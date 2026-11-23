Mještani Vrila okupili su se u svečanom izdanju kako bi podržali najmlađe na dugo iščekivanoj školskoj priredbi. Svi su stigli dotjerani i puni ponosa, a posebnu pažnju privukli su mališani Petar i Renato koji su se hrabro pripremali za svoje recitacije.
Atmosfera u mjestu bila je ispunjena smijehom i zajedništvom. Roditelji i prijatelji uživali su u programu, no nitko nije slutio da će se idilična i topla večer ubrzo pretvoriti u poprište velike napetosti.
Neočekivani gost izaziva nevjericu
Usred programa, na priredbi se iznenada pojavljuje novi zapovjednik milicije, Lazar Krneta. Njegov dolazak izazvao je pravi muk u prostoriji, a mještani su ga u potpunom šoku promatrali.
S obzirom na njegovu mračnu i problematičnu prošlost te sve ono što je u zatvoru učinio Kati, nitko od prisutnih nije mogao vjerovati da ga vide u svom mjestu, i to baš na ovakvom obiteljskom događaju.
Svi su ostali bez riječi
Cvita, Mirjana, Nikola i ostali mještani prvi put su ga vidjeli upravo na priredbi, a njihova lica jasno su odavala koliko su zgroženi i zabrinuti. Dok se Krneta samouvjereno predstavljao prisutnima, napetost u zraku mogla se rezati nožem.
Mnogi su se odmah zapitali što njegov povratak znači za toliko željeni mir u Vrilu i kako će se obraniti od čovjeka kojeg prate tako teške optužbe. Njegova pojava jasno je dala do znanja da dani pred njima neće biti nimalo laki.
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