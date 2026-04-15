Sve za Zoru! Đordano ide korak dalje i moli babu Ljubu za pomoć

Đordano Bonačić, trgovac iz Splita, poslovno je stigao u selo, no čini se kako ga je zadržalo nešto više od posla - Zora Runje. Ipak, put do njezina srca pokazuje se trnovitijim nego što je očekivao, a pomoć je morao potražiti na neočekivanom mjestu

Prvi koraci prema osvajanju Zorina srca za splitskog trgovca nisu bili laki u seriji 'Divlje pčele'. Njegov pokušaj da joj se približi i ispriča za prijašnje nesuglasice naišao je na zid. Iako je Đordano pokušao započeti razgovor s iskrenom namjerom, rekavši: "Ja sam ti se htio ispričati," Zorin odgovor bio je kratak i hladan: "Ma šta mi se ti imaš ispričavati?" Ovakav početak jasno je pokazao da između njih postoji prepreka koju Đordano sam neće moći lako prijeći. Nakon odbijanja, shvatio je da će mu za ovu misiju trebati saveznik, netko tko poznaje Zoru i običaje mjesta.

Baba Ljuba kao posljednja slamka spasa

Nakon neuspjeha, Đordano se za pomoć obratio osobi koja u Vrilu uživa veliko poštovanje - babi Ljubi. "Jesi ti tvrdoglav kao magare?" upitala ga je Ljuba bez okolišanja, podsjetivši ga na svoje ranije savjete. "A ja sam tebi lijepo rekla da ona nije za tebe." Unatoč njezinom stavu, Đordano nije odustajao. Njegova upornost pretvorila se u otvorenu molbu. "Molim te za pomoć. Daj, molim te razgovaraj s njom," preklinjao je, dodajući kako je pod svaku cijenu mora ponovno vidjeti. Njegova odlučnost pokazala je da njegova simpatija prema Zori nije samo prolazni hir.

Stara garda još uvijek vjeruje u ljubav

Čini se da je upravo Đordanova iskrena upornost dirnula nešto u babi Ljubi. Iako je u početku bila stroga, njezine posljednje riječi otkrile su njezinu romantičnu stranu i dale naslutiti da bi ipak mogla pomoći. "Ali imaš sreće što jajoš vjerujem u ljubav," promrmljala je više za sebe, pokazujući da, unatoč životnom iskustvu, i dalje vjeruje u snagu ljubavi i sreće za mlade.

