na televiziji na platformi Voyo.