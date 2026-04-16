Emisije
Novosti
Serije Filmovi Emisije Voyo
Emisije
Igra chefova Tko bi rekao? Gospodin Savršeni Divlje pčele Ljubav je na selu Večera za 5 Formula 1
TV raspored Extra video
Vrijeme je za rukomet Gospodin Savršeni Divlje pčele Ljubav je na selu Večera za 5
Net.HR Prijave GLEDAJ NA Voyo.hr
Divlje pčele

Sve vodi natrag do te noći! Zora slomljena: 'Sve je to zbog Petra'

Dok je Zora Runje gledala u fotografiju pokojnog oca Andrije, teret tajne koju dijeli sa sestrama postao je pretežak za nositi. Suočila se s duhovima prošlosti koji, kako vjeruje, upravljaju njihovom sadašnjošću i kroje im sudbinu obilježenu patnjom

RTL.hr
16.04.2026 21:15

U razgovoru sa sestrom Katarinom u 'Divljim pčelama', Zora je bolno priznala kako osjeća da je sve loše što im se događa izravna posljedica, svojevrsna karma, za ono što su učinile Petru. Iako je njegova smrt bila rezultat samoobrane, tragičan ishod očajničkog pokušaja da se zaštite, taj događaj pokrenuo je lavinu nesreće koja se i danas nezaustavljivo kotrlja.

"Sve ovo što mi se događa je zbog Petra", odzvanjaju Zorine riječi, otkrivajući dubinu očaja i krivnje koja je proganja. Umjesto da im donese mir, čin preživljavanja pretvorio se u doživotnu kaznu, a sestre su postale zarobljenice vlastite šutnje.

Zora i Katarina, Divlje pčele FOTO: RTL

Cijena šutnje: smrt nedužnog čovjeka

Tragedija se nije zaustavila na Petrovoj smrti. Njihova odluka da zataje istinu imala je smrtonosne posljedice za drugoga. Josip (Joso), nevin čovjek, postao je žrtveno janje. Okrivljen za ubojstvo koje nije počinio, na kraju je i sam ubijen, čime je na duše sestara Runje pao još jedan neizbrisiv teret.

Upravo je Josipova sudbina ono što Zoru dovodi do ruba sloma. Svjesna je da je njihova tajna neizravno uzrokovala smrt nedužnog čovjeka, stvarajući začarani krug nasilja i patnje iz kojeg, čini se, nema izlaza. Svaki novi problem i svaka nova bol za nju su samo potvrda da ih sustiže božja pravda.

Zora i Josip, Divlje pčele FOTO: RTL

Glas savjesti i sve mračnije misli

U tišini doma, pred likom oca koji simbolizira stabilnost i moralni kompas koji su davno izgubile, Zora proživljava svoje najmračnije trenutke. Proganjaju je depresivne misli i osjećaj beznađa, a njezina psihička bol postaje gotovo opipljiva. Katarina, iako i sama nosi isti teret, pokušava biti oslonac, no Zorina je duša slomljena pod težinom krivnje koja se neprestano vraća.

Katarina i Petar, Divlje pčele
Katarina i Petar, Divlje pčele FOTO: RTL

Nova epizoda 'Divljih pčela' na rasporedu je večeras od 20.15 sati na RTL-u. Epizoda je dostupna odmah i na platformi Voyo.

