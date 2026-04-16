Sve vodi natrag do te noći! Zora slomljena: 'Sve je to zbog Petra'

U razgovoru sa sestrom Katarinom u 'Divljim pčelama', Zora je bolno priznala kako osjeća da je sve loše što im se događa izravna posljedica, svojevrsna karma, za ono što su učinile Petru. Iako je njegova smrt bila rezultat samoobrane, tragičan ishod očajničkog pokušaja da se zaštite, taj događaj pokrenuo je lavinu nesreće koja se i danas nezaustavljivo kotrlja.
"Sve ovo što mi se događa je zbog Petra", odzvanjaju Zorine riječi, otkrivajući dubinu očaja i krivnje koja je proganja. Umjesto da im donese mir, čin preživljavanja pretvorio se u doživotnu kaznu, a sestre su postale zarobljenice vlastite šutnje.
Cijena šutnje: smrt nedužnog čovjeka
Tragedija se nije zaustavila na Petrovoj smrti. Njihova odluka da zataje istinu imala je smrtonosne posljedice za drugoga. Josip (Joso), nevin čovjek, postao je žrtveno janje. Okrivljen za ubojstvo koje nije počinio, na kraju je i sam ubijen, čime je na duše sestara Runje pao još jedan neizbrisiv teret.
Upravo je Josipova sudbina ono što Zoru dovodi do ruba sloma. Svjesna je da je njihova tajna neizravno uzrokovala smrt nedužnog čovjeka, stvarajući začarani krug nasilja i patnje iz kojeg, čini se, nema izlaza. Svaki novi problem i svaka nova bol za nju su samo potvrda da ih sustiže božja pravda.
Glas savjesti i sve mračnije misli
U tišini doma, pred likom oca koji simbolizira stabilnost i moralni kompas koji su davno izgubile, Zora proživljava svoje najmračnije trenutke. Proganjaju je depresivne misli i osjećaj beznađa, a njezina psihička bol postaje gotovo opipljiva. Katarina, iako i sama nosi isti teret, pokušava biti oslonac, no Zorina je duša slomljena pod težinom krivnje koja se neprestano vraća.
